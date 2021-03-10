УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11244 відвідувача онлайн
Новини Україна-НАТО
2 037 42

Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО за час президентських повноважень Байдена, - Яценюк

Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО за час президентських повноважень Байдена, - Яценюк

Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО під час першого терміну президента США Джо Байдена.

Таку думку висловив у коментарі журналістам голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я знаю точно: не так з вини України вже втрачено 13 років. Якби Україна, а ми тоді були готові, отримала План дій щодо членства в НАТО в 2008 році, ми вже вели б дискусію не про кількість десятиліть того, щоб Україна стала членом Альянсу. Але тоді нерішучість наших західних партнерів в Європі призвела до того, що сьогодні знову повернулися в точку "А". Але в цій точці ми можемо зробити прорив уперед, отримавши План дій щодо членства в НАТО. Цифри називають різні, я вважаю, що реальна - це впродовж першого терміну президента Байдена отримати План дій. А далі залежатиме від того, як Україна швидко рухатиметься в його реалізації", - сказав Яценюк.

Читайте також: "Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений", - Єрмак

Автор: 

Байден Джо (2883) НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
при правящем Украиной кодлане Коломойского-вряд ли.
показати весь коментар
10.03.2021 18:02
+5
Сєнін Європейський ВАЛ четыреждыуклонисту ни к чему : Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну / "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
показати весь коментар
10.03.2021 18:38
+5
Біля входу в Стелленбоський університет (ПАР) висить вивіска з наступним текстом : - "Знищення любої нації нині не вимагає застосування атомних бомб, чи використання ракет великого радіусу дії. Потрібно лише позбавити, чи знизити якість освіти та патріотичного виховання, дозволити обман, підкуп на екзаменах, використовувати ворожих нації викладачів. Тоді пацієнти вмиратимуть від дій таких лікарів, будівлі валитимуться від дій таких проектантів та будівельників. Гроші втрачатимуться від дій таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачатиметься від дій таких юристів та суддів. Крах освіти та науки- це крах нації!"
показати весь коментар
10.03.2021 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при правящем Украиной кодлане Коломойского-вряд ли.
показати весь коментар
10.03.2021 18:02 Відповісти
як тільки збудуємо Сєнін Європейський ВАЛ так і відразу.
показати весь коментар
10.03.2021 18:15 Відповісти
Сєнін Європейський ВАЛ четыреждыуклонисту ни к чему : Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну / "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
показати весь коментар
10.03.2021 18:38 Відповісти
Присядь в тазик со льдом,ватный рашистский длбб, Украина обязательно будет в ЕС и НАТО!
показати весь коментар
10.03.2021 18:48 Відповісти
Одна и та же пестня, мордва креативнее
показати весь коментар
10.03.2021 19:03 Відповісти
Біля входу в Стелленбоський університет (ПАР) висить вивіска з наступним текстом : - "Знищення любої нації нині не вимагає застосування атомних бомб, чи використання ракет великого радіусу дії. Потрібно лише позбавити, чи знизити якість освіти та патріотичного виховання, дозволити обман, підкуп на екзаменах, використовувати ворожих нації викладачів. Тоді пацієнти вмиратимуть від дій таких лікарів, будівлі валитимуться від дій таких проектантів та будівельників. Гроші втрачатимуться від дій таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачатиметься від дій таких юристів та суддів. Крах освіти та науки- це крах нації!"
показати весь коментар
10.03.2021 18:54 Відповісти
Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
показати весь коментар
10.03.2021 18:09 Відповісти
Нет, неправильно, ******************
показати весь коментар
10.03.2021 19:05 Відповісти
а откуда вещает этот который Сеня ?
показати весь коментар
10.03.2021 18:11 Відповісти
он сидит на заборе, который по всей границе с ОРДЛО и очень качественный
показати весь коментар
10.03.2021 18:56 Відповісти
Неужто из бункера?
показати весь коментар
10.03.2021 19:06 Відповісти
ДОВЕРИЕ! Оно есть при таком насыщении/концентрации агентуры Кремля, как об этом пишут в прессе!?
показати весь коментар
10.03.2021 18:11 Відповісти
При Байдені - так, а от чи при Зеленському - то велике питання. (((
показати весь коментар
10.03.2021 18:14 Відповісти
Треба звернення від Українського Народу придумати формат. Зє - OFF. назавжди!
показати весь коментар
10.03.2021 18:17 Відповісти
Ну что ж, идем сначала . Задача: как из точки А(Авахметов) без потрясений перейти точку Б(еня) и выйти к следующей точке(например, П) без катаклизмов. Пройдем все эти точки, тогда можно будет говорить о чем-то.
показати весь коментар
10.03.2021 18:17 Відповісти
Никого не интересует, что думает кроль.
показати весь коментар
10.03.2021 18:27 Відповісти
А ти за всіх не розпинайся.
показати весь коментар
10.03.2021 18:29 Відповісти
А что думает *****? Тебе интересно?
показати весь коментар
10.03.2021 19:07 Відповісти
А может и не получить...
показати весь коментар
10.03.2021 18:29 Відповісти
А вот *****, оно вреда не сделало?
показати весь коментар
10.03.2021 19:08 Відповісти
Если Украину возьмут в НАТО, то это защитит те Украинские территории, что остались.
показати весь коментар
10.03.2021 18:45 Відповісти
Какие? Например кубань это Украина
показати весь коментар
10.03.2021 19:09 Відповісти
НАТО не согласится на это, но можно попробовать чтобы взяли в НАТО те территории, которые не под оккупацией РФ, а те территории, что под оккупацией РФ, то такой план тоже должен лежать на полочке и ждать обстоятельств, при которых их можно будет вернуть. Пример обстоятельств - это когда РФ холодной войной доведут до состояния нищеты и турбулентности, что там революция начнется и голодные бунты и сепаратизм регионов и гражданская война, хотя якуты и чеченцы и дагестанцы и прочие народы - это не русские, а значит не гражданская война, а народы пленники начнут воевать скорее за освобождения своих народов и своих земель от оккупации империи зла. Тогда можно будет со всех сторон возвращать территории - Украина - и Крым и Донбасс и Кубань и Воронеж, а Германия - Кёнигсберг, а Финляндия - Карелию, Китай дальний восток себе отхапает, а Япония - Курилы, и т.д. Это все вопрос времени. И должен быть готов план действий и он должен быть активирован в нужное время. И можно только способствовать ускорению этого времени - путем усиления Холодной войны и требовать санкции и железный занавес и т.д.
показати весь коментар
10.03.2021 19:30 Відповісти
А тут є хто небуть, кого цікавить: що думають жиди з приводу назви тенопільського стадіону чи що вони думають щодо членства України в НАТО?
показати весь коментар
10.03.2021 19:14 Відповісти
«Раздался "глас вопиющего в пустыне"©
и острый запах нафталина»®
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Поизвёлся ж весь уже - нет мо́чи - как же ж свербит в мандатоносцы. Ну хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой-мой, получилось, шо тупица...)».
показати весь коментар
10.03.2021 19:22 Відповісти
славно покричал, понимаю, на бутылке больно, выпей бояры. я за Сеню проголосую, куча украинцев тоже
показати весь коментар
10.03.2021 20:16 Відповісти
Кто тебе дураку не даёт голосовать за Сеню яЙценюка? Можешь даже ему жопу вылизать. Но сермяжная реальность от этого не изменится - "куча украинцев" в поддержку яЙценюка существует только в твоей воспалённой фантазии - сам яЙценюк это понимает (никуда не баллотируется). На сегодняшний день яЙценюк от украинцев имеет другую кучу - кучу гавнища, в которой сидит по самые уши.
показати весь коментар
11.03.2021 08:23 Відповісти
да, да, я понимаю, чем беднее украинец, тем меньше вероятность того, что он проголосует за Яценюка. и кстати, чем больше вы маргинал, тем больше вероятность, что вообще не ходите на выборы - вот эти вот бомжи, наркоманы, алкоголики - в подавляющем большинстве на выборы не ходят.
показати весь коментар
11.03.2021 10:22 Відповісти
Корчить из себя интеллигента-интеллектуала будет убедительнее, если не допускать грамматических ошибок. Местоимение "вы" пишется со строчной (малой) буквы при обращении к группе лиц, а к одному - с заглавной (большой).
Так что, милостивый государь, подите-ка Вы в жопу!
К слову сказать, обитаю я в непосредственной близости от дневных стационаров областных психоневрологического и наркологического диспансеров (они недавно переехали в одно общее здание), - так сказать, имею счастье воочию созерцать, до каких ужасов докатываются некоторые, но весьма не редкие представители украинской молодёжи. Это Вам, знаете ли, не дефилирующие Вышеградом добропорядочные пражане. И в этом тоже есть толика заслуг негодяя яЙценюка.
показати весь коментар
11.03.2021 11:04 Відповісти
У Яценюка много заслуг, от которых корчит ватные пердаки. Это одна из причин, почему за него стоит голосовать. Но российские обитатели психоневрологического диспансера и иже с ними проголосовать за Яценюка не смогут. Вот вам например? Вы получаете, свои полтора рубля за каждый комментарий где поливаете грязью Порошенка, Яценюка, Турчинова. Но никогда не напишите о том, что зеленский дает нам возможность воочию созерцать, до каких ужасов докатываются некоторые, но весьма не редкие представители украинской молодёжи.
показати весь коментар
11.03.2021 12:17 Відповісти
"Твои б слова да Богу в уши!"©
Насчёт "полтора рубля за каждый комментарий".
показати весь коментар
14.03.2021 12:08 Відповісти
Яценюк звичайно базіка. Але отримати статус союзника США за цей термін ми можемо.
показати весь коментар
10.03.2021 19:35 Відповісти
Ваще то его надо получить уже в этом году
показати весь коментар
10.03.2021 19:52 Відповісти
ти гівно лисе яке відношення до цього маєш?
показати весь коментар
10.03.2021 20:34 Відповісти
Де НАТО а де ми.
показати весь коментар
10.03.2021 20:55 Відповісти
 
 