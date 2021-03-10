400 офіцерів за призовом уклали контракти зі ЗСУ в 2020 році, - Генштаб

У 2020 році в ЗСУ на військову службу за призовом було призвано 850 офіцерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Упродовж року здійснюється два призови (навесні і восени. - ред.) осіб офіцерського складу, яких призивають на військову службу за призовом. Терміни служби для такої категорії - 18 місяців. Призову підлягають громадяни України віком до 43 років, які отримали офіцерське звання після завершення навчання на кафедрі військової підготовки. Торік на такий вид служби призвано 850 офіцерів", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Офіцери проходять службу у військових частинах як бойового складу, так і логістичного забезпечення, у навчальних центрах.

"Таких військовослужбовців не залучають до виконання завдань в ООС. Вони мають право укласти контракт на проходження військової служби за контрактом офіцерського складу після шестимісячного терміну служби за призовом. Термін укладення такого контракту - від 1 до 10 років. Офіцери за призовом користуються всіма соціальними пільгами, встановленими для діючих військовослужбовців, що проходять службу за контрактом. у 2020 році близько 400 таких офіцерів уклали контракти зі ЗСУ", - зазначили в Генштабі.

Впродовж 2021 року планується до звільнення близько 1000 офіцерів, у яких завершується 18-місячний термін військової служби за призовом. Це офіцери, призвані в грудні 2019 і червні 2020 року.

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