Гармаш про новий мирний план стосовно Донбасу: Росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом

Новий план спільних кроків з мирного врегулювання на Донбасі, який розробили Україна, Німеччина і Франція, викличе протести з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Сергій Гармаш.

"На жаль, я не бачив цього плану. Станом на минулий тиждень я не бачив людини в делегації, яка бачила б його... Ми знаємо, що він відрізняється від плану, який представив Кравчук, який ми обговорюємо в ТКГ. На цьому тижні ми дізналися з виступу Єрмака, що цей план закінчено. Це власне не можна назвати планом, це пропозиції за кластерами - низка заходів для виконання Мінських угод", - зазначив член ТКГ.

За словами Гармаша, Росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом, "оскільки нормандська четвірка не може втручатися у справи України".

"Тому я прогнозую, що Росія не прийме і цей план, запропонований Німеччиною, Францією та Україною", - підкреслив Гармаш.

Гармаш додав, що Україна на переговорах у рамках ТКГ продовжує наполягати на розгляді її пропозицій, відомих як план Кравчука. У свою чергу, Росія наполягає на обговоренні плану ОРДЛО.

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