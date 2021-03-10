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Новини
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Кабмін схвалив залучення 116 млн євро кредиту на закупівлю у Франції 20 патрульних катерів

Кабмін схвалив залучення 116 млн євро кредиту на закупівлю у Франції 20 патрульних катерів

Кабінет Міністрів схвалив здійснення зовнішніх державних запозичень на суму до 116 млн євро відповідно до Рамкової угоди між Україною і Францією про виготовлення і технічну підтримку партії патрульних кораблів.

Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів, Кабмін надав міністру фінансів Сергію Марченку повноваження на укладення кредитного договору в рамках підтримки уряду Франції для реалізації проєкту - закупівлі 20 катерів морської безпеки і охорони морських кордонів.

Фінансування включає банківську позику гарантовану Французьким експортним агентством Bpifrance Assurance Export на суму до EUR76 млн євро, а також прямий позику Казначейства Франції на суму до EUR40 млн, зазначено в повідомленні.

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За інформацією Мінфіну, фінансова підтримка надається в розмірі, який становить 85% вартості контракту, а термін погашення кредитів не перевищує 10 років з урахуванням терміну вибірки кредиту.

Пресслужба додала, що процентна ставка казначейського позики становить CIRR (0,38% річних на дату підписання контракту), а банківської позики - EURIBOR (шість місяців) + маржа до 1,4% річних.

Як повідомлялося, Україна і Франція 19 листопада 2019 року підписали міжурядову угоду про виготовлення і технічної підтримки партії патрульних кораблів.

Автор: 

Кабмін (14065) корабель (1611) кредит (3817) Франція (3048)


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Топ коментарі
+6
Аваков - лучший друг французов Хохлов, он правда, любит так себе. Только в контексте того, чтобы их постричь.
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10.03.2021 15:49
+4
Замість того, щоб будувати в нас, оббрехали власника "Кузні", змусили його продати верф. Першим у рядах оббріхування стояв пан рюкзаков і нацсуки. Він свого досяг, робочі місця і розвиток галузі коту під хвіст. Така ситуація з автобусами, свої нах, а купуємо Газелі, ПАЗи і різну шулубень у кацапів, бо свої випускав "барига", так зедурні?
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10.03.2021 16:13
+3
Армия Авакова пополнится катерами, интересно для чего? Пляжный патруль?
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10.03.2021 15:52
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Аваков - лучший друг французов Хохлов, он правда, любит так себе. Только в контексте того, чтобы их постричь.
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10.03.2021 15:49 Відповісти
Замість того, щоб будувати в нас, оббрехали власника "Кузні", змусили його продати верф. Першим у рядах оббріхування стояв пан рюкзаков і нацсуки. Він свого досяг, робочі місця і розвиток галузі коту під хвіст. Така ситуація з автобусами, свої нах, а купуємо Газелі, ПАЗи і різну шулубень у кацапів, бо свої випускав "барига", так зедурні?
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10.03.2021 16:13 Відповісти
бідний *****, його "оббрехали"?! чи не оббрехали?! а яка барижна курва "вигравала" тендери на ремонт есмінців, а потім ці роботи виконувались на региоаналівських підприємствах?! за свої витівки ***** барижний повинен нести відповідальеість!
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10.03.2021 17:00 Відповісти
"змусили його продати верф" - и кто его заставил?
"бо свої випускав "барига", так зедурні?" - это про ВАЗ 2110?
Так это для вас кацапы "свої"
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10.03.2021 17:54 Відповісти
Вау, щоб догодити бюджетникам МВС - навіть кредити беруть на гелікоптери...
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10.03.2021 15:50 Відповісти
Не благодарите)
Кабмин одобрил привлечение 116 млн евро кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров - Цензор.НЕТ 7654
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10.03.2021 15:50 Відповісти
Армия Авакова пополнится катерами, интересно для чего? Пляжный патруль?
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10.03.2021 15:52 Відповісти
Ні, пан Рюкзаков отримає там паспорт, щоб було куди драпати. Ну і звичайно відкати на хатинку.
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10.03.2021 16:14 Відповісти
Ещё танки Леклерк в заказать и уже будет комплект. Не много штук двадцать.... ну что бы были ещё на полярда долларов и тогда Франция точно примет мятежную тушку рюкзакова когда он драпанёт из страны.
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10.03.2021 16:21 Відповісти
Беріть. Нарід віддасть.
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10.03.2021 16:02 Відповісти
Щорічно корупціонери крадуть 37 млд. доларів з бюджету, а тут кредити беруть.! доки будемо терпіти це кодло при владі. ДЕ КОЗАКИ, ЧОРНІ ПОЛКОВНИКИ ???
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10.03.2021 16:18 Відповісти
Кстати интересная деталь один французский катер обойдётся в 7 лямов евро.
Один катер от петушонки обходился бюджету в 171,685 млн грн. что по тому курсу были фактически те же 6 лямов евро. Один нюанс француз - 32 метра пепоход - 23 метра и медленнее на 8 миль по максималке и на две миле по крейсерской.
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10.03.2021 16:18 Відповісти
Борг України вже 90 млрдів доларів! Я так розумію, що його ці зелені трутні хочуть довести до 100 млрд. Є свої заводи це Кузня в Києві і Миколаївський завод "Океан". Чому вони фінансують з чужих кредитів Францію?
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10.03.2021 16:22 Відповісти
ти контракт читав? чи лише по3,14стіти? в подальшому катери будуть виготовлятись на з-ді "Океан"!
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10.03.2021 17:04 Відповісти
За інформацією Мінфіну, фінансовий кредит надається в розмірі, який становить 85% вартості контракту, а термін погашення кредитів не перевищує 10 років з урахуванням терміну вибірки кредиту. Повноваження на укладення кредитного договору в рамках підтримки уряду Франції для реалізації проєкту - закупівлі 20 катерів морської безпеки і охорони морських кордонів. Я так і зрозумів вони надають кредит для закупівля їх же катерів. Де написано що Франція надає кредит для заводу в Україні який виготовить катери? Хоч теж дивно чому Франція повинна надавати кредит на виготовленя українських катерів. Це як ЄС колись надавло кредит на Чорнобильске украття, який розікрали десь 50 на 50. Тому або нехай чітко напишуть що катери будуть виготовлені в Україні тоді я помсилися, або є те що я і написав.
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10.03.2021 17:22 Відповісти
для сопровождения катеров нужны шлюпки и надувные лодки. И будет эскадра
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10.03.2021 16:26 Відповісти
А самим построить- неинтересно. Взять 116 лямов под процент, полные идиоты. Когда, вы суки, нажретесь. Судьи-годноны, министры-321ы, президент слов нет, всех на гиляку...
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10.03.2021 16:47 Відповісти
Аваков на наших хребтах будує собі армію
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10.03.2021 20:39 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1369667298164899843 3 ч Аваков продолжает финансирование экономики Франции. Кабмин выделил 118 млн. евро для закупки 20 катеров. Продали ОВГЗ на 5.3 млрд. гривен, на 3,9 млрд. гривен купили лодок .
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10.03.2021 20:44 Відповісти
Вице-президент отрабатывает гражданство.
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14.03.2021 13:04 Відповісти
 
 