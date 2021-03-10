Кабмін із 17 березня почне щотижня оголошувати конкурси на посади держслужбовців, - Немчінов

Кабінет Міністрів України доручив щотижня оголошувати чотири конкурси на заміщення контрактних вакансій і один - на інші вакантні посади державної служби.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено протокольне рішення оголошувати конкурси щотижня за таким орієнтовним підходом: чотири конкурси (на посади, що зайняті на підставі контрактів) плюс один "звичайний" конкурс (на інші вакантні посади), починаючи з 17 березня 2021 року", - написав Немчінов у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загальна кількість укладених контрактів на посади державної служби категорії "А", на які має бути оголошений конкурс, становить 91, із них щодо 74 суб'єктом призначення є уряд, щодо 17 - інші суб'єкти призначення.

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Водночас, крім оголошення вищезазначених конкурсів, є потреба в оголошенні конкурсів на посади вищого корпусу, що залишаються вакантними та не заповнювалися шляхом добору на час карантину.



"Національним агентством України з питань державної служби підготовлено проект почергового проведення конкурсів з розрахунку на шість місяців (з 17 березня по 25 серпня 2021 року), організації проведення усіх етапів конкурсного відбору та ефективної роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби", - додав міністр.

Немчінов зауважив, що таким чином урядом буде забезпечено оголошення 115 конкурсів та призначення осіб на відповідні посади за їхніми результатами.

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Як повідомлялося, 23 лютого Верховна Рада підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського закон про відновлення проведення конкурсів на посади держслужби, які були припинені через пов'язаний із COVID-19 карантин, і про продовження терміну повноважень виконувачів обов'язків міністрів.