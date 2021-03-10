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Український парламент планує підготувати меморандум про стратегічне партнерство із Конгресом США, - віцеспікерка Ради Кондратюк

Український парламент планує підготувати меморандум про стратегічне партнерство із Конгресом США, - віцеспікерка Ради Кондратюк

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що ініціює підготовку меморандуму про стратегічне партнерство між українським парламентом і Конгресом США.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомила Кондратюк під час презентації звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", ініційованого Київським безпековим форумом.

"З нагоди 30-річчя незалежності України та українсько-американських відносин я хочу ініціювати підготовку меморандуму стратегічного партнерства між Верховною Радою і Конгресом США. Цей документ не просто посилить підписаний 15 червня 2017 року у Вашингтоні меморандум про співробітництво між найвищими законодавчими органами наших країн, але й дасть новий подих і підкреслить нові реальні кроки міжпарламентської взаємодії", - сказала Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк про три головні пункти звернення до урядів України і США: реформи, участь США у "нормадському форматі" і членство в НАТО

Автор: 

ВР (14942) Конгрес США (1223) США (22545) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+4
Зачем? Они вам даже не звонят. Или не звОнят. Хотя, какая разница. Шо так, шо этак.
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10.03.2021 16:30
+3
А Конгресс это знает?!
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10.03.2021 16:33
+2
Щоб лишній раз не напрягать свою ізвіліну, візьміть Будапештський. Не забудьте дати змінити.
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10.03.2021 16:31
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Правила форума Рада форумчан
Зачем? Они вам даже не звонят. Или не звОнят. Хотя, какая разница. Шо так, шо этак.
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10.03.2021 16:30 Відповісти
Щоб лишній раз не напрягать свою ізвіліну, візьміть Будапештський. Не забудьте дати змінити.
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10.03.2021 16:31 Відповісти
Хе-хе...
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10.03.2021 20:35 Відповісти
А Конгресс это знает?!
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10.03.2021 16:33 Відповісти
Украинский парламент планирует подготовить меморандум о стратегическом партнерстве с Конгрессом США, - вице-спикер Рады Кондратюк

Точно. Пусть американские пацаны и у нас законы принимают. А наших маланцев - нахер с пляжа.
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10.03.2021 16:33 Відповісти
шо Байден животворящий робить!
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10.03.2021 16:34 Відповісти
)))Сміливо! Навіть самовпевнено! Вибачте, шановні, а на чому базується ця сміливість і впененість?
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10.03.2021 16:34 Відповісти
Джо Байден
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10.03.2021 16:47 Відповісти
А заявку отправит на Новый штат США? Как Гавайи.....ну чтоб не коллонией.
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10.03.2021 16:39 Відповісти
Американці роблять За нас Роботу , -борячись з тими хто обібрав Українців , а парламент плодить одні Декларації , а Мендель усім доказує , що в Бублика дірки не має.
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10.03.2021 16:53 Відповісти
а з ермаком погоджували ? а то схоже на волюнтаризм ?
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10.03.2021 17:12 Відповісти
Ну да , если Вовка токсичный для США... Они Дебилы вспомнили что ВР шось та значить...
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10.03.2021 17:35 Відповісти
Ну всё пропал конгресс.
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10.03.2021 17:52 Відповісти
А вы разрешение у гетьмановича и буржачинского спросили,эта парочка влиятельных лягушат мечтает слиться в экстазе с путинской госдурой.
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10.03.2021 19:55 Відповісти
Коле своего ума нема, хоть может умных людей слушать будут! ))
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10.03.2021 21:53 Відповісти
 
 