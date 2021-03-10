У Борисполі чоловік вигадав історію про домашнє насильство, щоб патрульні його підвезли додому, - поліція

У Борисполі чоловік вигадав історію про домашнє насильство для того, щоб безкоштовно доїхати додому на службовому авто, проте отримав лише постанову за завідомо неправдивий виклик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області.

Учора, приблизно о 21 годині, на лінію 102 зателефонував чоловік, повідомив, що побив свою маму та вказав, що перебуває на вулиці Головатого, неподалік бориспільського залізничного вокзалу.

Зустрівши заявника на місці виклику, патрульні відразу помітили явні ознаки сп'яніння.

30-річний чоловік повторив, що побив свою матір та вказав на будинок, де, нібито, вони проживають. Проте вхідні двері були замкнені і на стукіт ніхто не відчинив.

Поліцейські вирішили зв'язатися із сестрою заявника та дізналися, що він та їхня матір насправді проживають у селі Велика Стариця.

Оскільки патрульним вдалося встановити, що насправді чоловік не вчиняв домашнього насильства, а виклик на лінію 102 здійснив із метою, щоб його підвезли додому, охоронці порядку винесли відповідний адмінматеріал - постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

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