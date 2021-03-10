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У Києві рятувальники дістали з озера на Оболоні тіло чоловіка, - ДСНС. ФОТО

У Києві рятувальники витягли тіло чоловіка з озера Редькине на Оболоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у м.Києві.

У Києві рятувальники дістали з озера на Оболоні тіло чоловіка, - ДСНС 01

10 березня, о 14:35 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що на озері Редькине, що в Оболонському районі столиці, у воді перебуває тіло чоловіка.

До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після проведення пошукових робіт, тіло чоловіка 1998 року народження було знайдено на відстані 300 м від берегу, на глибині 19 м.

У Києві рятувальники дістали з озера на Оболоні тіло чоловіка, - ДСНС 02

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За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі, для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Автор: 

Київ (19422) смерть (6741) труп (99) ДСНС (5089)


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а хто його побачив на глубині 19 м?
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10.03.2021 17:34 Відповісти
Рятувальники це ті хто рятує тут скоріш за все експерти МВС водолази достали трупа з глибини 19 метрів Черговий речдок.
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10.03.2021 17:51 Відповісти
 
 