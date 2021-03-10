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Вибухівку під дверима рідних Шабуніна в Києві та Рівному розслідують у межах одного провадження, - Офіс генпрокурора

Вибухівку під дверима рідних Шабуніна в Києві та Рівному розслідують у межах одного провадження, - Офіс генпрокурора

Наявність вибухових пристроїв, які поклали у Києві та Рівному під двері рідних голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, розслідують у межах одного кримінального провадження.

 Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що 24.02.2021 за рішенням процесуального керівника матеріали досудових розслідувань двох зазначених проваджень на підставі ст. 217 КПК України об’єднані в одному кримінальному провадженні", – заявили в ОГП.

В Офісі генпрокурора додали, що 9 лютого Святошинський районний суд Києва зобов’язав ОГП розглянути клопотання Шабуніна щодо об’єднання двох кримінальних проваджень.

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"З огляду на те, що працівниками Офісу генерального прокурора не здійснювалися повноваження прокурора у формі процесуального керівництва у зазначених кримінальних провадженнях, до Святошинського районного суду м. Києва спрямовано заяву в порядку ст. 380 КПК України про надання роз’яснення щодо виконання відповідної ухвали суду", – зауважили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 30 грудня біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій. Шабунін заявив: "Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий "привіт". Офіс генпрокурора заявив, що в корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено.

31 грудня дві гранати Ф-1 виявлено біля дверей тещі Шабуніна. Пізніше в поліції повідомили, що вибуховий пристрій, підкладений батькам дружини Шабуніна, - це скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів.

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265) Офіс Генпрокурора (3240)


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У 1993 році, у Севастополі, цікавий випадок був - офіцер прес-служби ЧФ РФ, цілий капітан третього рангу, вирішив "пограть на патріотизмі" "русскаязичних жителей Крима" (Це було якраз перед "мешковською ліваруцією"). Пальнув собі, з службового пістолета, у плече, перед цим надрукувавши у російських газетах статті про його "преследавание украинскими националистами". Ну, а потім, мабуть, хотів виступить з відповідною заявою... Але "ашибачка" вийшла - стріляв він в плече, в те місце, де, згідно з анатомією людини, відсутні життєво важливі артерії, однак, в його організмі було невелике відхилення - артерія проходила не в тому місці... Не добіг нікуди - по дорозі впав і вмер від втрати крові...
Шабуня зі своїми гранатами йде по тій самій стежці...
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10.03.2021 16:49 Відповісти
Шабунин уже спорохатился. Ты, филолох, нос по ветру не держишь
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10.03.2021 16:54 Відповісти
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10.03.2021 16:55 Відповісти
Пурга,голимий чёс !!!)))
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10.03.2021 16:56 Відповісти
Вірю Шабуніну!
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10.03.2021 19:31 Відповісти
интересно, кому же это мешал два года молчащий шабунька?)))
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10.03.2021 23:44 Відповісти
 
 