Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО за час президентських повноважень Байдена, - Яценюк

Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО під час першого терміну президента США Джо Байдена.

Таку думку висловив у коментарі журналістам голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я знаю точно: не так з вини України вже втрачено 13 років. Якби Україна, а ми тоді були готові, отримала План дій щодо членства в НАТО в 2008 році, ми вже вели б дискусію не про кількість десятиліть того, щоб Україна стала членом Альянсу. Але тоді нерішучість наших західних партнерів в Європі призвела до того, що сьогодні знову повернулися в точку "А". Але в цій точці ми можемо зробити прорив уперед, отримавши План дій щодо членства в НАТО. Цифри називають різні, я вважаю, що реальна - це впродовж першого терміну президента Байдена отримати План дій. А далі залежатиме від того, як Україна швидко рухатиметься в його реалізації", - сказав Яценюк.

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