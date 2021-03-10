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Зеленський зіткнувся з проблемами у боротьбі з корупцією і врегулюванні ситуації на Донбасі, - повірена США Квін

Зеленський зіткнувся з проблемами у боротьбі з корупцією і врегулюванні ситуації на Донбасі, - повірена США Квін

У США вважають, що президент Володимир Зеленський зіткнувся із проблемами під час боротьби із корупцією і врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ході презентації звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною" Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні хочу сказати про поточну ситуацію і ту роль, яку можуть відіграти США для України в просуванні її інтересів, врегулюванні конфлікту на сході, та боротьбі з корупцією, яка є значною перешкодою для всебічного економічного зростання і євроатлантичної інтеграції України. При виконанні цих пріоритетів президент Зеленський дійсно зітнувся із певними проблемами, ми всі мусимо це визнати. Щодо процесу досягнення миру – нам треба пожвавити ті переговори, які були заморожені, зокрема Росією", - сказала Квін.

Вона також зауважила про вплив монопольних кіл незалежність України.

"Якщо говорити про корупцію – ми стали свідками тих впливових сил, які прагнуть підірвати українську незалежність та її інфраструктуру, намагаються уникнути відповідальності за свою корупційну поведінку. Ці впливові монопольні кола також проводять широку дезінформацій ну кампанію тут в Україні, яка спрямована на дискредитацію реформ в Україні та її курсу на Захід", - сказала Квін.

Читайте також: Байден буде підтримувати Україну, - Квін

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) корупція (4678) США (22545) Донбас (22354) Квін Крістіна (110) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+13
Кто бы мог подумать. Ай-ай-ай. Только вот он не столкнулся, он сам стал частью всего этого. И в противоположность размеру, частью совсем немаленькой.
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10.03.2021 17:26
+11
Зеленский не столкнулся с коррупцией, он её возглавил.
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10.03.2021 17:24
+11
Гринпоц и есть проблема. И ее нужно как то решать
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10.03.2021 17:25
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Зеленский не столкнулся с коррупцией, он её возглавил.
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10.03.2021 17:24 Відповісти
Столкнулся... Та ніхрена він не робить, і робити не хоче. Валяє Ваньку-дурачка перед лєкторатом.
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10.03.2021 17:25 Відповісти
Провокатор ты!!!!
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10.03.2021 17:27 Відповісти
Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин - Цензор.НЕТ 4851
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10.03.2021 17:28 Відповісти
Бубочка сам представляет проблему
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10.03.2021 18:47 Відповісти
Второй месяц в роддомах Украины не делают новорожденным вакцинацию БЦЖ (противотуберкулезную). Дело в том,что Степанов и К закупали вакцину уже с истекающим сроком (это традиция у нынешнего минздрава , COVISHIELD кстати, тоже) и использовать ее не успели, срок окончился.
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10.03.2021 17:24 Відповісти
Гринпоц и есть проблема. И ее нужно как то решать
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10.03.2021 17:25 Відповісти
Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин - Цензор.НЕТ 8052
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10.03.2021 17:25 Відповісти
Кто бы мог подумать. Ай-ай-ай. Только вот он не столкнулся, он сам стал частью всего этого. И в противоположность размеру, частью совсем немаленькой.
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10.03.2021 17:26 Відповісти
Сложно столкнуться с коррупцией, если движешься с ней в одном направлении.
Это все равно что попасть под автомобиль, в котором едешь.
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10.03.2021 17:28 Відповісти
а ведь так и будет...этот автомобиль его и задавит
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10.03.2021 17:33 Відповісти
Толстый намёк , на кротовник Кремля под вывеской «офис президента «, возглавляемый «арлекино» «будем всех бомбить»
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10.03.2021 17:29 Відповісти
То єсть до того як зеля став презмдеетом вони лумали що корупції в Україні нема?
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10.03.2021 17:29 Відповісти
Вони вважають, що її стало більше, як і впливу олігархів.
Особливо одного, найтоксичнішого. Навіть кажуть, що це є загрозою для європейських прагнень українців.
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10.03.2021 17:40 Відповісти
Ни с чем он не столкнулся - он умеет сталкиваться только с текстами для читать , а коррупционеры ему не написали что с ними надо делать , еще и объяснили что и он там на крючке - если писать, то обо всех ж е надо...
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10.03.2021 17:31 Відповісти
ну да...столкнулся...а чо не вьезжать в политику ему кто то воспрещал?ну,шоб столкновения избежать
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10.03.2021 17:32 Відповісти
Та які там проблеми?!
Каломойша з ахмєткой вигризають з країни цілі шматки;
на Донбасі наших хлопців відстрілюють, як куріпок, бо говнокомандуючий відвів навіть контрснайперські групи.
Жодних проблем у блазня немає, не обманюйте людей!
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10.03.2021 17:35 Відповісти
Не поспоришь.
Все бывшие рыги, которые и создавали ее, и которые сейчас опзжЕСники КОНКРЕТНО ополчились и сливают страну ради собственного обогащения.
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10.03.2021 17:39 Відповісти
А риг та антимайданівець Татаров ким призначений в Офіс преЗедента?
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10.03.2021 17:41 Відповісти
Мягкий намек на толстое обстоятельство... Зеленский не столкнулся, он это разруливает по заказу. На фронте не стрелять, с коррупцией бороться с помощью олигархов и продажных судей. Говорите с ним нормально "Хватит изображать, пора бороться"
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10.03.2021 17:44 Відповісти
"Если говорить о коррупции - мы стали свидетелями тех влиятельных сил, которые стремятся подорвать украинскую независимость и ее инфраструктуру, пытаются избежать ответственности за свое коррупционное поведение. Эти влиятельные монопольные круги также проводят широкую дезинформационную кампанию здесь, в Украине, которая направлена на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад".

Переводя на русский язык: Зеля столкнулся с Беней.
Большего бреда мне от представителей США слышать ещё не доводилось.
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10.03.2021 17:45 Відповісти
Что то штаты реверансы делают перед зеленым чмом. Неужели они не понимают, что Зеленский и есть та самая большая проблема, которая поставила на растяжку всю страну.
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10.03.2021 18:49 Відповісти
Как это зиленский мог столкнуться с самим собой?
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10.03.2021 20:33 Відповісти
Зеленого попугая поборола корупція і він став звичайним татаровим і відосики про щасливе життя в нього закінчились.
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10.03.2021 21:16 Відповісти
даунбас - понятно... но в борьбе с коррупцией зеленскому надо было проявлять не проституирующую - тут дала, там дала, там еще дам, там улажу - личность, а занять конкретную позицию и еще весной прошлого сдержать свое обещание, разогнать волевым решением коррупционеров во власти, суде, полиции, прокурватуре, разведке, сбу... а тоь лечит аппендицит...
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11.03.2021 08:34 Відповісти
Только дурачок мог думать, что не столкнётся с проблемами. Так у всех.
Не понятно, для кого сей месседж. Для Джо?
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14.03.2021 13:06 Відповісти
 
 