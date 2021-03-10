Гармаш про новий мирний план стосовно Донбасу: Росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом
Новий план спільних кроків з мирного врегулювання на Донбасі, який розробили Україна, Німеччина і Франція, викличе протести з боку Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Сергій Гармаш.
"На жаль, я не бачив цього плану. Станом на минулий тиждень я не бачив людини в делегації, яка бачила б його... Ми знаємо, що він відрізняється від плану, який представив Кравчук, який ми обговорюємо в ТКГ. На цьому тижні ми дізналися з виступу Єрмака, що цей план закінчено. Це власне не можна назвати планом, це пропозиції за кластерами - низка заходів для виконання Мінських угод", - зазначив член ТКГ.
За словами Гармаша, Росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом, "оскільки нормандська четвірка не може втручатися у справи України".
"Тому я прогнозую, що Росія не прийме і цей план, запропонований Німеччиною, Францією та Україною", - підкреслив Гармаш.
Гармаш додав, що Україна на переговорах у рамках ТКГ продовжує наполягати на розгляді її пропозицій, відомих як план Кравчука. У свою чергу, Росія наполягає на обговоренні плану ОРДЛО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А план должен быть один: "Карабахский сценарий", всё остальное глупости, типа заглядывание в глаз *****...
Це як розуміти????
А вести війну проти Украіни в Україні, це - невтручання з боку рахи???
раха призвичаілася говорити все, що підходить іі хворому уявленню, навіть повний маразм іі слів іі саму не бентежить.
Логіка одна - ніякоі логіки, одні збочені ман"ячні бажання.
( кстати, фамилия моих соседей в кубанской станице - Шумейко, глава семьи Иван Петрович Шумейко).
А ви там про мирні плани... (((