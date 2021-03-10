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Новини Боротьба з коронавірусом
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В одній з лікарень Чернівців жоден медик не хоче вакцинуватися проти COVID-19, - ОДА

В одній з лікарень Чернівців жоден медик не хоче вакцинуватися проти COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій міській лікарні №3 жоден медик не виявив бажання вакцинуватися проти коронавірусу, а в міській лікарні №4 на вакцинацію записалися лише троє працівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Вакцинація на Буковині набирає обертів. Зокрема, уже від завтра у нас буде 9 мобільних бригад, повністю готових працювати. Одночасно з цим у нас є декілька закладів, у яких у принципі комунікація не проводиться. Доволі складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони проти вакцинації. До прикладу, у нас є міська лікарня №3, де поки жоден лікар не виявив бажання вакцинуватися. І в нас є міська лікарня №4, де тільки троє працівників вакцинувалися", - повідомила чиновниця.

Крім того, за словами Гусак, у тих лікарнях, де медики одними з перших почали вакцинуватися, зростає кількість працівників, які записалися на щеплення. Найближчим часом в області почнуть вакцинувати медиків призовних комісій та працівників медичних навчальних закладів.

Вона висловила сподівання, що подальший процес вакцинації в регіоні спонукає медичних працівників, які відмовляються від щеплення, змінити свою думку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три COVID-лікарні Чернівців завантажені на 98-100%, - ОДА

Автор: 

вакцина (4419) ОДА (1625) Чернівці (561) лікарі (1285) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+19
"поверят доказательной медицине." - где можно посмотреть доказательства по действенности этой вакцины?
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10.03.2021 17:39
+18
А вы думаете Израэль где одна из лучших в мире медицин просто так считает эту вакцину хренью? Или просто так её еще не зарегистрировала ни одна страна ЕС?
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10.03.2021 17:43
+16
Доказательства у степашки в кармане. Шуршат. Для отдельных задач CoviShit исключительно эффективен. Намного эффективней голимого пфайзера, на котором и копейки не украсть.
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10.03.2021 17:43
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так-то воно й так, але спершу треба посадити тебе за грати.
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11.03.2021 00:32 Відповісти
Якщо ти здохнеш від КОВІДу, ніякої шкоди людству не буде.
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12.03.2021 15:00 Відповісти
о то пан мізатроп, так? Те саме стосується тебе також. Можеш навіть не чекати ковіду

и это самое, сдохнешь ты, гнида, а я умру; запомни разницу, чмо зебильное.
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12.03.2021 18:00 Відповісти
"Те саме стосується тебе також." (С) Вже не стосується - я ще у жовтні перехворів без особливих проблем, отже, маю імунітет. А у тебе все попереду, і мені байдуже, як тобі напишуть: "помер" чи "здох" - то ти вже відчувай різницю, вибздню поросячий.
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13.03.2021 12:18 Відповісти
ЛЮБА уже розроблена вакцина проти ковід дає шанс якщо не захворіти, то хоча б уникнути важкої форми.
Не вакцинуватись в той час, як кожен день помирає десяток людей на Буковині і де реанімаційні відділення заповнені і хворих з Чернівців уже відвозять у районні лікарні це дурість.
Тут повилазило чимало фсбешних тролів. З ними сперечатись не варто.
Банити, банити і ще раз банити.
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10.03.2021 20:04 Відповісти
КОЛІТ СРОЧНО ОТИХ ТРЬОХ, дай бог, щоб не було агресивної у них реакції організму. і після цього буде злам упертості у інших.
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10.03.2021 21:35 Відповісти
на каждой страничке про вакцину слово "шмурдяк".
тут встречается 5 раз.
у ботов нет фантазии.
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10.03.2021 22:23 Відповісти
Міцний власний імунітет краще за будь-яку вакцину.
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10.03.2021 22:32 Відповісти
Не кажи істеричкам, шо імунітет здобувається завдяки зустрічам з патогенами - нам же гірше буде.
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10.03.2021 22:59 Відповісти
Какашилд потому что.
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11.03.2021 03:22 Відповісти
потому что не спутник... и все помчались бы..
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11.03.2021 06:19 Відповісти
Вирус мутант...вакцина до сраки...прийдется переболеть...а там как повезет...
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13.03.2021 20:27 Відповісти
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