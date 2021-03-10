Український парламент планує підготувати меморандум про стратегічне партнерство із Конгресом США, - віцеспікерка Ради Кондратюк
Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що ініціює підготовку меморандуму про стратегічне партнерство між українським парламентом і Конгресом США.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомила Кондратюк під час презентації звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", ініційованого Київським безпековим форумом.
"З нагоди 30-річчя незалежності України та українсько-американських відносин я хочу ініціювати підготовку меморандуму стратегічного партнерства між Верховною Радою і Конгресом США. Цей документ не просто посилить підписаний 15 червня 2017 року у Вашингтоні меморандум про співробітництво між найвищими законодавчими органами наших країн, але й дасть новий подих і підкреслить нові реальні кроки міжпарламентської взаємодії", - сказала Кондратюк.
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Точно. Пусть американские пацаны и у нас законы принимают. А наших маланцев - нахер с пляжа.