Борця за "русский мир", колишнього прессекретаря "Шахтаря" Мармазова не пустили в "ДНР"

Шанувальник "русского мира", колишній пресаташе "Шахтаря" Руслан Мармазов заявив, що йому відмовили у в'їзді на територію так званої ДНР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

"Сьогодні сподівався, що буду ночувати вдома в Донецьку. Але в "ДНР" мене не пустили. Приємний старший прапорщик, який не назвав прізвища, сказав, що в'їзд на територію "ДНР" мені заборонено. Ким, чому і все таке інше, зрозуміло, він не знає. І в це я вірю.

Бентежить інше. Сам факт, як то кажуть. Це хто ж окопався в Донецьку, щоб створювати противнику такі чудові інформаційні приводи? Внутрішній ворог не менше небезпечний, ніж зовнішній. У не найкращому настрої повертаюся до Москви", - написав Мармазов.

У серпні 2019 р Мармазов повідомив, що отримав російський паспорт. Він був главою пресслужби "Шахтаря" з 2005 по 2015 рік.

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