В одній з лікарень Чернівців жоден медик не хоче вакцинуватися проти COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій міській лікарні №3 жоден медик не виявив бажання вакцинуватися проти коронавірусу, а в міській лікарні №4 на вакцинацію записалися лише троє працівників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
"Вакцинація на Буковині набирає обертів. Зокрема, уже від завтра у нас буде 9 мобільних бригад, повністю готових працювати. Одночасно з цим у нас є декілька закладів, у яких у принципі комунікація не проводиться. Доволі складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони проти вакцинації. До прикладу, у нас є міська лікарня №3, де поки жоден лікар не виявив бажання вакцинуватися. І в нас є міська лікарня №4, де тільки троє працівників вакцинувалися", - повідомила чиновниця.
Крім того, за словами Гусак, у тих лікарнях, де медики одними з перших почали вакцинуватися, зростає кількість працівників, які записалися на щеплення. Найближчим часом в області почнуть вакцинувати медиків призовних комісій та працівників медичних навчальних закладів.
Вона висловила сподівання, що подальший процес вакцинації в регіоні спонукає медичних працівників, які відмовляються від щеплення, змінити свою думку.
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и это самое, сдохнешь ты, гнида, а я умру; запомни разницу, чмо зебильное.
Не вакцинуватись в той час, як кожен день помирає десяток людей на Буковині і де реанімаційні відділення заповнені і хворих з Чернівців уже відвозять у районні лікарні це дурість.
Тут повилазило чимало фсбешних тролів. З ними сперечатись не варто.
Банити, банити і ще раз банити.
тут встречается 5 раз.
у ботов нет фантазии.