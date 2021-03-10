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У Нацбанку звинуватили Рожкову в наклепі через заяви про спроби цензури її інтерв'ю

У Нацбанку звинуватили Рожкову в наклепі через заяви про спроби цензури її інтерв'ю

У Національному банку України спростували інформацію про існування альтернативної версії інтерв'ю першої заступниці голови регулятора Катерини Рожкової.

Про це директорка Департаменту комунікацій (ДК) НБУ Галина Калачова написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо звинувачень ДК у цензурі. ДК не надавав "Новому времени" жодної альтернативної версії інтерв’ю (порізаного чи непорізаного). Взагалі скороченої Департаментом комунікацій версії цього інтерв’ю не існує", - написала Калачова.

За її словами, Рожкова, яка судиться з НАБУ, просила погодити матеріал, у якому "озвучує негативні меседжі на адресу керівника і команди". Департамент, побачивши в тексті репутаційні ризики для НБУ, попросив спікерку "самостійно відредагувати текст".

Також читайте: Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ

"Мені прикро, що члени правління НБУ вдаються до перекручування фактів, наклепів, та провокують ЗМІ на публікацію недостовірної інформації", - додала вона.

У Нацбанку звинуватили Рожкову в наклепі через заяви про спроби цензури її інтервю 01

Нагадаємо, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова дала інтерв'ю виданню "Новое время". У ньому вона заявила, що продовжує ігнорувати свого безпосереднього начальника - главу Нацбанку Кирила Шевченка. Також, за словами Рожкової, були спроби цензури з боку керівництва НБУ, зокрема, департаменту комунікацій, керівництво якого намагалося заборонити публікацію інтерв'ю в оригінальному вигляді.

Також читайте: Посол Маасікас про догану Рожковій та Сологубу: Незалежний НБУ має вирішальне значення для макрофінансової підтримки з боку ЄС

Автор: 

НБУ (10341) інтерв’ю (221) Рожкова Катерина (349)


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Топ коментарі
+7
Нічого собі німці ломанулись коментувати новину про Рожкову.)
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10.03.2021 17:23
+6
Эта рожкова такая же тварь, как и лерка.
Любимицы пэтьки.
К лерке пэтька с марысей даже в Лондон ездили утешать.
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10.03.2021 17:16
+5
Допоки порошенківських кадрів як ця Рожкова не почнуть вимітати з влади поганою мітлою - до тих пір вони будуть шкодити Україні, а крайніми завжди робити вище керівництво.
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10.03.2021 17:14
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Допоки порошенківських кадрів як ця Рожкова не почнуть вимітати з влади поганою мітлою - до тих пір вони будуть шкодити Україні, а крайніми завжди робити вище керівництво.
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10.03.2021 17:14 Відповісти


Хто ще в пліснявій владі залишився з порошенківських? Самі риги, колаборанти та фсб-шники.
Рожкову пліснява не трогає, бо боїться реакцаї МВФ. Саме тому не звільняє, а, чисто по- кацапські, виживає з роботи.
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10.03.2021 17:20 Відповісти
Очень патриотичная порошеновская личность
https://news.finance.ua/ru/news/-/388766/rozhkova-lobbirovala-otmenu-sanktsij-dlya-banka-moskvy-smi Рожкова лоббировала отмену санкций для "Банка Москвы
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10.03.2021 17:28 Відповісти
Який жах.
"У «дочек» российских банков в Украине два пути: «или подыскать себе другого собственника, или постепенно сокращать объемы присутствия на банковском рынке» этой страны, заявила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова (цитата по пресс-службе НБУ)"
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10.03.2021 17:34 Відповісти
Знову "пленки".
95-продакшен монтирует не покладая рук.
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10.03.2021 17:35 Відповісти
ФинансэУкраине...две тыщи шыстнадцатый год. Тогда, мадам, вы еще не на квартал, а на Йульку-украла все гавкали-с. Склероз?
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10.03.2021 17:39 Відповісти
Ви за своїм гавканням не чуєте, що кажуть інші.
Ваша Юльку вже два роки не може знайти дорогу в прокуратуру із доказами того, що все вкрав Порошенко. Хоча репетувала про це всі 5 років його президентства, махаючи "доказами" перед телекамерами.
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10.03.2021 17:46 Відповісти
Вы хотите поговорить про Йулю? Или про статью в Финанс.ю.эй, изобличающую в коллаборационизме особь, приближенную к Мародеру?
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10.03.2021 17:51 Відповісти
Не я про неї перша згадала!
Вам вже відповіли про "колаборантку" Рожкову.
Але ж вам то нецікаво

https://censor.net/ru/comments/locate/3252452/01921471-df93-7114-894e-a043dbf224be
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10.03.2021 17:58 Відповісти
Нет. Нецикаво, бо это никак не коррелируется с ссылкой
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10.03.2021 18:00 Відповісти
Хто був власником finance.ua в 2016?
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10.03.2021 18:03 Відповісти
Ну если не Порошенко, значит каким-то агентам кримля. Это ж очевидно
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10.03.2021 18:10 Відповісти
Тобто, не знаєте.
Тому серйозно ставитись до цих "плівок" я не можу.
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10.03.2021 18:20 Відповісти
МВФ тоді точно кукіш вам покаже
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10.03.2021 17:25 Відповісти
Эта рожкова такая же тварь, как и лерка.
Любимицы пэтьки.
К лерке пэтька с марысей даже в Лондон ездили утешать.
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10.03.2021 17:16 Відповісти
Невже не залишилось ватної трольні в Україні, що задіяли німецьку?
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10.03.2021 17:21 Відповісти
У твого хазяїна банк віджали і гривню стабілізували?, оце так погано вчинили.
Не дивно що бородата бабуся з ними судиться а Зелений зрадник тиснув на голову нбу і той був вимушений звільнитися, в результаті отримав дирку від бублика коли просив гроші у МВФ.
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10.03.2021 19:38 Відповісти
Тобто, ЇЇ ПОПРОСИЛИ САМОЦЕНЗЕРУВАТИ,бо..... Й це не цензура?
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10.03.2021 17:19 Відповісти
.... Департамент, увидев в тексте репутационные риски для НБУ...
Рожкова судится с НАБУ, а в с тексте должна была его вилизывать , как Юля Вове...?
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10.03.2021 17:22 Відповісти
Да увольте уже эту ведьму и сдайте НАБУ с ДБР!
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10.03.2021 17:21 Відповісти
Є за що?
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10.03.2021 17:22 Відповісти
Нічого собі німці ломанулись коментувати новину про Рожкову.)
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10.03.2021 17:23 Відповісти
это только с такими варгами на работу в нацбанк берут?
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10.03.2021 17:26 Відповісти
Дивне питання. Ви не бачили депутан з варгами в зеРаді?
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10.03.2021 17:33 Відповісти
Шевченко корупціонер. МВФ так і каже...
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10.03.2021 17:28 Відповісти
Сподіваюсь, не той Шевченко, що Тарас або Андрій?
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10.03.2021 17:50 Відповісти
нє, "буковельський")))
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10.03.2021 18:00 Відповісти
Тарас з Андрієм обличчям не вийшли.
Цей.У Нацбанку звинуватили Рожкову в наклепі через заяви про спроби цензури її інтерв'ю - Цензор.НЕТ 9363
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10.03.2021 18:11 Відповісти
То хіба буковельський Шевченко? Чи то ще один з когорти?
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10.03.2021 18:16 Відповісти
Це голова нац.банку ВАЗеленського.
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10.03.2021 18:30 Відповісти
Всьо пропустив. Гонтарєва таки якось презентабельнішою була. Але фінансисту і не треба бути фотогенічним. Я би цього Шевченка (будь би режисером) взяв би би у фільм на роль якогось детектива-нишпорки. Взгляд нєдовєрчівий...
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10.03.2021 20:16 Відповісти
У Нацбанку звинуватили Рожкову в наклепі через заяви про спроби цензури її інтерв'ю - Цензор.НЕТ 9750
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10.03.2021 18:29 Відповісти
Щось без сумніву є...
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10.03.2021 20:17 Відповісти
Да да. Шевченко, как и ЗЕ, самый правдивый чел в Украине.
Никаких подковерных игр и брехни. Только чистая правда.

А выговор за интервью Рожковой Шевченко влупил по доброте душевной, а не из-за цензуры.
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10.03.2021 18:06 Відповісти
Та той Шевченко, напевно, під Коломойським ходить
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10.03.2021 18:17 Відповісти
Он ходит под тем, кто платит и закрывает глаза на его махинации.

А вот нынешний набсовет НБУ стопудово плотно под Беней (типа ТЮЛинский, но на самом деле Коломойского).
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10.03.2021 18:27 Відповісти
ЗЕ и его банда так и не поняли, что правление НБУ времен Пороха для международных финорганизаций куда авторитетнее, чем вся нынешняя власть, включая Шевченко.
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10.03.2021 18:10 Відповісти
Та все вони розуміють, їня мета суди Бені програти. А далі трава не рости. Правда тут почав вмішуватися дядя Джо
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10.03.2021 18:19 Відповісти
Стільки тут приті пішло. Хочете добити Національний банк, щоб він перейшов у підпорядкуванні Бені?
Ну, да. Спочату одній бувшій голові Нацбанку хату спалили, другого вимусили у відставку піти. Тепер Рожкова їм заважає.
Ну, піде Рожкова, знаєте що далі буде?
- Розвал справи Приватбанку і в Україні, і за кордоном. Беня з нас окрім Приватбанку забере іще 2 млрд. дол. у держави. А може і більше. Він із зеленим керівництвом трохи поділиться за ваш рахунок.
От ботики цього і добиваються, обливаючи лайном Рожкову
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10.03.2021 18:12 Відповісти
Голова НБУ Шевченко з того всього аж раптово захворів на ковід.
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10.03.2021 21:35 Відповісти
 
 