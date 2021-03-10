У Нацбанку звинуватили Рожкову в наклепі через заяви про спроби цензури її інтерв'ю

У Національному банку України спростували інформацію про існування альтернативної версії інтерв'ю першої заступниці голови регулятора Катерини Рожкової.

Про це директорка Департаменту комунікацій (ДК) НБУ Галина Калачова написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо звинувачень ДК у цензурі. ДК не надавав "Новому времени" жодної альтернативної версії інтерв’ю (порізаного чи непорізаного). Взагалі скороченої Департаментом комунікацій версії цього інтерв’ю не існує", - написала Калачова.

За її словами, Рожкова, яка судиться з НАБУ, просила погодити матеріал, у якому "озвучує негативні меседжі на адресу керівника і команди". Департамент, побачивши в тексті репутаційні ризики для НБУ, попросив спікерку "самостійно відредагувати текст".

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"Мені прикро, що члени правління НБУ вдаються до перекручування фактів, наклепів, та провокують ЗМІ на публікацію недостовірної інформації", - додала вона.

Нагадаємо, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова дала інтерв'ю виданню "Новое время". У ньому вона заявила, що продовжує ігнорувати свого безпосереднього начальника - главу Нацбанку Кирила Шевченка. Також, за словами Рожкової, були спроби цензури з боку керівництва НБУ, зокрема, департаменту комунікацій, керівництво якого намагалося заборонити публікацію інтерв'ю в оригінальному вигляді.

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