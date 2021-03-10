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Новини Земельна реформа
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Сподіваємось, що Україна цього літа проведе реформу землі, СБУ і судової системи, - повірена США Квін

Сподіваємось, що Україна цього літа проведе реформу землі, СБУ і судової системи, - повірена США Квін

Сполучені Шатати очікують, що Україна продовжить реформи сільськогосподарських земель, СБУ і судової системи.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час презентації звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною" Київського безпекового форуму, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Попри ці проблеми мене обнадіює той факт, що деякі довгоочікувані реформи тривають. Ми сподіваємося, що певні з них будуть уже зроблені цього літа, зокрема, про сільськогосподарський потенціал України та її земель. Реформа СБУ в першому читанні нещодавно пройшла парламент і судова реформа була обіцяна для просування. Це необхідні кроки для зменшення корупції в Україні", - зауважила Квін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зіткнувся з проблемами у боротьбі з корупцією і врегулюванні ситуації на Донбасі, - повірена США Квін

Автор: 

СБУ (12780) судова реформа (1459) США (22545) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+7
Яка реформа землі якщо у нас величезна корупція. Про корупції вона сама ж і сказала.
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10.03.2021 17:53
+7
Во многих странах, как например в Германии нельзя купить землю, только взять в аренду. Так сфига ли от Украины требуют сделать рынок земли?
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10.03.2021 17:56
+6
Судову вже проводить. Відбувається зьїзд суддів, ВР обрала члена КС. Все навпаки, як ви пропонуєте.
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10.03.2021 17:41
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Судову вже проводить. Відбувається зьїзд суддів, ВР обрала члена КС. Все навпаки, як ви пропонуєте.
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10.03.2021 17:41 Відповісти
И мусарни, и прокуратуры.
И налоговой мусарни, шоб никому не обидно было.
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10.03.2021 17:42 Відповісти
А таможню? Ведь сейчас именно там самая большая коррупция, бюджет недополучает миллиарды долларов в месяц. Похоже, это устраивает Квартал-95.
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10.03.2021 17:44 Відповісти
Наші керманиці все одно зроблять те, чого піндоси не очікували.
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10.03.2021 17:50 Відповісти
Яка реформа землі якщо у нас величезна корупція. Про корупції вона сама ж і сказала.
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10.03.2021 17:53 Відповісти
да , правідьот, і бандіт ахмєтов купе всю землю, суди і сбу.
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10.03.2021 17:54 Відповісти
Как интересно, сколько Ахметов не пытается отмыть свою "незапятнанную" репутацию, уже и замки в Англии, дворец под Киевом, бизнес по всему миру, а люди называют его тем, кто он был и есть по сути.
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10.03.2021 17:56 Відповісти
Земля... Земля... Земля...
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10.03.2021 17:55 Відповісти
Во многих странах, как например в Германии нельзя купить землю, только взять в аренду. Так сфига ли от Украины требуют сделать рынок земли?
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10.03.2021 17:56 Відповісти
https://www.dw.com/de/themen/s-9077 Цена на землю варьируется в зависимости от ее качества и от региона. По данным Федеральной статистической службы, самые дорогие сельскохозяйственные участки в Баварии. Там стоимость одного гектара - около 65 тыс. евро. В то же время в восточных регионах страны этот ресурс может быть в шесть раз дешевле. Так, в Бранденбурге и Тюрингии можно купить гектар за 10 - 11 тыс. евро.
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10.03.2021 18:15 Відповісти
Эта дурочка ждёт, когда украинскую землю будут распродавать по 10 000 га в одни руки ? Это оказывается реформа ? она сможет в США купить 10 000 га ?
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10.03.2021 18:01 Відповісти
Нужен нормальный посол, а не временная поверенная.
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10.03.2021 18:01 Відповісти
Надейтеся, КИВИН будет, а не реформы.
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10.03.2021 18:12 Відповісти
странно, ведь штаты начинали со свободного ношения оружия, а земля - уже позже, защита частной собственности и т.п.
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10.03.2021 18:13 Відповісти
Чому ж це їх так земля цікавить?Мабуть хочуть скупити по 1000$ за гектар чернозему,коли в Польщі піщана земля коштує 10 000$.Це злочин-продавати землю в бідній країні де народ ледь виживає,і звичайно ж буде продавати землю за безцінь.
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10.03.2021 18:24 Відповісти
Щось почав підозрювати?....
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10.03.2021 18:38 Відповісти
Штаты надеются и ожидают. Этим летом... Оптимисты ! Опыт последних 30-ти лет рисует трохи иную перспективу. Землю ВСЮ спи... украдут. Затем продадут, а выхлоп засунут в оффшоры. СБУ всю эту "тему" открышует. За "дольку малую". Ну, а суды замерли в ожидании "снятия пенки", а точнее - сливок. А наш "крипак" теперь эшелонами будет прорываться на сбор клубники, спаржи, вишни... к более практичным соседям. Україно, ВСТАВАЙ !
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10.03.2021 18:24 Відповісти
с промышлностью разобрались ну шо там осталось у аборегенов? А может сначала конститкцию поменять , не пробовали? Потом не обижайтесь когда отбирать будут .
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10.03.2021 18:31 Відповісти
Реформи судів та СБУ - на здоров'я, а от земельки нашої ви не отримаєте! І ніякого другого громадянства, бо воно задумане саме для розпродажу землі!
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10.03.2021 18:37 Відповісти
Очень хорошие и благородные пожелания
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10.03.2021 18:39 Відповісти
Надеемся, что Украина этим летом проведет реформу земли, СБУ и судебной системы,будут изгнаны олигархи а Мертвечук и Коломойский окажутся в тюрьме. Уверенность в этом мы черпаем из просмотра 95 КВАРТАЛА а также фильма "Слуга Народа"" - поверенная США Квинже
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10.03.2021 18:51 Відповісти
Допоможіть нам краще мати таке збройне законодавство як в шатах Джорджія, Техас чи Пінічна Кароліна або Канзас. Оце буде допомога США.
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10.03.2021 19:40 Відповісти
если так как была проведена приватизация 90х, и реформа милиции16 года то народ останеться без земли и с ...уем в ...опе
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10.03.2021 19:54 Відповісти
Вже ковбасить нетерплячка землиці прикупити на шару...
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10.03.2021 20:10 Відповісти
ну хоть кто-то еще надеется.
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10.03.2021 20:53 Відповісти
Провести то ПРОВЕДУТ ! Только как ? И кого ... ?
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10.03.2021 21:51 Відповісти
Какие надежды на реформы вы питаете?? ДВА года ---ничего, только откат по всем позициям и вдруг реформы! КТО их может проводить у зеленой недовласти???
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10.03.2021 22:05 Відповісти
 
 