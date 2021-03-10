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400 офіцерів за призовом уклали контракти зі ЗСУ в 2020 році, - Генштаб

400 офіцерів за призовом уклали контракти зі ЗСУ в 2020 році, - Генштаб

У 2020 році в ЗСУ на військову службу за призовом було призвано 850 офіцерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Упродовж року здійснюється два призови (навесні і восени. - ред.) осіб офіцерського складу, яких призивають на військову службу за призовом. Терміни служби для такої категорії - 18 місяців. Призову підлягають громадяни України віком до 43 років, які отримали офіцерське звання після завершення навчання на кафедрі військової підготовки. Торік на такий вид служби призвано 850 офіцерів", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Офіцери проходять службу у військових частинах як бойового складу, так і логістичного забезпечення, у навчальних центрах.

"Таких військовослужбовців не залучають до виконання завдань в ООС. Вони мають право укласти контракт на проходження військової служби за контрактом офіцерського складу після шестимісячного терміну служби за призовом. Термін укладення такого контракту - від 1 до 10 років. Офіцери за призовом користуються всіма соціальними пільгами, встановленими для діючих військовослужбовців, що проходять службу за контрактом. у 2020 році близько 400 таких офіцерів уклали контракти зі ЗСУ", - зазначили в Генштабі.

Впродовж 2021 року планується до звільнення близько 1000 офіцерів, у яких завершується 18-місячний термін військової служби за призовом. Це офіцери, призвані в грудні 2019 і червні 2020 року.

Читайте також: Весняний призов: у ЗСУ розповіли, де служитимуть строковики і скільки передбачено грошей на одного призовника

Автор: 

армія (3767) оборона (4772) призов (431) офіцер (99) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+3
+ 400 "пиджаков" бесполезных и ничему не наученных....Я так понял в Армии катастрофа....57 тысяч женщин и командуют на низовой ланке гражданские "пиджаки".....
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10.03.2021 18:13
+1
Да при чем тут кремлевские методички???? Раньше до 50 годов в школах был предмет ЛОГИКА....потом его убрали чтоб люди не смогли понимать суть вещей....Вы то понимаете что Армия в полной жопе????Тут как 2+2 все просто.....
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10.03.2021 18:56
+1
Згоден. Люди думали, що закосять від армії купивши за пляшку кафедру, а тепер чуть що на фронт. І подавляюча більшість з них, як командири ноль.
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10.03.2021 19:19
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+ 400 "пиджаков" бесполезных и ничему не наученных....Я так понял в Армии катастрофа....57 тысяч женщин и командуют на низовой ланке гражданские "пиджаки".....
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10.03.2021 18:13 Відповісти
если молодые , то хорошо ( научат ) , а вот если с запаса ( 45+ ) то плохо , такой покантуется пол-года - год при штабе и уйдет с полагающими выплатами , из вторых есть редкие исключения ( танки , арта ) ,
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10.03.2021 19:25 Відповісти
Читайте внимательно до 43 лет....
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10.03.2021 19:48 Відповісти
...і поза каденції зє бубочки...
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10.03.2021 18:14 Відповісти
Тезисы из кремлёвских методичек тут никому не интересны
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10.03.2021 18:52 Відповісти
В этом отношении лучше всех проявила себя Супрун с командой. Их нет. А реформа идёт... Трем министрам после нее реформа не нравится, но сломать они ее не могут! Вот так надо работать.
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10.03.2021 19:01 Відповісти
Да при чем тут кремлевские методички???? Раньше до 50 годов в школах был предмет ЛОГИКА....потом его убрали чтоб люди не смогли понимать суть вещей....Вы то понимаете что Армия в полной жопе????Тут как 2+2 все просто.....
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10.03.2021 18:56 Відповісти
Куча народу получила боевой опыт. При мотивации они себя проявят. Но ставку на это делать не правильно.
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10.03.2021 19:03 Відповісти
Згоден. Люди думали, що закосять від армії купивши за пляшку кафедру, а тепер чуть що на фронт. І подавляюча більшість з них, як командири ноль.
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10.03.2021 19:19 Відповісти
Как-то останавливает меня полицейский (просто так на посту за 20 км от Днепра), и спрашивает: "ТЫ контрактник или срочник?", я, собственно говорю: "Ви для початку відрекомендуйтеся". На что он невозмутимо продолжает: "Так ви контрактник? ГЫ?". Я отвечаю: "Я - офицер, чи ви в військових званнях не розбираєтесь?". А он мне: "Та я вижу, шо ты майор. ГЫ! Ты хто? Срочник?". Я позвал старшего, он разрешил недоразумение. Вот так и получается, что хер стоит, а голова качается. У нас офицерами пиджаки ходят, и этим уже начинают кичиться, достижение. Даже не интересно чем этот ****** закончится, простите за мой иностранный
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10.03.2021 21:13 Відповісти
Отримають квартири і через пів року з@буться а захищати Україну залишаться голодранці-добровольці...
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10.03.2021 21:16 Відповісти
І як завжди понаразказують в военкоматах...що совка вже того в Армії нема... І будете служить прям до 17:00 і потом додомку і доплачивать будуть за наряди і отпускні давать 60 грн за сутки...і стільки льгот отримаєте... і кожні вихідні дома будете...

На жаль, армія тримається на ... патрітотах, а не на тих генералах, які тирять горючку,скручують спідометри і заставляють заполнять кучу всякой бумаги, розкладів ( аж жалко платників податків...Агов де ти там Міністр цифрової чи якої там трансформації...*****...)...

Є як адекватні/неадекватні піджаки так і кадрові...
Це вже в кого вибору по роботі немає або патріот, от тоді вже й йдуть у нашу, на жаль, совкову армію...

І річь не тільки в армії,а в тому до чого "касается рука государства"...Тому й так живемо...
P.S. Пардон за суржик...
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10.03.2021 21:40 Відповісти
Патріот? Другими словами ДУРАК, в голові тирса...своє життя не цінує...А ,що до того ,що є адекватні "піджаки" - Є ,але вони НОЛЬ в військовій професії...да стараються,да не дурні,але війсковому ділу потрібно вчитись багато років і то не всім це дано.....Армія тримається на офіцерах - глянув на погон і зрозуміло ,що від людини очікувати - а в даному випадку погони Є, а офіцера НЕМАЄ....
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10.03.2021 22:21 Відповісти
 
 