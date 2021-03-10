Ексначальнику інженерної служби повідомлено про підозру через загибель 14 лютого на мінах трьох військовослужбовців, - військова прокуратура

За фактом загибелі 14 лютого 2021 р трьох військовослужбовців через вибух мін - повідомлено про підозру колишньому начальнику інженерної служби військової частини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Об’єднаних сил.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні-лютому 2021 році начальник інженерної служби однієї з військових частин, будучи військовою службовою особою, через недбале ставлення до служби, не вжив заходів до позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області, інформування командування про їх місцезнаходження, охорони ділянки місцевості, а також не вжив заходів до розмінування вказаних вибухонебезпечних предметів, що призвело до тяжких наслідків, які виразились у загибелі 14.02.2021 трьох військовослужбовців цієї військової частини внаслідок вибуху мін", - сказано в повідомленні.

09.03.21 колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Довідка: санкція ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Нагадаємо, Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої недалеко від населеного пункту Новолуганське.

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі.