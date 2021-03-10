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Кабмін із 17 березня почне щотижня оголошувати конкурси на посади держслужбовців, - Немчінов

Кабмін із 17 березня почне щотижня оголошувати конкурси на посади держслужбовців, - Немчінов

Кабінет Міністрів України доручив щотижня оголошувати чотири конкурси на заміщення контрактних вакансій і один - на інші вакантні посади державної служби.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено протокольне рішення оголошувати конкурси щотижня за таким орієнтовним підходом: чотири конкурси (на посади, що зайняті на підставі контрактів) плюс один "звичайний" конкурс (на інші вакантні посади), починаючи з 17 березня 2021 року", - написав Немчінов у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загальна кількість укладених контрактів на посади державної служби категорії "А", на які має бути оголошений конкурс, становить 91, із них щодо 74 суб'єктом призначення є уряд, щодо 17 - інші суб'єкти призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі, який повертає повноваження в.о. міністрів

Водночас, крім оголошення вищезазначених конкурсів, є потреба в оголошенні конкурсів на посади вищого корпусу, що залишаються вакантними та не заповнювалися шляхом добору на час карантину.

"Національним агентством України з питань державної служби підготовлено проект почергового проведення конкурсів з розрахунку на шість місяців (з 17 березня по 25 серпня 2021 року), організації проведення усіх етапів конкурсного відбору та ефективної роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби", - додав міністр.

Немчінов зауважив, що таким чином урядом буде забезпечено оголошення 115 конкурсів та призначення осіб на відповідні посади за їхніми результатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Середня зарплата на держслужбі в Україні - 9-12 тис. Це далеко не конкурентоспроможна оплата праці, - глава НАДС Алюшина

Як повідомлялося, 23 лютого Верховна Рада підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського закон про відновлення проведення конкурсів на посади держслужби, які були припинені через пов'язаний із COVID-19 карантин, і про продовження терміну повноважень виконувачів обов'язків міністрів.

Автор: 

Кабмін (14065) конкурс (1285) держслужбовці (336) Немчінов Олег (207)


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Один конкурс - один участник!
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10.03.2021 16:38 Відповісти
шоумени квнні
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10.03.2021 16:44 Відповісти
Очковтирательство для приезжих , а у брата д'ерьмака , почем местечко спросите!
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10.03.2021 18:40 Відповісти
хочу буду якімось міністром...візьміть будь-ласка..а?)).єслі шо перші два місяці красти взагалі не буду...
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10.03.2021 16:38 Відповісти
Регистрация кандидатов на должности проводится 32 марта 2021 года
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10.03.2021 16:53 Відповісти
На начальника Одесской таможни давеча объявляли! 11тыс.грв. зарплата в месяц. 40 человек (здоровых мужиков, с образованием и прочими регалиями) подавалось. Серьезно намерены были "работать"!
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10.03.2021 16:57 Відповісти
Де можна прайс подивитись?
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10.03.2021 17:10 Відповісти
И всего-то два года ушло, чтобы вернуться к конкурсам на посади. Вот тормоза!
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10.03.2021 23:52 Відповісти
 
 