Яценюк про три головні пункти звернення до урядів України і США: реформи, участь США у "нормадському форматі" і членство в НАТО
У зверненні до урядів України і США "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною" йдеться про членство України в НАТО, безпеку країни і продовження реформ, розпочатих у 2014 році.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час презентації звернення повідомив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 Арсеній Яценюк.
Він зауважив, що звернення містить три базові пункти, які треба зробити у двосторонніх стосунках США і України.
"Завдання номер один для української влади – це продовження курсу реформ, які ми розпочали у 2014 році… Друге – це безпека Української держави, яка повністю підтримується американською адміністрацією. Починаючи з постачання летального та нелетального озброєння і закінчуючи запровадженням всіх видів санкцій, в тому числі проти Російської Федерації за незаконну анексію Криму, захоплення Донецька і Луганська…. Так само у цій відозві ми звертаємось до уряду США щодо необхідності більш активної участі США в "нормадському форматі", - розповів Яценюк.
Політик також відзначив необхідність підтримки енергетичної незалежності України і чітку позицію США щодо запроваджень санкцій проти "Північного потоку-2".
Яценюк також зауважив, що у зверненні також йдеться про членство України в НАТО.
"Безпека світу – це членство України в НАТО. В 2008 році нам чітко сказали, що двері НАТО відкриті. Нам тільки залишилось, щоб Україна зайшла в ці двері і нова американська адміністрація за свою каденцію зробила можливе все, щоб Україна підписала План дій щодо членства у НАТО", - зауважив експрем’єр.
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До овоча з пахлом претензій не маєте? Вони залишили Україні і її мудрому наріду "0" з боргами.
Чи ти так образно бан називаєш?
Він просрав найбільшу фракцію у ВР, яка була обрана після майдану, так що від неї нічого не лишилося.
Це політичний труп, який намагається ожити.
https://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/06/150610_yatsenyuk_yaresko_usa_az
А ЗВР- витрачати на зброю, техніку, медикаменти.
Випотрошив країну цей хасид замаскований.
Щоб вам так не давали " звалитися в дефолт"
Мені з калоїдом сперечатися нема за що.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ США НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!
И никакого членства в НАТО не потребуется!
Отрабатывает украденнный миллиард долларов!
Тільки він залишив Україну з грошима, а ті що зараз з голою дупою і в багатомільйярдний боргах.
?????
Ти ж - адекватний!
Иронии не понимаешь?
Іншим зась!
Значить, Арсеній робить все правильно
Потрібно тему співпраці Україна- Америка, НАТО, перевести в площину "Яценюк".