Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку

Мер Тернополя Сергій Надал на обурення посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича в місті. Надал заявив, що УПА та її головнокомандувач Роман Шухевич воювали не тільки за свободу українського народу, а й за свободу інших поневолених і пригноблених народів нацистським і комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал повідомив у Facebook.

"Прочитав пост Надзвичайного та Повноважного посла Держави Ізраїль в Україні пана Джоеля Ліона щодо рішення Тернопільської міської ради, яким ми присвоїли нашому центральному стадіону ім'я Романа Шухевича. Хочу повідомити пану послу та іншим людям, котрі стали заручниками "радянської історіографії", конкретні факти, які документально зафіксовані", - зазначив мер Тернополя.

За його словами, в УПА воювали представники різних народів. Історії відомі факти, коли євреї були серед лідерів українських повстанців.

"З вересня 1942 по лютий 1943 родина Романа Шухевича переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко. Після арешту дружини Романа Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост", - розповів мер.

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Надал додав, що загалом за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали "Праведниками світу". Це також підтверджують радянські документи і навіть документи держави Ізраїль.

"Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла в моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе чимало нового про діяльність Романа Шухевича та Української Повстанської Армії – Армії Воюючої України", - підсумував Надал.

Як повідомлялося, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення.