ДБР зареєструвало заяву Рудьковського, в якому він звинувачує "слугу народу" Семінського у вимаганні, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Ексміністр транспорту і зв'язку України Микола Рудьковський написав у Держбюро розслідувань заяву на колишнього голову компанії "Нафтогазвидобування", нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "ГОРДОН" повідомив адвокат Рудьковського Микола Катеринчук.



Він також надав редакції фото заяви.



У документі Рудьковський звинувачує Семінського у вимаганні. Він пише, що Семінський "ніколи не був власником або акціонером "Нафтогазвидобування", але постійно і протиправно вимагав частку" в компанії.



Із такими вимогами Семінський звертався до Рудьковського, запевняє ексміністр у своїй заяві.



"Рудьковський, відповідаючи на вимоги Семінського, заявив йому, що той є лише найманим працівником у "Нафтогазвидобуванні", за свою роботу отримує зарплату і, наскільки відомо Рудьковському, акціонери не мають наміру передавати йому частку в компанії, так як для цього немає жодних правових підстав", – сказано в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катеринчук став адвокатом Рудьковського у справі про викрадення Семінського

Згідно з текстом заяви, Рудьковський тоді запропонував Семінському "пошукати роботу в місці, де йому будуть платити більше", якщо його не влаштовують такі умови. Тодішній керівник компанії, за версією ексміністра, наполягав на своєму. 2012 року Семінського викрали.



2018 року він кілька разів зустрічався з Рудьковським і вимагав, щоб на нього переоформили 10% у статутному капіталі компанії.



"В іншому випадку Семінський погрожував заявити, що в його викраденні винен Рудьковський. Після відмови Рудьковським виконати протиправні вимоги Семінський виконує погрози і в рамках кримінального провадження №12012000000000077 від 23 листопада 2012 року заявляє про те, що в його викраденні винен Рудьковський", – написано в заяві.



Ексміністр вважає, що в діях Семінського є ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або скоєне організованою групою, або поєднане із завданням тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України.



Як повідомив Катеринчук, у ДБР сьогодні зареєстрували заяву його клієнта.

Також адвокат заявив, що Печерський районний суд Києва переніс засідання у справі Рудьковського на 16 березня.

Клопотання адвокатів було пов'язано з тим, що на COVID-19 захворіли брат і водій Рудьковського, а ексміністр контактував із ними. Сьогодні Рудьковський здав тест на коронавірус і очікує його результату.

Нагадаємо, в 2021 році СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.

3 березня він повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль" Рудьківському вручили підозру.



