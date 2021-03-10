МОЗ закупило понад 6,5 млн експрес-тестів на COVID-19 - 4,3 млн із них вже розвезено по регіонах, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я придбало понад 6,5 млн експрес-тестів на антиген до коронавірусу SARS-CoV-2, із них 4,312 млн тестів вже розподілено і доставлено по регіонах у комунальні медустанови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, ще 1,873 млн експрес-тестів буде поставлено в медустанови незалежно від форми власності і для фізосіб-підприємців, які мають контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) в рамках програми медичних гарантій (ПМГ) і проводять попередню діагностику COVID-19.

Крім того, за словами Ляшка, ще 358,625 тис. експрес-тестів буде поставлено в пункти тестування на контрольних пунктах в'їзду і виїзду на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим і Севастополя. Частину з цих експрес-тестів буде розподілено між закладами охорони здоров'я, незалежно від форми власності, на території регіонів, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки й установами охорони здоров'я, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України.

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