УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11061 відвідувач онлайн
Новини
2 023 16

Софія Київська зазнає негативного впливу від концертів, які проводяться поруч із нею, - директор заповідника Куковальська

Софія Київська зазнає негативного впливу від концертів, які проводяться поруч із нею, - директор заповідника Куковальська

Пам’ятник ЮНЕСКО Софія Київська, яка в цьому році відзначатиме 1100-річчя, зазнає негативного впливу з боку зовнішнього середовища, зокрема гучних масових концертів на Софійській площі.

Про це заявила генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. "Культура. Медіа. Туризм", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні виклики для наших пам’яток надзвичайно серйозні... Навколишні забудови, старі, зношені мережі, підвищена кількість транспорту, підземне метро – це вібраційні, екологічні навантаження. І особливо наше улюблене місто нам піддає жару, коли проводить на Софійській площі ці концерти з гучною музикою. Ці вібраційні навантаження передаються не тільки через повітря, а й через підземний простір. Софійська площа забетонована без єдиного температурно-деформаційного шва, і це теж тиск", - заявила Куковальська.

За її словами, дзвіниця потерпає найбільше від цих зовнішніх факторів. "Вона коливається. Ми маємо розробити проєктну документацію і розпочати її реставрацію", - зауважила директорка.

Читайте: Інноваційне обладнання зі Швейцарії для збереження історичних пам'яток встановлено в Софії Київській

Загалом, зяк зазначила гендиректор, треба вивчити всю структуру пам’ятки і середовища, в якому вона перебуває. На сьогодні вже розроблена система комплексного моніторингу, яка включає дуже багато параметрів контролю як за територією, так і за самими пам’ятками.

"Це гідрогеологічні, геологічні, геофізичні дослідження, це підземний простір, це відхилення від вертикалі, це просадки, це розкриття тріщин, це шумові, вібраційні, сейсмічні навантаження тощо… Якщо виходимо за режими системи експлуатації, вона дає збій і показує, який протокол дій у нашій ситуації", - розповіла директорка "Софії Київської".

Куковальська уточнила, що систему довго розробляла французька компанія, і висловила сподівання, що це буде профінансовано державою і меценатами.

"Я на цю тему говорила з міністром, з меценатами. Деякі меценати вже погодилися взяти участь. Дуже хочеться, щоб її держава прийняла і щоб ми таку систему зробили", - наголосила вона.

Водночас Куковальська висловила сподівання, що у межах "Великої реставрації" буде закінчено весь реставраційний комплекс на території архітектурного ансамблю Софійського собору – і дзвіницю, і Теплу Софію, і споруду, яку займає архів-музей літератури і мистецтва і яка перебуває в аварійному стані.

Також читайте: ПЦУ дозволять проводити служби Божі в Софійському соборі на Різдво, Великдень і Трійцю, - Нищук

"На благоустрій нам ще потрібно 5 років. Я б дуже хотіла, щоб ми завершили, щоб держава все профінансувала і пам’ятка світового значення була в дуже гарному стані", - підкреслила Куковальська.

Автор: 

архітектура (89) пам’ятник (927) Софія Київська (48)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А строительство подземной бани ей не мешает?
показати весь коментар
10.03.2021 16:21
+3
Баня - дело богоугодное. Платить просто боженьке нужно и тогда концерты станут очень богоугодными и всяка напасть пройдёт.
показати весь коментар
10.03.2021 16:26
+3
София Киевская больше всего страдает от парашных попов, которые воняют у неё внутри.
показати весь коментар
10.03.2021 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо, любітєлєй тусовок ущємлять, вздумалі мля! София Киевская испытывает негативное влияние от концертов, которые проводятся рядом с ней, - директор заповедника Куковальская - Цензор.НЕТ 1459
показати весь коментар
10.03.2021 16:16 Відповісти
Придурки довалять пам'ятку, а на її місці збудують якусь висотку .
показати весь коментар
10.03.2021 16:21 Відповісти
А строительство подземной бани ей не мешает?
показати весь коментар
10.03.2021 16:21 Відповісти
Баня - дело богоугодное. Платить просто боженьке нужно и тогда концерты станут очень богоугодными и всяка напасть пройдёт.
показати весь коментар
10.03.2021 16:26 Відповісти
Цимус этой новости тут:
"Куковальская уточнила, что систему долго разрабатывала французская компания, и выразила надежду, что это будет профинансировано государством и меценатами"
показати весь коментар
10.03.2021 16:28 Відповісти
Хрещення України - 988 рік, а "Пам'ятник ЮНЕСКО Софія Київська, яка в цьому році відзначатиме 1100-річчя"???? Автор????
показати весь коментар
10.03.2021 16:29 Відповісти
я не знаю який там рік... але спочатку мали виникнути попи, а вже потім ці попи Русь хрестили. якось так, думаю.
показати весь коментар
10.03.2021 16:55 Відповісти
Схоже на помилку. На сайті Софії написано, що початок будівництва був в 1011 році. Тобто має бути 1010 років, а не 1100.
показати весь коментар
10.03.2021 17:02 Відповісти
Ти и есть. 1010
показати весь коментар
10.03.2021 17:40 Відповісти
в перекладі це означає "дайте грошей!"
показати весь коментар
10.03.2021 16:52 Відповісти
София Киевская больше всего страдает от парашных попов, которые воняют у неё внутри.
показати весь коментар
10.03.2021 17:14 Відповісти
Що ти верзеш?
Звідки там московські попи?
показати весь коментар
10.03.2021 21:38 Відповісти
Глаза разуй- увидишь...
показати весь коментар
11.03.2021 18:22 Відповісти
Це тобі на Лавра, немає там ніяких попів московського сатанату.
показати весь коментар
11.03.2021 19:54 Відповісти
Майдан нужно вернуть.... Как главную площать, не гоже у Софии эти пляски устраивать)
показати весь коментар
10.03.2021 18:27 Відповісти
Найвєлічніші роботи бадоєва-магілєвской-мєтрополітєна не мєшают?
показати весь коментар
10.03.2021 18:31 Відповісти
 
 