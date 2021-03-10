Софія Київська зазнає негативного впливу від концертів, які проводяться поруч із нею, - директор заповідника Куковальська

Пам’ятник ЮНЕСКО Софія Київська, яка в цьому році відзначатиме 1100-річчя, зазнає негативного впливу з боку зовнішнього середовища, зокрема гучних масових концертів на Софійській площі.

Про це заявила генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. "Культура. Медіа. Туризм", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні виклики для наших пам’яток надзвичайно серйозні... Навколишні забудови, старі, зношені мережі, підвищена кількість транспорту, підземне метро – це вібраційні, екологічні навантаження. І особливо наше улюблене місто нам піддає жару, коли проводить на Софійській площі ці концерти з гучною музикою. Ці вібраційні навантаження передаються не тільки через повітря, а й через підземний простір. Софійська площа забетонована без єдиного температурно-деформаційного шва, і це теж тиск", - заявила Куковальська.

За її словами, дзвіниця потерпає найбільше від цих зовнішніх факторів. "Вона коливається. Ми маємо розробити проєктну документацію і розпочати її реставрацію", - зауважила директорка.

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Загалом, зяк зазначила гендиректор, треба вивчити всю структуру пам’ятки і середовища, в якому вона перебуває. На сьогодні вже розроблена система комплексного моніторингу, яка включає дуже багато параметрів контролю як за територією, так і за самими пам’ятками.

"Це гідрогеологічні, геологічні, геофізичні дослідження, це підземний простір, це відхилення від вертикалі, це просадки, це розкриття тріщин, це шумові, вібраційні, сейсмічні навантаження тощо… Якщо виходимо за режими системи експлуатації, вона дає збій і показує, який протокол дій у нашій ситуації", - розповіла директорка "Софії Київської".

Куковальська уточнила, що систему довго розробляла французька компанія, і висловила сподівання, що це буде профінансовано державою і меценатами.

"Я на цю тему говорила з міністром, з меценатами. Деякі меценати вже погодилися взяти участь. Дуже хочеться, щоб її держава прийняла і щоб ми таку систему зробили", - наголосила вона.

Водночас Куковальська висловила сподівання, що у межах "Великої реставрації" буде закінчено весь реставраційний комплекс на території архітектурного ансамблю Софійського собору – і дзвіницю, і Теплу Софію, і споруду, яку займає архів-музей літератури і мистецтва і яка перебуває в аварійному стані.

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"На благоустрій нам ще потрібно 5 років. Я б дуже хотіла, щоб ми завершили, щоб держава все профінансувала і пам’ятка світового значення була в дуже гарному стані", - підкреслила Куковальська.