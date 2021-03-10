Кабмін схвалив залучення 116 млн євро кредиту на закупівлю у Франції 20 патрульних катерів

Кабінет Міністрів схвалив здійснення зовнішніх державних запозичень на суму до 116 млн євро відповідно до Рамкової угоди між Україною і Францією про виготовлення і технічну підтримку партії патрульних кораблів.

Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів, Кабмін надав міністру фінансів Сергію Марченку повноваження на укладення кредитного договору в рамках підтримки уряду Франції для реалізації проєкту - закупівлі 20 катерів морської безпеки і охорони морських кордонів.

Фінансування включає банківську позику гарантовану Французьким експортним агентством Bpifrance Assurance Export на суму до EUR76 млн євро, а також прямий позику Казначейства Франції на суму до EUR40 млн, зазначено в повідомленні.

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За інформацією Мінфіну, фінансова підтримка надається в розмірі, який становить 85% вартості контракту, а термін погашення кредитів не перевищує 10 років з урахуванням терміну вибірки кредиту.

Пресслужба додала, що процентна ставка казначейського позики становить CIRR (0,38% річних на дату підписання контракту), а банківської позики - EURIBOR (шість місяців) + маржа до 1,4% річних.

Як повідомлялося, Україна і Франція 19 листопада 2019 року підписали міжурядову угоду про виготовлення і технічної підтримки партії патрульних кораблів.