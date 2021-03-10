Зеленський зіткнувся з проблемами у боротьбі з корупцією і врегулюванні ситуації на Донбасі, - повірена США Квін

У США вважають, що президент Володимир Зеленський зіткнувся із проблемами під час боротьби із корупцією і врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ході презентації звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною" Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні хочу сказати про поточну ситуацію і ту роль, яку можуть відіграти США для України в просуванні її інтересів, врегулюванні конфлікту на сході, та боротьбі з корупцією, яка є значною перешкодою для всебічного економічного зростання і євроатлантичної інтеграції України. При виконанні цих пріоритетів президент Зеленський дійсно зітнувся із певними проблемами, ми всі мусимо це визнати. Щодо процесу досягнення миру – нам треба пожвавити ті переговори, які були заморожені, зокрема Росією", - сказала Квін.

Вона також зауважила про вплив монопольних кіл незалежність України.

"Якщо говорити про корупцію – ми стали свідками тих впливових сил, які прагнуть підірвати українську незалежність та її інфраструктуру, намагаються уникнути відповідальності за свою корупційну поведінку. Ці впливові монопольні кола також проводять широку дезінформацій ну кампанію тут в Україні, яка спрямована на дискредитацію реформ в Україні та її курсу на Захід", - сказала Квін.

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