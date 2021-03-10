Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО за час президентських повноважень Байдена, - Яценюк
Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО під час першого терміну президента США Джо Байдена.
Таку думку висловив у коментарі журналістам голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я знаю точно: не так з вини України вже втрачено 13 років. Якби Україна, а ми тоді були готові, отримала План дій щодо членства в НАТО в 2008 році, ми вже вели б дискусію не про кількість десятиліть того, щоб Україна стала членом Альянсу. Але тоді нерішучість наших західних партнерів в Європі призвела до того, що сьогодні знову повернулися в точку "А". Але в цій точці ми можемо зробити прорив уперед, отримавши План дій щодо членства в НАТО. Цифри називають різні, я вважаю, що реальна - це впродовж першого терміну президента Байдена отримати План дій. А далі залежатиме від того, як Україна швидко рухатиметься в його реалізації", - сказав Яценюк.
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«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Поизвёлся ж весь уже - нет мо́чи - как же ж свербит в мандатоносцы. Ну хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой-мой, получилось, шо тупица...)».
Так что, милостивый государь, подите-ка Вы в жопу!
К слову сказать, обитаю я в непосредственной близости от дневных стационаров областных психоневрологического и наркологического диспансеров (они недавно переехали в одно общее здание), - так сказать, имею счастье воочию созерцать, до каких ужасов докатываются некоторые, но весьма не редкие представители украинской молодёжи. Это Вам, знаете ли, не дефилирующие Вышеградом добропорядочные пражане. И в этом тоже есть толика заслуг негодяя яЙценюка.
Насчёт "полтора рубля за каждый комментарий".