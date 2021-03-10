У Нацбанку звинуватили Рожкову в наклепі через заяви про спроби цензури її інтерв'ю
У Національному банку України спростували інформацію про існування альтернативної версії інтерв'ю першої заступниці голови регулятора Катерини Рожкової.
Про це директорка Департаменту комунікацій (ДК) НБУ Галина Калачова написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо звинувачень ДК у цензурі. ДК не надавав "Новому времени" жодної альтернативної версії інтерв’ю (порізаного чи непорізаного). Взагалі скороченої Департаментом комунікацій версії цього інтерв’ю не існує", - написала Калачова.
За її словами, Рожкова, яка судиться з НАБУ, просила погодити матеріал, у якому "озвучує негативні меседжі на адресу керівника і команди". Департамент, побачивши в тексті репутаційні ризики для НБУ, попросив спікерку "самостійно відредагувати текст".
"Мені прикро, що члени правління НБУ вдаються до перекручування фактів, наклепів, та провокують ЗМІ на публікацію недостовірної інформації", - додала вона.
Нагадаємо, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова дала інтерв'ю виданню "Новое время". У ньому вона заявила, що продовжує ігнорувати свого безпосереднього начальника - главу Нацбанку Кирила Шевченка. Також, за словами Рожкової, були спроби цензури з боку керівництва НБУ, зокрема, департаменту комунікацій, керівництво якого намагалося заборонити публікацію інтерв'ю в оригінальному вигляді.
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Хто ще в пліснявій владі залишився з порошенківських? Самі риги, колаборанти та фсб-шники.
Рожкову пліснява не трогає, бо боїться реакцаї МВФ. Саме тому не звільняє, а, чисто по- кацапські, виживає з роботи.
https://news.finance.ua/ru/news/-/388766/rozhkova-lobbirovala-otmenu-sanktsij-dlya-banka-moskvy-smi Рожкова лоббировала отмену санкций для "Банка Москвы
"У «дочек» российских банков в Украине два пути: «или подыскать себе другого собственника, или постепенно сокращать объемы присутствия на банковском рынке» этой страны, заявила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова (цитата по пресс-службе НБУ)"
95-продакшен монтирует не покладая рук.
Ваша Юльку вже два роки не може знайти дорогу в прокуратуру із доказами того, що все вкрав Порошенко. Хоча репетувала про це всі 5 років його президентства, махаючи "доказами" перед телекамерами.
Вам вже відповіли про "колаборантку" Рожкову.
Але ж вам то нецікаво
https://censor.net/ru/comments/locate/3252452/01921471-df93-7114-894e-a043dbf224be
Тому серйозно ставитись до цих "плівок" я не можу.
Любимицы пэтьки.
К лерке пэтька с марысей даже в Лондон ездили утешать.
Не дивно що бородата бабуся з ними судиться а Зелений зрадник тиснув на голову нбу і той був вимушений звільнитися, в результаті отримав дирку від бублика коли просив гроші у МВФ.
Рожкова судится с НАБУ, а в с тексте должна была его вилизывать , как Юля Вове...?
Цей.
Никаких подковерных игр и брехни. Только чистая правда.
А выговор за интервью Рожковой Шевченко влупил по доброте душевной, а не из-за цензуры.
А вот нынешний набсовет НБУ стопудово плотно под Беней (типа ТЮЛинский, но на самом деле Коломойского).
Ну, да. Спочату одній бувшій голові Нацбанку хату спалили, другого вимусили у відставку піти. Тепер Рожкова їм заважає.
Ну, піде Рожкова, знаєте що далі буде?
- Розвал справи Приватбанку і в Україні, і за кордоном. Беня з нас окрім Приватбанку забере іще 2 млрд. дол. у держави. А може і більше. Він із зеленим керівництвом трохи поділиться за ваш рахунок.
От ботики цього і добиваються, обливаючи лайном Рожкову