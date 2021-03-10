Яценюк про три головні пункти звернення до урядів України і США: реформи, участь США у "нормадському форматі" і членство в НАТО

У зверненні до урядів України і США "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною" йдеться про членство України в НАТО, безпеку країни і продовження реформ, розпочатих у 2014 році.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час презентації звернення повідомив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 Арсеній Яценюк.

Він зауважив, що звернення містить три базові пункти, які треба зробити у двосторонніх стосунках США і України.

"Завдання номер один для української влади – це продовження курсу реформ, які ми розпочали у 2014 році… Друге – це безпека Української держави, яка повністю підтримується американською адміністрацією. Починаючи з постачання летального та нелетального озброєння і закінчуючи запровадженням всіх видів санкцій, в тому числі проти Російської Федерації за незаконну анексію Криму, захоплення Донецька і Луганська…. Так само у цій відозві ми звертаємось до уряду США щодо необхідності більш активної участі США в "нормадському форматі", - розповів Яценюк.

Політик також відзначив необхідність підтримки енергетичної незалежності України і чітку позицію США щодо запроваджень санкцій проти "Північного потоку-2".

Яценюк також зауважив, що у зверненні також йдеться про членство України в НАТО.

"Безпека світу – це членство України в НАТО. В 2008 році нам чітко сказали, що двері НАТО відкриті. Нам тільки залишилось, щоб Україна зайшла в ці двері і нова американська адміністрація за свою каденцію зробила можливе все, щоб Україна підписала План дій щодо членства у НАТО", - зауважив експрем’єр.