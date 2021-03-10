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Яценюк про три головні пункти звернення до урядів України і США: реформи, участь США у "нормадському форматі" і членство в НАТО

Яценюк про три головні пункти звернення до урядів України і США: реформи, участь США у

У зверненні до урядів України і США "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною" йдеться про членство України в НАТО, безпеку країни і продовження реформ, розпочатих у 2014 році.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час презентації звернення повідомив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 Арсеній Яценюк.

Він зауважив, що звернення містить три базові пункти, які треба зробити у двосторонніх стосунках США і України.

"Завдання номер один для української влади – це продовження курсу реформ, які ми розпочали у 2014 році… Друге – це безпека Української держави, яка повністю підтримується американською адміністрацією. Починаючи з постачання летального та нелетального озброєння і закінчуючи запровадженням всіх видів санкцій, в тому числі проти Російської Федерації за незаконну анексію Криму, захоплення Донецька і Луганська…. Так само у цій відозві ми звертаємось до уряду США щодо необхідності більш активної участі США в "нормадському форматі", - розповів Яценюк.

Політик також відзначив необхідність підтримки енергетичної незалежності України і чітку позицію США щодо запроваджень санкцій проти "Північного потоку-2".

Яценюк також зауважив, що у зверненні також йдеться про членство України в НАТО.

"Безпека світу – це членство України в НАТО. В 2008 році нам чітко сказали, що двері НАТО відкриті. Нам тільки залишилось, щоб Україна зайшла в ці двері і нова американська адміністрація за свою каденцію зробила можливе все, щоб Україна підписала План дій щодо членства у НАТО", - зауважив експрем’єр.

Автор: 

звернення (598) США (22545) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+10
Прем'єр міністр, який залишив на ЄКР України 90 млрд гривень.
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10.03.2021 16:10
+9
Серйозно?
До овоча з пахлом претензій не маєте? Вони залишили Україні і її мудрому наріду "0" з боргами.
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10.03.2021 16:16
+8
И из тибя, Жека, пока лезет исключительно гавно, увы...
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10.03.2021 16:16
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А кто такой Яценюк?
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10.03.2021 16:07 Відповісти
Стенкострой ушастый
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10.03.2021 16:08 Відповісти
Не стєнка, а "Європейський ВАЛ"!!!!
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10.03.2021 16:18 Відповісти
Прем'єр міністр, який залишив на ЄКР України 90 млрд гривень.
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10.03.2021 16:10 Відповісти
вернее курс доллара в 3.5 раза, и тарифы в 11 раз повысил.....
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10.03.2021 16:13 Відповісти
Серйозно?
До овоча з пахлом претензій не маєте? Вони залишили Україні і її мудрому наріду "0" з боргами.
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10.03.2021 16:16 Відповісти
И такое золото Пэцька выгнав с кабмину!
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10.03.2021 16:21 Відповісти
По суті є що сказати, чи уМу не вистачить?
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10.03.2021 16:29 Відповісти
Так это ж по сути. Такой велыкый премьер, такой реформатор и наполнитель бюджета, а Пэтрык с Будкой его взяли и поперли. Вот если бы кроль дальше б наповнював и увеличивал надои, глядишь и Пэцько президентом остался. Пебилы, что же вы наделали,?!
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10.03.2021 16:37 Відповісти
Будка - це що/хто?
Чи ти так образно бан називаєш?
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10.03.2021 16:45 Відповісти
Кремлівські нарративи чи просто клавіатуру з українським шрифтом важко купити?
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10.03.2021 16:44 Відповісти
найбільш цікаво, як касапи і вся прокасапська шваль визвірилися на Сеню...
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10.03.2021 17:12 Відповісти
спочатку розберися як визначається Валютний курс, а потім виразиш свою гігантську мислю...))
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10.03.2021 16:29 Відповісти
не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти ....на ху......
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10.03.2021 16:37 Відповісти
А зарплата в скільки разів підвищилася? Особисто в мене в 4 рази в порівнянні з 2013 роком
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10.03.2021 16:42 Відповісти
А скільки боргів після "реструкторізації"? І під які умови видбулася та "реструкторізація"

Він просрав найбільшу фракцію у ВР, яка була обрана після майдану, так що від неї нічого не лишилося.
Це політичний труп, який намагається ожити.
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10.03.2021 16:15 Відповісти
Мені похрін на його фракцію і намагання ожити, а форум корисний.
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10.03.2021 16:18 Відповісти
Тільки мені його рудий спонсор дуже не подобається.
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10.03.2021 16:19 Відповісти
і віддав яреськам під хвіст 15 млрд дол
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10.03.2021 16:24 Відповісти
А кАнеШнА. Не дав Україні звалитися в дефолт. Нігадяй.
https://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/06/150610_yatsenyuk_yaresko_usa_az
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10.03.2021 16:32 Відповісти
Треба було посилатись на форсмажор (рф-агресію) і вимагати списання боргів (або принаймні відтермінування), а не задовільняти інтернаціональних рейдерів.
А ЗВР- витрачати на зброю, техніку, медикаменти.
Випотрошив країну цей хасид замаскований.

Щоб вам так не давали " звалитися в дефолт"
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10.03.2021 23:51 Відповісти
гов-но, которое пришло на волне майдана и ограбило народ
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10.03.2021 16:25 Відповісти
а я навпаки бачу що гівно прийшло на хвилі 95го кварталу та грабує Україну....
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10.03.2021 16:33 Відповісти
Було що грабувати?
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10.03.2021 16:33 Відповісти
Зате, я знаю хто ти такий - номерний бот, що за декілька хвилин буде в спамі!
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10.03.2021 16:33 Відповісти
А що ще знаєш?
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10.03.2021 16:35 Відповісти
Що скоро твій обліковий запис деактивують
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10.03.2021 17:04 Відповісти
Ню-ню, щось голоси у тебе у голові тебе дурять, півгодини пройшло а земля догори дригом не перекинулася.
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10.03.2021 17:10 Відповісти
тебе просто плутають з Василем Васильцєвим
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10.03.2021 17:36 Відповісти
ты еще какашки ел в манеже когда он творил великие дела))))
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10.03.2021 16:39 Відповісти
Мені ваші смакові уподобання ні до чого.
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10.03.2021 16:43 Відповісти
я так понял ты из школы пришел и вместо уроков со взрослыми споришь?))))
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10.03.2021 17:04 Відповісти
Тобто з тобою?
Мені з калоїдом сперечатися нема за що.
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10.03.2021 17:12 Відповісти
Единственный политик Украины, который откровенно лжет и несет чушь не краснея... этим он всегда будет удерживать свою нишу гарантированного электората в 2-3%... с надеждой на повышение на следующем майдане...
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10.03.2021 20:42 Відповісти
Улюбленець українського народу Арсеній Петрович так розуміється в міжнародних відносинах, такий непримиримий вогог Орди, що виникає питання - чому він взагалі брався керувати економікою України?
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10.03.2021 16:09 Відповісти
Арсений, надо всего ОДИН пункт:
РАЗМЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ США НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!
И никакого членства в НАТО не потребуется!
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10.03.2021 16:11 Відповісти
Уже есть несколько атомных электростанций....
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10.03.2021 16:12 Відповісти
Атомные станции не ядерное оружие, атомная станция не может произвести ядерный взрыв.
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10.03.2021 16:17 Відповісти
Кулявлоб вылезло из Майями.
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10.03.2021 16:11 Відповісти
И из тибя, Жека, пока лезет исключительно гавно, увы...
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10.03.2021 16:16 Відповісти
соси и сглатывай, не отвлекайся.
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10.03.2021 16:22 Відповісти
И изо рта тоже? Бидняга....
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10.03.2021 16:54 Відповісти
А що жити якось треба, гроші закінчуються, там він нікому не потрібен.
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10.03.2021 16:16 Відповісти
Докази будуть, що він зараз в США?
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10.03.2021 16:59 Відповісти
Только в это окно с мешками денег не влезут, а кто без мешков сквознячком сдует.
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10.03.2021 16:15 Відповісти
Исправляю, В ДВЕРКИ. Нам ВОРОТА нужны.
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10.03.2021 16:17 Відповісти
Сеня - молодец!
Отрабатывает украденнный миллиард долларов!
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10.03.2021 16:17 Відповісти
Факти, будьте ласкаві.
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10.03.2021 16:19 Відповісти
які факти? вони ще по старих методичках працюють.....
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10.03.2021 16:37 Відповісти
Звичайнісінький ЖИД , ось факт !😆
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10.03.2021 16:41 Відповісти
Можливо.
Тільки він залишив Україну з грошима, а ті що зараз з голою дупою і в багатомільйярдний боргах.
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10.03.2021 16:50 Відповісти
В дупу його почмокай ,якщо він тобі такий гарний ,і стільки добра зробив .А для українців ,він паразит ,кровосос . Гельмінт звичайний !😈
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10.03.2021 16:55 Відповісти
Чмокай в дупу, кого хочеш, а гельмінти в Україні, виключно, зеленого кольору.
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10.03.2021 16:59 Відповісти
Вам з-під прапора Франції видніше?
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10.03.2021 16:53 Відповісти
Ти чого поліз в одну шоблу з зебілами Ef Df , Mussi Volanti, Ozirius Shewu, Vladimir T fd7dc273, Андрюша Украинец, Василий Васильев b8ee7c21, Василь Довганенко 7230397a, Женя Калаш, Леха Прямой 066d3b9c, Роман Папаев, Хабибулин Хабдурахманович Ибн, юра юра 89fd9323, ямамото кавасаки???
?????

Ти ж - адекватний!
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10.03.2021 17:29 Відповісти
Млять. Я - адекватный, а ты?
Иронии не понимаешь?
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10.03.2021 17:56 Відповісти
Зебилята, чем вам Яценюк не угодил? И есть ли тот, кто может вам угодить в принципе?
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10.03.2021 16:19 Відповісти
А що тільки Барні його мацати за промежину можна?
Іншим зась!
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10.03.2021 16:23 Відповісти
ясно. Вам покоя его причиндалы не дают. Я думал что-то более интеллектуальное. Но как всегда, на поверку выясняется, что все проще, чем думается.
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10.03.2021 16:38 Відповісти
Фу-фу-фу ЗБОЧЕНЕЦЬ!
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10.03.2021 16:42 Відповісти
Злодюга мерзотний досі на волі?
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10.03.2021 16:21 Відповісти
так кто же его,хероя, поднявшего цену на газ в 15 раз, в угоду всем, кроме народа, разрешит посадить
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10.03.2021 16:27 Відповісти


Яценюк про три головні пункти звернення до урядів України і США: реформи, участь США у "нормадському форматі" і членство в НАТО - Цензор.НЕТ 2967
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10.03.2021 16:52 Відповісти
Не заздріть чужим грошам
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10.03.2021 16:55 Відповісти
Як лаптєногих під різними прапорами поющить в коментарях!
Значить, Арсеній робить все правильно
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10.03.2021 16:30 Відповісти
читаєш таких дебілів і думаєш, де ж ви такі правильні понабиралися, напевне на тій стіні що лисий ...андон збудував на кордоні з *********** разом з чортом сАбакіним?
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10.03.2021 16:34 Відповісти
Як ви собі уявляєте будівництво стіни під обстрілами з рашистського боку?
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10.03.2021 16:41 Відповісти
Ніяк не уявляю. Якщо так, куди списані кошти і спитай про це себе чи лисого ...андона? Яка буде в кого відповідь?
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10.03.2021 16:47 Відповісти
Робота у них така.
Потрібно тему співпраці Україна- Америка, НАТО, перевести в площину "Яценюк".
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10.03.2021 16:56 Відповісти
Хто ти такий, ...андоне лисий, що звернення робиш та від чийого імені звертаєшся, що це таке київський млять безпековий хВорум, що ти там мудило забезпекуєш у тому ХВорумі? може гроші ***** повернеш спочатку, що вкрав на стіні з авакіним?
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10.03.2021 16:32 Відповісти
Ботодром, явно ожил при появлении врага. То, что Яценюк вечный враг, руснявых - это очевидно стало в 2014. Здорово он организовал отпор на международном фронте! Уже только за это ему большое мерси от украинцев будет сказано в истории.
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10.03.2021 16:35 Відповісти
Яйценюк , куля в лоб , справжній арієць ,що не кажіть !😆
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10.03.2021 16:36 Відповісти
вся срань із-за парєбріка поперла, алєні гебняві, скажіть своєму х"йлу що вже пора методички відновити...))
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10.03.2021 16:41 Відповісти
ПНХ - кацапоусраільське гуано !!!😆
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10.03.2021 16:47 Відповісти
Кролик нагло врет! США не интересует "продолжение курса реформ ..." США хотят видеть РЕЗУЛЬТАТЫ этих реформ! Кролик, как и все мастера ***********-развлекательного жанра, с упоением готов рассказывать про процесс ради процесса.
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10.03.2021 16:56 Відповісти
Більше аргументів нема?
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10.03.2021 17:01 Відповісти
Ты о чем? Каких "аргументов"? Я не с кем не спорил и ничего не доказывал. Я высказал свое мнение. Клавишный зуд?
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11.03.2021 09:56 Відповісти
Оживший політичний труп , нагадує чімось свиночолого . Той теж кувіка скрізь,і стараїться всіма правдами і неправдами повернутись до корита !😆
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10.03.2021 17:09 Відповісти
Радишся, кремлебот. Від нарративи "свиночолий" ніякий іноземний прапор не врятує
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10.03.2021 17:20 Відповісти
Палишся, кремлебот
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10.03.2021 17:21 Відповісти
ти правий, https://censor.net/ru/user/425256 - бот пригложинський
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10.03.2021 17:33 Відповісти
Та ще й "систематичний "самоудовлєтворітєль"... ......
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10.03.2021 17:39 Відповісти
Твої вмсери ,лише доказують ,що совкові прапорщики лайна не варті , як по інтелекту так і в цілому !😨
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10.03.2021 18:16 Відповісти
Тобі видніше... Однак я, на відміну від тебе, "Дуньку Кулакову" на форумі не ганяю, щоб притягти увагу до своїх власних "висерів"...
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10.03.2021 18:21 Відповісти
Ліпше мать доньку повію ,чім сина прапорщика , народна мудрість!😆
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10.03.2021 18:38 Відповісти
А я тут, "яким боком"? Я - підполковник, діти працюють, після університетів, у фінансовій сфері... Чи це ти про себе? Тоді тобі видніше...
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10.03.2021 18:45 Відповісти
Поправочка: "корыто" - для кролика. Для Пэти "корыто" не нужно - у него все в порядке с доходами. У Пэти амбиции, гордыня и гипертрофированное самомнение.
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11.03.2021 09:54 Відповісти
З дегенеративним совєтським солдафоном нема сенсу спорить . Орієнтир від тебе до слідуючого дуба !😆
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10.03.2021 18:24 Відповісти
Ну, куди ж мені до "интелехтуала" під проксі...
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10.03.2021 18:36 Відповісти
Ти навіть знаєш модне слово проксі ! Дак ти ж геніальний прапорщик ,кусок геніалісімус . Ну і Дякула пепі, за сумісництвом !😆
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10.03.2021 18:42 Відповісти
Ну, поплюйся лайном, поплюйся... Може, "попустить"...
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10.03.2021 18:46 Відповісти
 
 