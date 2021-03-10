У Красноярську підлітка оштрафували на 150 тис. рублів за напис "Путин - вор"

Комісія у справах неповнолітніх у Красноярську оштрафувала 17-річного підлітка на 150 тисяч рублів за напис "Путин - вор", який він залишив на автобусній зупинці 23 січня під час акції на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии", про це повідомила адвокатка Дарина Кульшин.

Захист не згоден із кваліфікацією звинувачення і вироком і має намір подати апеляцію на рішення суду після отримання постанови.

"Його визнали винним за частиною 6 статті 20.2 КоАП РФ - це порушення порядку публічного заходу, що спричинило шкоду здоров'ю людини або майну, хоча шкоди на той час не було. Через день після мітингу на підтримку Навального, під час якого він наніс напис, мій підзахисний взяв ганчірку й ацетон і стер його. Тут як мінімум потрібно пом'якшувати звинувачення до 5-ої частини статті, яка передбачає штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Покарання, звичайно, непропорційне скоєному", - коментує адвокат.

Поліція і комунальні служби оцінили збиток державному майну в 288 рублів.

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