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У Красноярську підлітка оштрафували на 150 тис. рублів за напис "Путин - вор"

У Красноярську підлітка оштрафували на 150 тис. рублів за напис

Комісія у справах неповнолітніх у Красноярську оштрафувала 17-річного підлітка на 150 тисяч рублів за напис "Путин - вор", який він залишив на автобусній зупинці 23 січня під час акції на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии", про це повідомила адвокатка Дарина Кульшин.

Захист не згоден із кваліфікацією звинувачення і вироком і має намір подати апеляцію на рішення суду після отримання постанови.

"Його визнали винним за частиною 6 статті 20.2 КоАП РФ - це порушення порядку публічного заходу, що спричинило шкоду здоров'ю людини або майну, хоча шкоди на той час не було. Через день після мітингу на підтримку Навального, під час якого він наніс напис, мій підзахисний взяв ганчірку й ацетон і стер його. Тут як мінімум потрібно пом'якшувати звинувачення до 5-ої частини статті, яка передбачає штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Покарання, звичайно, непропорційне скоєному", - коментує адвокат.

Поліція і комунальні служби оцінили збиток державному майну в 288 рублів.

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Автор: 

протест (2397) путін володимир (23764) росія (64946) штраф (1856)


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Топ коментарі
+17
я б оштрафував на 300К, бо путєн не вор, а *****
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10.03.2021 16:59
+8
В Красноярске подростка оштрафовали на 150 тыс. рублей за надпись "Путин - вор" - Цензор.НЕТ 2719
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10.03.2021 17:01
+6
и прально сделали. надо писать без ошибок. все знают шо он - *****. а вор и остальное, то уже производные )
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10.03.2021 17:06
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я б оштрафував на 300К, бо путєн не вор, а *****
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10.03.2021 16:59 Відповісти
Ні, якщо полічити то за слово "вор" 150к це по 50к за літеру. В слові ***** 5 літер тобто 250к!
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10.03.2021 17:33 Відповісти
В Красноярске подростка оштрафовали на 150 тыс. рублей за надпись "Путин - вор" - Цензор.НЕТ 2719
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10.03.2021 17:01 Відповісти
Фуйло - цар. Про нього або хороше, або взагалі нічого.
Зеля просто мріє про таку ж владу, але його швидко обламають.
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10.03.2021 17:01 Відповісти
Поки що у нього все виходить....
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10.03.2021 17:02 Відповісти
У Зеленского какраз власть есть.
А вот мечтает о власти твой божок.
Не путай.
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10.03.2021 17:13 Відповісти
Твоє ***** звісно що мріє про пожиттеву владу.
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10.03.2021 17:28 Відповісти
Совсем холопы царя не уважают 😁😁😁😁
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10.03.2021 17:01 Відповісти
Это на наши деньги 50 тысяч приблизительно? Нехило...
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10.03.2021 17:05 Відповісти
У нас меньше штрафу дают за каляки-маляки.
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10.03.2021 17:05 Відповісти
У вас фуйло звуть калякою-малякою чи вором?
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10.03.2021 17:11 Відповісти
Як як? А ни як.
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10.03.2021 17:18 Відповісти
Так ваш коляка-малявка еще в диктаторы и не выбился. Там его папаня корни из жопы пустил.
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10.03.2021 17:36 Відповісти
зато мелкий уже с рожками ))
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10.03.2021 19:12 Відповісти
и прально сделали. надо писать без ошибок. все знают шо он - *****. а вор и остальное, то уже производные )
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10.03.2021 17:06 Відповісти
Ну правильно, на такие слова сморчок просто обижается. Это давно пройденный этап.
Вот когда мокшане массово назовут его людоедом и убийцей, - ху&ло начнёт сдуваться!
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10.03.2021 17:09 Відповісти
Ето он еще легко отделался. Могли бьі разглашение государственной тайньі инкриминиоовать.
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10.03.2021 17:12 Відповісти
Честнейший царь за все века и такая клевета...
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10.03.2021 17:26 Відповісти
У Красноярську підлітка оштрафували на 150 тис. рублів за напис "Путин - вор" - Цензор.НЕТ 9962
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10.03.2021 18:10 Відповісти
 
 