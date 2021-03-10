Сподіваємось, що Україна цього літа проведе реформу землі, СБУ і судової системи, - повірена США Квін

Сполучені Шатати очікують, що Україна продовжить реформи сільськогосподарських земель, СБУ і судової системи.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час презентації звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною" Київського безпекового форуму, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Попри ці проблеми мене обнадіює той факт, що деякі довгоочікувані реформи тривають. Ми сподіваємося, що певні з них будуть уже зроблені цього літа, зокрема, про сільськогосподарський потенціал України та її земель. Реформа СБУ в першому читанні нещодавно пройшла парламент і судова реформа була обіцяна для просування. Це необхідні кроки для зменшення корупції в Україні", - зауважила Квін.

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