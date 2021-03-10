Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку
Мер Тернополя Сергій Надал на обурення посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича в місті. Надал заявив, що УПА та її головнокомандувач Роман Шухевич воювали не тільки за свободу українського народу, а й за свободу інших поневолених і пригноблених народів нацистським і комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал повідомив у Facebook.
"Прочитав пост Надзвичайного та Повноважного посла Держави Ізраїль в Україні пана Джоеля Ліона щодо рішення Тернопільської міської ради, яким ми присвоїли нашому центральному стадіону ім'я Романа Шухевича. Хочу повідомити пану послу та іншим людям, котрі стали заручниками "радянської історіографії", конкретні факти, які документально зафіксовані", - зазначив мер Тернополя.
За його словами, в УПА воювали представники різних народів. Історії відомі факти, коли євреї були серед лідерів українських повстанців.
"З вересня 1942 по лютий 1943 родина Романа Шухевича переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко. Після арешту дружини Романа Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост", - розповів мер.
Надал додав, що загалом за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали "Праведниками світу". Це також підтверджують радянські документи і навіть документи держави Ізраїль.
"Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла в моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе чимало нового про діяльність Романа Шухевича та Української Повстанської Армії – Армії Воюючої України", - підсумував Надал.
Як повідомлялося, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення.
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ЧОМУ ? ХТО дозволив ?
З чиїх наказів проводилися розстріли та Голодомор.
Нехай просто стулить свій писок.
Німецька Держава (Третій Рейх) поставила за мету і практично і ефективно здійснювала політики винищення жидів як нації. За таке жиди мали би воювати проти Рейху цілими фронтами, арміями, дивізіями. Ага... - сиділи і зарилися по норах і горищах, молоді і здорові, здатні воювати і чекали поки "там перешумить", поки наші діди і прадіди цілими ФРОНТАМИ, АРМІЯМИ І ДИВІЗІЯМИ воювали, складали голови і перемагали, рятуючи жидівські задниці від тотального винищення. Жиди на той час володіли левовою часткою світового капіталу і вповні могли рекрутувати, озброювати і забезпечувати свої військові частини і з"єднання для боротьби з Німеччиною і в Африці, і в Італії, і в Греції, і в Нормандії і на Східномк фронті. Ага... Івани воювали і гибли а жиди повилазили після війни і дерли "компенсацію" з Німеччини. Та тих же Іванів і хаяли: мільйони Українців погиблих на фронтах, в концтаборах, у тому ж Бабиному Ярі - то байдуже!. Згадалося лише УПА, Шухевич, Дем"янюк...?
Куценька історична пам"ять у жидів... від ого іїхні тисячолітні біди (вони сидять у самих жидах)
интересно у посла хватит мужностi извиниться?
Можно делать выводы.
рашисты любят вербовать дипломатов...
-Кандидат исторических наук Жанна Ковба, исследователь украинско-еврейских отношений в Галиции: "Ивана Харив с Самборщины, возил еду в лесное укрытие для четверых еврейских девушек и парня в августе-октябре 1941 года. Позднее Иван узнал, что выдал укрытие евреев полицай из соседнего села, которого в 1943 году уничтожили бойцы УПА".
-Нацистская «Самборская газета» на Львовщине от 1 марта 1944 года сообщает: «Казнь за укрывание жидов и содействие им, казнены - Крыжковська Мария, Дмитривська София, Сухоруч Степан, Корчмар Мария, Масляр Ганна, Назар Мария, Куляк Микола, Ковальчук Михайло, Сущ Настя».
-Украинская Греко-католическая церквь во многих церквах и монастырях спасали сотни евреев. Под личной опекой Шептицкого выжили 15 раввинов.
-В радиограмме в москву от 30.10.1943 г., командиры советского партизанского отряда Бегма и Тимофеев сообщали: "Националисты в Домбровице мобилизовали всех портных для изготовления теплой одежды на зиму. По последнему распоряжению штаба националисты сейчас принимают к себе всех, кроме поляков. В данное время среди националистов много евреев, особенно врачей".
-Докладная записка начальника управления контрразведки "Смерш" 1-го Украинского фронта генерал-майора Осетрова секретарю ЦК КП(б)У Никите Хрущеву повествует о задержании 1 февраля 1944 г. активного члена ОУН, еврея Лейбы Иосифовича Домбровского (псевдоним "Валерий").
-Одним из лучших врачей в волынском отряде УПА им. Ивана Богуна был Шая Давидович Варма ("Скрипач"). За свою деятельность Шая Варма был приговорен к двадцати годам сталинских лагерей.
-"Движение украинских националистов не было антисемитским. Бандеровские лидеры спасали евреев в годы Холокоста и сражались вместе с ними в рядах Украинской Повстанческой армии (УПА)», - заявил историк В.Вьятрович, на основании рассекреченных архивов КГБ.
-«Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» - говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами.
- Профессор Феликс Левитас. - Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам.
вопрос выживания стоял остро у всех наций.
-меня мучает один вопрос, какое наказание понесли коллаборационисты евреи из полиции гетто. судьба некоторых активных палачей своего же народа известна. интересно, что они прятались за украинскими и русскими фамилиями:
Еврейский коллаборационизм.
В большинстве населённых пунктах со значительным еврейским населением были сформированы Еврейские комитеты, которые являлись самоуправлением в гетто. В Украине было создано 442 еврейских гетто с 442 Еврейскими комитетами, в России Еврейский комитет был создан только в Ростове на Дону.
В Прибалтике и Белоруссии Еврейские комитеты существовали в гетто.
Наряду с Еврейскими комитетами в гетто были созданы Еврейская вспомогательная служба правопорядка (еврейская вспомогательная полиция), которая подчинялась «СС ундполицайфюрерам» - местным руководителям СС и полиции. Самыми крупными из них были подразделения еврейской полиции Львова - 750 человек.
Начальник Дубровицской городской украинской вспомогательной полиции Ровенской области К.Коваленко, активный участник «решения» еврейской проблемы в Ровенской области, казнён в 1950г. под своей настоящей фамилией Хаим Сегал.
Одессит Карцев, организовавший банду колаборантов из 60 человек, казнён в 1947г. под настоящей фамилией Гершман.
Русский старший полицай Иванов, активный ликвидатор евреев в Смоленске, казнён под своей настоящей фамилией Фридман.
як би він просто погуглив про долю Українських Жидів пана Ребета (заступник Степана Андрійовича) та Ніла Хацевича.... то відразу припинив би розповсюджувати пропаганду руSSкого міра та їх адептів: медведчуків, шуфричів, розенбаумів....