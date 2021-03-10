Житель Херсонщини незаконно возив громадян України в РФ через окупований Крим, - прокуратура АРК

Житель Херсонської області організував схему незаконного переправлення громадян України в Росію через окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури АР Крим.

Чоловікові повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України) в порушення порядку в'їзду / виїзду на тимчасово окуповану територію (ч.1 ст. 332-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний перевозив громадян України через КПВВ "Чаплинка" на своєму автомобілі, після чого їхав з ними в Краснодарський край РФ через Керченський міст.

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У Прокуратурі АРК додали, що в результаті проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлені докази його злочинної діяльності. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.