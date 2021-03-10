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Борця за "русский мир", колишнього прессекретаря "Шахтаря" Мармазова не пустили в "ДНР"

Борця за

Шанувальник "русского мира", колишній пресаташе "Шахтаря" Руслан Мармазов заявив, що йому відмовили у в'їзді на територію так званої ДНР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

"Сьогодні сподівався, що буду ночувати вдома в Донецьку. Але в "ДНР" мене не пустили. Приємний старший прапорщик, який не назвав прізвища, сказав, що в'їзд на територію "ДНР" мені заборонено. Ким, чому і все таке інше, зрозуміло, він не знає. І в це я вірю.

Бентежить інше. Сам факт, як то кажуть. Це хто ж окопався в Донецьку, щоб створювати противнику такі чудові інформаційні приводи? Внутрішній ворог не менше небезпечний, ніж зовнішній. У не найкращому настрої повертаюся до Москви", - написав Мармазов.

У серпні 2019 р Мармазов повідомив, що отримав російський паспорт. Він був главою пресслужби "Шахтаря" з 2005 по 2015 рік.

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Автор: 

Донецьк (945) сепаратизм (757) Шахтар (175) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+49
лишний петух в курятнике никому не нужен
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10.03.2021 17:29
+30
надо было впустить этого долбодятла и на подвальчик закинуть,мозги проветрить.
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10.03.2021 17:33
+25
Кому цікаві пригоди якоїсь прокацапленоі амеби?
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10.03.2021 17:33
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лишний петух в курятнике никому не нужен
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10.03.2021 17:29 Відповісти
надо было впустить этого долбодятла и на подвальчик закинуть,мозги проветрить.
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10.03.2021 17:33 Відповісти
Кому цікаві пригоди якоїсь прокацапленоі амеби?
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10.03.2021 17:33 Відповісти
Щас его патрон Ахметов подсуетится.
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10.03.2021 17:34 Відповісти
А ти на даунецьке пекло підвальне звіздуй! Туди тебе пропустять. Або попустять.
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10.03.2021 17:35 Відповісти
І цей ж маразмов - далеко не Вася з копанки: поїздив по світу, побачив, як живуть люди в Європі... Але все одно топить за Лугандон. От чого йому не вистачало?
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10.03.2021 17:38 Відповісти
Ще й у Ахметова явно не 1000 баксів отримував!
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10.03.2021 17:39 Відповісти
Справа в зайвій хромосомі. Інакше це не пояснити.
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10.03.2021 17:53 Відповісти
Медведчук теж по світу поїздив. І всі інші проросійські уроди. І бачили як живуть люди в Європі. А Шарій, наприклад, взагалі в Європі живе, а малоросів успішно агітує з Росією дружити. От чого Їм всім не вистачає?
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10.03.2021 17:55 Відповісти
Для них Украина -жирное пастбище.
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10.03.2021 19:37 Відповісти
А чому він їхав без дружини? Такої ж прибацаної рашизмом.
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10.03.2021 17:42 Відповісти
Это чмо предполагало , что переночует в своём шикарном особняке в даунецке....Но, особнячок уже занят....И чму можно заночевать только на подвале.....
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10.03.2021 17:46 Відповісти
псячу лайку перекладаємо? ОРДЛО!!!
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10.03.2021 17:47 Відповісти
Ехай назад в кишлак, овец паси, мармазов.
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10.03.2021 17:52 Відповісти
Це яким треба буть упоротим , шо навіть в діру не пустили! Місце таким токо в масквабаді. Ото кодла!
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10.03.2021 17:54 Відповісти
Давай, призжай, в Київ пустять. І навіть місце в готелі на Лук'янівці нададуть! І навіть спілкування з вдячними слухачами забезпечать! З Родичами - в т.ч.!
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10.03.2021 18:01 Відповісти
Ой навряд чи. Подібні гниди в Києві непогано прилаштувалися. Вже два роки до нашого берега як не лайно так тріски прибиваються з усіх усюд.
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10.03.2021 18:39 Відповісти
Було б добре, аби цю гниду і назад в Рашку не пустили! Бо такі мудаки насправді ніде не потрібні!
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10.03.2021 18:01 Відповісти
Нахр.на писати про цього нікому ні цікавому маразматіка.У нас своіх дохре.а і більше. Хай сидіть в своїї орді і не треба його піарить
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10.03.2021 18:11 Відповісти
Размазать мармазова и всё даунбаское быдло! Не хрен кормить сепарастных недоумков.
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10.03.2021 18:22 Відповісти
Там в Шахтарі половина латентних колоборантів, але вони дуже ******* бакси і сидять мовчки в Україні. А цей виявився настільки упоротим рашистом, шо зробив свого часу камінгаут.
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10.03.2021 19:03 Відповісти
а ты не знал? в центре донецка есть землянка, в ней злой и кровожадный Бандеровец с ужасным правосеком сидят и решают кому вьезжать в дыныру а кому нет. и они же клятые развязали в Украине гражданскую войну. тупой ты и недалекий человек, если не знаешь этого... они же ироды во всем виновати и они же придумали руськый мір. радуйся что еще и очььько твое не порвали
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10.03.2021 20:12 Відповісти
Звідки цей ...АНДОН туди їхав, якщо з **********, то яке нам до цього діло куда та за що цього козла не пустили у ту діруНеРу?
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10.03.2021 20:39 Відповісти
в его квартире уже давно живет какой нибудь нокия, предвкушал он...
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10.03.2021 20:50 Відповісти
так он пытался въехать с подконтрольной Украине стороны? в статье об этом как то промолчали
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10.03.2021 21:05 Відповісти
Чувак этими вбросами пытается "перекраситься", сменить имидж любителя днр, так как этот российский проект больше не приносит ему денег
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11.03.2021 09:55 Відповісти
 
 