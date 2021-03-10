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Новини Силовики
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Житель Херсонщини незаконно возив громадян України в РФ через окупований Крим, - прокуратура АРК

Житель Херсонщини незаконно возив громадян України в РФ через окупований Крим, - прокуратура АРК

Житель Херсонської області організував схему незаконного переправлення громадян України в Росію через окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури АР Крим.

Чоловікові повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України) в порушення порядку в'їзду / виїзду на тимчасово окуповану територію (ч.1 ст. 332-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний перевозив громадян України через КПВВ "Чаплинка" на своєму автомобілі, після чого їхав з ними в Краснодарський край РФ через Керченський міст.

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У Прокуратурі АРК додали, що в результаті проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлені докази його злочинної діяльності. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Автор: 

Крим (14131) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3667) силовики (2512) Херсонська область (5708)


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Топ коментарі
+3
позбавити громадянства, і його і таких "граждан"
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10.03.2021 15:54
+1
Погранцы куда смотрели ,если в доле ,то при чем тут какой то водила.
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10.03.2021 16:41
+1
А как могут пограничники не выпустить в Крым граждан Украины ?
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10.03.2021 17:08
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позбавити громадянства, і його і таких "граждан"
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10.03.2021 15:54 Відповісти
Возив потомків кацапів поклоніЦЦА і так сказать удовлєтворіть скрєпную тягу к моШШам прєдков, мля...
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10.03.2021 15:55 Відповісти
Підріло. Хер тим хто не доїхав,два хера тим хто зустрічав.
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10.03.2021 15:55 Відповісти
У нас весь город оклеен обьявами-поездки в крым, москва и т.д. и который год никому дела нет.
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10.03.2021 16:11 Відповісти
А КУДА он их возил?
В Сочи?
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10.03.2021 16:23 Відповісти
Из Херсона? Через Харьков ближе только харьковчанам, всем остальным дорога через Крым безусловно ближе.
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10.03.2021 18:30 Відповісти
Погранцы куда смотрели ,если в доле ,то при чем тут какой то водила.
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10.03.2021 16:41 Відповісти
А как могут пограничники не выпустить в Крым граждан Украины ?
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10.03.2021 17:08 Відповісти
Действительно, если КПП пересёк законно, то никакого преступления не вижу куда он там дальше поедет
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10.03.2021 17:47 Відповісти
Выезд из Крыма через мост незаконен.
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10.03.2021 20:08 Відповісти
В чем тогда не законность?
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10.03.2021 19:04 Відповісти
Выезд из Крыма через мост незаконен.
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10.03.2021 20:06 Відповісти
А як він провозив та ще й незаконно? Там, що все відкрито? Де контроль ? Хто випускав?
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10.03.2021 18:55 Відповісти
А каким образом пограничник может НЕ выпустить гражданина Украины в Крым ?
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10.03.2021 20:07 Відповісти
Их сначала нужно будет судить и дать срок лет 50, а в суде говорить, что исполнение наказания начинаеться через 24 часа, вва еще лучше через 12 часов. Хоть таксисты заработают. Приедут повторно - в реальную тюрьму и на 50 лет + срок за бегство.
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10.07.2021 09:20 Відповісти
 
 