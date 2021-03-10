В одній з лікарень Чернівців жоден медик не хоче вакцинуватися проти COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій міській лікарні №3 жоден медик не виявив бажання вакцинуватися проти коронавірусу, а в міській лікарні №4 на вакцинацію записалися лише троє працівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Вакцинація на Буковині набирає обертів. Зокрема, уже від завтра у нас буде 9 мобільних бригад, повністю готових працювати. Одночасно з цим у нас є декілька закладів, у яких у принципі комунікація не проводиться. Доволі складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони проти вакцинації. До прикладу, у нас є міська лікарня №3, де поки жоден лікар не виявив бажання вакцинуватися. І в нас є міська лікарня №4, де тільки троє працівників вакцинувалися", - повідомила чиновниця.

Крім того, за словами Гусак, у тих лікарнях, де медики одними з перших почали вакцинуватися, зростає кількість працівників, які записалися на щеплення. Найближчим часом в області почнуть вакцинувати медиків призовних комісій та працівників медичних навчальних закладів.

Вона висловила сподівання, що подальший процес вакцинації в регіоні спонукає медичних працівників, які відмовляються від щеплення, змінити свою думку.

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