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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ закупило понад 6,5 млн експрес-тестів на COVID-19 - 4,3 млн із них вже розвезено по регіонах, - Ляшко

МОЗ закупило понад 6,5 млн експрес-тестів на COVID-19 - 4,3 млн із них вже розвезено по регіонах, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я придбало понад 6,5 млн експрес-тестів на антиген до коронавірусу SARS-CoV-2, із них 4,312 млн тестів вже розподілено і доставлено по регіонах у комунальні медустанови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, ще 1,873 млн експрес-тестів буде поставлено в медустанови незалежно від форми власності і для фізосіб-підприємців, які мають контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) в рамках програми медичних гарантій (ПМГ) і проводять попередню діагностику COVID-19.

Крім того, за словами Ляшка, ще 358,625 тис. експрес-тестів буде поставлено в пункти тестування на контрольних пунктах в'їзду і виїзду на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим і Севастополя. Частину з цих експрес-тестів буде розподілено між закладами охорони здоров'я, незалежно від форми власності, на території регіонів, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки й установами охорони здоров'я, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України.

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Автор: 

карантин (18172) тестування (455) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Воровать? Они этому всю жизнь учились. Ничего больше не делали.
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10.03.2021 17:36
+1
Как когда? Они же круглосуточно работают во благо народа... Вы что не знали?
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10.03.2021 17:44
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Во как быстро. Когда вы всё успеваете?
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10.03.2021 17:35 Відповісти
Воровать? Они этому всю жизнь учились. Ничего больше не делали.
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10.03.2021 17:36 Відповісти
Как когда? Они же круглосуточно работают во благо народа... Вы что не знали?
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10.03.2021 17:44 Відповісти
В Израиле уже победили пандемию - а эти планируют завозить тесты....
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10.03.2021 17:54 Відповісти
Вот это оперативность, где преЗедент с распиаренной встречей?
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10.03.2021 17:36 Відповісти
крім красти на ковіді мінздрів ще чимось займається?
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10.03.2021 17:48 Відповісти
потрібно щоб експрестести вільно продавались в аптеках чи супермаркетах, як це вже відбувається в європі. 25 евро за 5 тестів норм ціна.
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10.03.2021 17:52 Відповісти
Ты отстал, тесты уже продаются в аптеках.
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10.03.2021 18:18 Відповісти
Наконец-то тест на сопли можно купить
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10.03.2021 18:02 Відповісти
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10.03.2021 18:36 Відповісти
Новое поле противостояния - Центр по отслеживанию дезинформации, который Зеленский решил создать. За контроль над ним борется министр цифровой трансформации Федоров, посадивший сервисы государственной программы "Дія" на российские сервера, министр МВД Аваков, которому все мало влияния, глава СБУ Баканов, которому мало своих проблем.
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10.03.2021 21:20 Відповісти
Второй месяц в роддомах Украины не делают новорожденным вакцинацию БЦЖ (противотуберкулезную). Дело в том,что Степанов и К закупали вакцину уже с истекающим сроком (это традиция у нынешнего минздрава , COVISHIELD кстати, тоже) и использовать ее не успели, срок окончился.
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10.03.2021 21:21 Відповісти
 
 