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Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку

Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку

Мер Тернополя Сергій Надал на обурення посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича в місті. Надал заявив, що УПА та її головнокомандувач Роман Шухевич воювали не тільки за свободу українського народу, а й за свободу інших поневолених і пригноблених народів нацистським і комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал повідомив у Facebook.

"Прочитав пост Надзвичайного та Повноважного посла Держави Ізраїль в Україні пана Джоеля Ліона щодо рішення Тернопільської міської ради, яким ми присвоїли нашому центральному стадіону ім'я Романа Шухевича. Хочу повідомити пану послу та іншим людям, котрі стали заручниками "радянської історіографії", конкретні факти, які документально зафіксовані", - зазначив мер Тернополя.

За його словами, в УПА воювали представники різних народів. Історії відомі факти, коли євреї були серед лідерів українських повстанців.

"З вересня 1942 по лютий 1943 родина Романа Шухевича переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко. Після арешту дружини Романа Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост", - розповів мер.

Також читайте: МЗС про обурення посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича в Тернополі: Дипломатам варто працювати над зміцненням дружби між народами, а не навпаки

Надал додав, що загалом за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали "Праведниками світу". Це також підтверджують радянські документи і навіть документи держави Ізраїль.

"Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла в моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе чимало нового про діяльність Романа Шухевича та Української Повстанської Армії – Армії Воюючої України", - підсумував Надал.

Як повідомлялося, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення.

Автор: 

Ізраїль (1637) Тернопіль (401) Шухевич (76) Надал Сергій (45) Ліон Йоель (15)


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Топ коментарі
+76
Посол Ізраїлю брутально лізе у внутрішні справи України.
ЧОМУ ? ХТО дозволив ?
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10.03.2021 16:06
+72
Достойный ответ, заслуживающий уважения.
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10.03.2021 16:10
+49
Респект мэру Тернополя!
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10.03.2021 16:23
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Посол Ізраїлю брутально лізе у внутрішні справи України.
ЧОМУ ? ХТО дозволив ?
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10.03.2021 16:06 Відповісти
73%
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10.03.2021 16:19 Відповісти
не звезди. єто началось задолго до зеленского
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10.03.2021 16:56 Відповісти
Істинно так, фсьо началось іщьо с валоді ульянова (льеніна). А чому Ізраіль не визнав голодомор в Україні (1932-1933 років) геноцидом українського народу ?!?
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10.03.2021 17:36 Відповісти
а того що в того звіздуна жидівського посла в кабінеті мабуть портрет )(уйла чи сраліна з членіним вісять. А може усі разом.
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10.03.2021 20:34 Відповісти
Виходить, що як США кожного року дають допомогу до 500-800 млн.доларів. Але дудки, а не долари. Лізуть повчати.
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10.03.2021 16:32 Відповісти
Вже час оприлюднити імена усіх евреїв, які були причетні до голодомору 1933 року в Україні. А їх там чомусь дуже багато..... Може тому Ізраїль досі не визнав голодомор геноцидом українського народу?....
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10.03.2021 18:15 Відповісти
І євреям краще мовчати щодо національних героїв інших держав та втручатися в їхню внутрішню політику, бо в них стілки скелетів в шафах, що якщо всі почнуть їх витягати, то тісно їм стане знову на цьому світі.
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10.03.2021 18:17 Відповісти
А навіщо жирним виділяти? І без того видно, що ти - дебіл.
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10.03.2021 20:59 Відповісти
9 березня 1930р-----------«Нам треба українську інтелігенцію поставити на коліна, - говорив на допитах слідчий ДПУ Соломон Брук, - це наше завдання - і воно буде виконане; кого не поставимо - перестріляємо!»
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10.03.2021 23:26 Відповісти
Як я бачу з реакції людей. Дебіл тут явно ти. і пишу жирним, щоб ти гарно роздивився.
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11.03.2021 10:09 Відповісти
Достойный ответ, заслуживающий уважения.
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10.03.2021 16:10 Відповісти
Представники різних колін Ізраїлевих потрапляючи в ВР, КМ і в президенти дають підстави Ізраїлю втручатися у внутрішні справи України.
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10.03.2021 16:14 Відповісти
Возмутительный мерзавец послан Израилем в Украину послом!
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10.03.2021 16:16 Відповісти
Послати посла взад!
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10.03.2021 16:20 Відповісти
Так я не поняв, того посла вже послали чи ні? Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку - Цензор.НЕТ 9984
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10.03.2021 16:19 Відповісти
Респект мэру Тернополя!
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10.03.2021 16:23 Відповісти
Ха-ха....
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10.03.2021 16:56 Відповісти
І хай йому нагадає, яка національність мала подавляючу більшість в керівних органах радянської влади.
З чиїх наказів проводилися розстріли та Голодомор.
Нехай просто стулить свій писок.
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10.03.2021 16:33 Відповісти
Посол Ізраїлю в Україні не єврей, а затятий жидокацап.
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10.03.2021 16:34 Відповісти
Мэр красавчик , интересна реакция израильтян на такой ответ.
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10.03.2021 16:34 Відповісти
Ответ достойный, и очень корректный, но посол наверняка отморозится сделав вид, что ничего не слышал. Такое поведение стандартно в случаях когда их ловят на наглой лжи. Давно описано в литературе.
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10.03.2021 16:58 Відповісти
Потрібно цього посла видворити з України за втручання в справи нашої держави!А МЗС при євреєві Зеленському щось невиразно "пошепотіло"!Хіба то наше МЗС чи наш президент?
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10.03.2021 16:35 Відповісти
Роман Шухеввич врятував єврейську дівчинку, а посол представник наших і кацапських "щирих", які колись організовували голодомори проти українців.
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10.03.2021 16:35 Відповісти
Жид та кацап-відвічні вороги українців.
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10.03.2021 16:40 Відповісти
Може послу нагадати як одна жінка, однієї високопоставленої особи з Ізраїлю, з єхидною посмішкою кидала на землю хліб, яким її зустрічали в аеропорту? Чи назвати, ну, зовсім не українські прізвища практично всіх комісарів, які організували голодомор в Україні? Чи не менш цікаві прізвиша судових трійок, за рішенням яких українців за жменю зерна зсилали на 25 років до Сибіру? Знову ґої не угодили богообраним?
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10.03.2021 16:41 Відповісти
Надати йому довідку, що він Мойша, і нехай виводить свій нарід з України. І не буде більш претензій до України, як немає до Єгипту
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10.03.2021 16:50 Відповісти
Не були вони євреями бо, до задниці їм були і свої ж євреї, їх загубили теж не мало. Не було там і українців чи грузин. То, все були совки, а деякі так і залишилися совками і моляться вони на зорі кремля, як наш Рабінович.
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10.03.2021 17:13 Відповісти
Вспомнмеврея- начальника Львовской тюрьмы, который в 1941 при приближении немецкой армии осуществил массовый растрел заключенных по собственной инициативе без приказа свыше, да так что кровь вытекала из под тюремных ворот. Людей в камерах забрасывали гранатами. А расстрел 300 тысяч в Крыму после ухода армии Врангеля по приказу еврейки Землячки и еврея Белы Куна.
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10.03.2021 17:44 Відповісти
посол, а що таке ЮДЕНРАТ і яка чисельнісь єврейської поліції у львівському гето ??? До прикладу, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE Львівському гетто при чисельності в місті у 1941 році 150-160 тисяч євреїв нараховувалось близько 4 000 службовців юденрату (4.5 % від усіх мешканців ґетто)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B0%D1%82#cite_note-7 [7] . На початку Юденрат складався з 10 відділів (секцій). До керівництва входило 6 осіб, згодом число зросло до 12. У липні 1942 року їх було вже 30https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B0%D1%82#cite_note-8 [8] . Коли виробляли робочі картки, у липні 1942 року, виявилось, що вже є п'ять тисяч службовців Юденрату.
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10.03.2021 17:52 Відповісти
Якби у нас було МЗС, та президент, а не насрано, то вже б той МЗС направив би ноту з вимогою офіційно вибачитись перед жителями Тернополя та всієї України за нахабне втручання у внутрішні справи України. Але у нас насрано(((
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10.03.2021 16:50 Відповісти
А как так получилось, что кацап еврейского происхождения вдруг в Украине, посол Израиля??? На кацапстан его там, даже эйдельштейны визжат: "Бей жидов, спасай разсисью!!!", а ортодоксальному ***** - по пут#ну...
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10.03.2021 16:57 Відповісти
Молодець мер і не потрібно вподоблятися послу і сквернословити інший народ. Пам'ятаймо що, були євреї, які боролися в УПА плечем до плеча з українцями і віддали життя в тій боротьбі. Пам'ятаймо євреїв, які сьогодні воюють з моцкалотою пліч о пліч з нашими близькими. Шануймо їх пам'ять і свою бо станемо подібні до моцкалоти, яка нікого крім себе не визнає.
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10.03.2021 17:08 Відповісти
У посла, наверное, другие герои - Коломойский, Боголюбов, Кернес..... !?
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10.03.2021 17:09 Відповісти
Скоріше герої у нього запорєбриком, а перераховані- такіж гої-невдахи, як і решта.
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10.03.2021 17:14 Відповісти
Кстати гепу, похоронили по православным канонам, хотя своей ортодоксальности не скрывал, ходил молится исключительно в синагогу... =)
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10.03.2021 17:21 Відповісти
сінагога заспівала за кернеса більше ніж гундяєвська секта....
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10.03.2021 21:34 Відповісти
а чи не це його герой--------------''9 березня 1930р-----------«Нам треба українську інтелігенцію поставити на коліна, - говорив на допитах слідчий ДПУ Соломон Брук, - це наше завдання - і воно буде виконане; кого не поставимо - перестріляємо!»
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10.03.2021 23:28 Відповісти
Дуже схоже на оправдування націоналіста-свободівця Надала перед ж идом, що плюнув йому і всім націоналістам в лице.
Німецька Держава (Третій Рейх) поставила за мету і практично і ефективно здійснювала політики винищення жидів як нації. За таке жиди мали би воювати проти Рейху цілими фронтами, арміями, дивізіями. Ага... - сиділи і зарилися по норах і горищах, молоді і здорові, здатні воювати і чекали поки "там перешумить", поки наші діди і прадіди цілими ФРОНТАМИ, АРМІЯМИ І ДИВІЗІЯМИ воювали, складали голови і перемагали, рятуючи жидівські задниці від тотального винищення. Жиди на той час володіли левовою часткою світового капіталу і вповні могли рекрутувати, озброювати і забезпечувати свої військові частини і з"єднання для боротьби з Німеччиною і в Африці, і в Італії, і в Греції, і в Нормандії і на Східномк фронті. Ага... Івани воювали і гибли а жиди повилазили після війни і дерли "компенсацію" з Німеччини. Та тих же Іванів і хаяли: мільйони Українців погиблих на фронтах, в концтаборах, у тому ж Бабиному Ярі - то байдуже!. Згадалося лише УПА, Шухевич, Дем"янюк...?
Куценька історична пам"ять у жидів... від ого іїхні тисячолітні біди (вони сидять у самих жидах)
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10.03.2021 17:24 Відповісти
То є так.Ще Франко,Куліш,Костомаров та інші,100 років по тому, писали про жидів та їх ставлення до України.
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10.03.2021 17:32 Відповісти
Ну, я теж з народу, який не дуже чинив опір тим, хто його знищував. Може ви відноситеся до тих, хто зараз рве вишиванки і кричить, як вони воювали проти комісарів але більшість мого народу здихало з голоду і їло своїх дітей. Всі ми нащадки тих, хто мовчки терпів гніт. Тож, я не можу звинувачувати інших, які мовчки шли на смерть.
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10.03.2021 17:44 Відповісти
---Мовчать підступно--каверзні срулята . як Емануїл Шварц-Бард --всадив цілий магазинчик куль в нашого /також НЕ причетного . до єврейських погромів чорносорочечниками / національного героя України -- Симона Петлюру !!! А парижські судді / у змові із світовим Сіонізмом / під хіхоньки і оплески виправдали вбивцю прямо в залі суду ... Це сьогодні їхні промосковські емісари -- срулята --пустомелі бужанські . землепродавець та "захисничок свободи слова " від ВР України --микитка Потураєв---влаштували / на тлі шевченківських урочистстей / колотнечу з блокуванням впровадження української мови / сфері обслуговування.../ Це такіж мудрагелі .одноосібно. прихватизували трагедію бабиного яру.../з перспективою розбудови меморіалу саме ненависною . всими нами . рашою--*парашою...
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10.03.2021 17:46 Відповісти
Мэр Тернополя Надал-достойно умыл посла Израеля и открыл ему глаза на истину!

интересно у посла хватит мужностi извиниться?
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10.03.2021 17:46 Відповісти
А сколько времени прошло после заявления израильского кацапа? Но оно, до сих пор не извинилось...
Можно делать выводы.
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10.03.2021 18:11 Відповісти
Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку - Цензор.НЕТ 8956
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10.03.2021 17:57 Відповісти
Знаєте таке прислів'я : " На похилу вербу і кози скачуть" ? Те що мер Тернополя дуже гарно вказав тупому жиду на його ідіотизм - цього замало. Кацапські жиди втікаючи до Ізраїлю - і там мелють нісенітниці з кацапії , порушують закони, не вчать мову та пропагандують кремлівське лайно. Ізраїль з ними цілується у сраки за гроші а потім з'являються от такі посли - придурки, які не знають правди але відкривають хайло коли їх ніхто не питає..Добре що Байден ( скоріше усього) нашепотів Натаньяху зачинити кордон для кацапських блазнів з шоу -дрочелова які верещали у Криму , на що, той усрався і зачинив. ..І для того щоб Україні не вказували різні тупоголові хабарники за рублі, що їй робити а що ні - треба звартатися до керівництва Ізраїлю набагато сміливіше та вимагати замінити дебіла, а самим - цього видворити нахрін з міткою на сраці "кацапська тварина". Сцикунів не поважають ніде і ніхто..А як що керівництво Ізраїлю не знає реальної історії Другої Світової ,то треба допомогти ім спеціалістами істориками та хронологами , - лікбезом по архівах КГБ того часу та іншим документам, та щоб послів готували наступного разу..
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10.03.2021 18:10 Відповісти
Щось той посол повів себе як хасіди в Умані, не як гість, а як господар.
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10.03.2021 18:33 Відповісти
Зараз це питання обговорють падли на гав-наш. Не хочу матюкатися бо слів не знаходжу. Кияни!!! Ви здатні закрити це булькаюче гімно в столиці?
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10.03.2021 18:38 Відповісти
не удивлюсь, если вдруг окажется что этот посол работает не только на государство Израиль , но и по совместительству на Кремль

рашисты любят вербовать дипломатов...
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10.03.2021 18:54 Відповісти
Серед евреїв багато розумних і освічених людей, але також багато і неосвічених дурнів які перш ніж подумати лізуть всім донести свою безмежну тупість. Пан посол, вочевидь, належить до цієї останньої категорії.
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10.03.2021 19:02 Відповісти
Ждем ответ Израиля. На справедливое замечание. Надеемся,что они не струсяь признать свою неправоту.
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10.03.2021 19:12 Відповісти
-«Евреи храбро воевали в рядах УПА, мы не знаем случаев их недостойного поведения», - пишет известный историк Ярослав Дашкевич.

-Кандидат исторических наук Жанна Ковба, исследователь украинско-еврейских отношений в Галиции: "Ивана Харив с Самборщины, возил еду в лесное укрытие для четверых еврейских девушек и парня в августе-октябре 1941 года. Позднее Иван узнал, что выдал укрытие евреев полицай из соседнего села, которого в 1943 году уничтожили бойцы УПА".

-Нацистская «Самборская газета» на Львовщине от 1 марта 1944 года сообщает: «Казнь за укрывание жидов и содействие им, казнены - Крыжковська Мария, Дмитривська София, Сухоруч Степан, Корчмар Мария, Масляр Ганна, Назар Мария, Куляк Микола, Ковальчук Михайло, Сущ Настя».
-Украинская Греко-католическая церквь во многих церквах и монастырях спасали сотни евреев. Под личной опекой Шептицкого выжили 15 раввинов.
-В радиограмме в москву от 30.10.1943 г., командиры советского партизанского отряда Бегма и Тимофеев сообщали: "Националисты в Домбровице мобилизовали всех портных для изготовления теплой одежды на зиму. По последнему распоряжению штаба националисты сейчас принимают к себе всех, кроме поляков. В данное время среди националистов много евреев, особенно врачей".
-Докладная записка начальника управления контрразведки "Смерш" 1-го Украинского фронта генерал-майора Осетрова секретарю ЦК КП(б)У Никите Хрущеву повествует о задержании 1 февраля 1944 г. активного члена ОУН, еврея Лейбы Иосифовича Домбровского (псевдоним "Валерий").
-Одним из лучших врачей в волынском отряде УПА им. Ивана Богуна был Шая Давидович Варма ("Скрипач"). За свою деятельность Шая Варма был приговорен к двадцати годам сталинских лагерей.
-"Движение украинских националистов не было антисемитским. Бандеровские лидеры спасали евреев в годы Холокоста и сражались вместе с ними в рядах Украинской Повстанческой армии (УПА)», - заявил историк В.Вьятрович, на основании рассекреченных архивов КГБ.
-«Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» - говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами.
- Профессор Феликс Левитас. - Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам. Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку - Цензор.НЕТ 1073
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10.03.2021 19:54 Відповісти
Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку - Цензор.НЕТ 4485
вопрос выживания стоял остро у всех наций.
-меня мучает один вопрос, какое наказание понесли коллаборационисты евреи из полиции гетто. судьба некоторых активных палачей своего же народа известна. интересно, что они прятались за украинскими и русскими фамилиями:

Еврейский коллаборационизм.
В большинстве населённых пунктах со значительным еврейским населением были сформированы Еврейские комитеты, которые являлись самоуправлением в гетто. В Украине было создано 442 еврейских гетто с 442 Еврейскими комитетами, в России Еврейский комитет был создан только в Ростове на Дону.
В Прибалтике и Белоруссии Еврейские комитеты существовали в гетто.
Наряду с Еврейскими комитетами в гетто были созданы Еврейская вспомогательная служба правопорядка (еврейская вспомогательная полиция), которая подчинялась «СС ундполицайфюрерам» - местным руководителям СС и полиции. Самыми крупными из них были подразделения еврейской полиции Львова - 750 человек.
Начальник Дубровицской городской украинской вспомогательной полиции Ровенской области К.Коваленко, активный участник «решения» еврейской проблемы в Ровенской области, казнён в 1950г. под своей настоящей фамилией Хаим Сегал.
Одессит Карцев, организовавший банду колаборантов из 60 человек, казнён в 1947г. под настоящей фамилией Гершман.
Русский старший полицай Иванов, активный ликвидатор евреев в Смоленске, казнён под своей настоящей фамилией Фридман.
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10.03.2021 20:26 Відповісти
Посол Ізраїлю нашпигований руSSкою пропагандою і невіглаством...
як би він просто погуглив про долю Українських Жидів пана Ребета (заступник Степана Андрійовича) та Ніла Хацевича.... то відразу припинив би розповсюджувати пропаганду руSSкого міра та їх адептів: медведчуків, шуфричів, розенбаумів....
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10.03.2021 21:26 Відповісти
Еврейским мразям все ровно ! Им главное чтоб здесь была слабая и конечно ихняя власть ! Чтоб грабить Украину дальше!
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10.03.2021 21:56 Відповісти
 
 