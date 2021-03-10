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Новини Агресія Росії проти України
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Ексначальнику інженерної служби повідомлено про підозру через загибель 14 лютого на мінах трьох військовослужбовців, - військова прокуратура

Ексначальнику інженерної служби повідомлено про підозру через загибель 14 лютого на мінах трьох військовослужбовців, - військова прокуратура

За фактом загибелі 14 лютого 2021 р трьох військовослужбовців через вибух мін - повідомлено про підозру колишньому начальнику інженерної служби військової частини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Об’єднаних сил.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні-лютому 2021 році начальник інженерної служби однієї з військових частин, будучи військовою службовою особою, через недбале ставлення до служби, не вжив заходів до позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області, інформування командування про їх місцезнаходження, охорони ділянки місцевості, а також не вжив заходів до розмінування вказаних вибухонебезпечних предметів, що призвело до тяжких наслідків, які виразились у загибелі 14.02.2021 трьох військовослужбовців цієї військової частини внаслідок вибуху мін", - сказано в повідомленні.

09.03.21 колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Довідка: санкція ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Нагадаємо, Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої недалеко від населеного пункту Новолуганське.

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі.

Автор: 

вибух (4439) Донбас (22354) Військова прокуратура (722) втрати (4385) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+36
Зашибись. А когда по аналогичной статье будут судить Зеленского и санврача Ляшко, за то что во время эпидемии один не закрыл Буковель, а другой его популяризировал? Жертв куда больше.
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10.03.2021 18:55
+18
Экс-начальнику инженерной службы сообщено о подозрении из-за гибели 14 февраля на минах трех военнослужащих, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6386
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10.03.2021 19:10
+15
По них танцювать можна ......
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10.03.2021 19:09
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Зашибись. А когда по аналогичной статье будут судить Зеленского и санврача Ляшко, за то что во время эпидемии один не закрыл Буковель, а другой его популяризировал? Жертв куда больше.
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10.03.2021 18:55 Відповісти
Одні попідриваються інших посадять.
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10.03.2021 18:55 Відповісти
бред какой то
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10.03.2021 19:02 Відповісти
Экс-начальнику инженерной службы сообщено о подозрении из-за гибели 14 февраля на минах трех военнослужащих, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6386
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10.03.2021 19:10 Відповісти
Почему ти так считаешь? Пример приведи в подтверждения своих слов
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10.03.2021 22:17 Відповісти
тетя, ты в уме? "жигули это феерия технического дерьма и гроб на колесах. стали приговором не мерседесу а росийскому автопрому!"
Почему ти так считаешь? Пример приведи в подтверждения своих слов)))))))) это аксиома.
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10.03.2021 22:55 Відповісти
Лозунг "ни дня без зашквара" выполняется неукоснительно .
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11.03.2021 07:39 Відповісти
Зато нашли крайнего
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10.03.2021 19:14 Відповісти
Та да. Військовий інженер виявився винним у тому, що не попросив кацапів передавати йому карти мінних полів, закладених диверсантами.
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10.03.2021 19:36 Відповісти
Одне бентежить: протитанкові міни?
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10.03.2021 19:03 Відповісти
По них танцювать можна ......
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10.03.2021 19:09 Відповісти
так вони й танцювали поки не наїхали
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10.03.2021 19:22 Відповісти
хєрня конкретна а не звинувачення. то таким чином і зєлєнське судіть
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10.03.2021 19:08 Відповісти
че там было не знаю , но в таких случаях есть две беды - дураки и формуляры
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10.03.2021 19:18 Відповісти
Название противотанковые кагбэ намекает...там усилие нажатия специально большое, что бы взорвалась боевая машина, а не пехотинец.....а вот "усилие ковыряния" в этом случае скорее всего присутствует.
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10.03.2021 19:25 Відповісти
Меня больше разминирование территории во время мирной эйфории Зеленского беспокоит.
Зачем надо было это делать?! А сейчас уже не заминируешь. Снайпера работают!
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10.03.2021 19:34 Відповісти
Може я чогось не розумію... Групи ПРОТИТАНКОВИХ мін, НА АСФАЛЬТОВАНІЙ дорозі. Як я розумію протитанкова міна спрацьовує від ваги, значно важчої ніж вага людини. Інше. На асфальтованій дорозі. Тобто - на ній, зверху. Вони що, мінами у фотбол грали по асфальту, чі взагалі рухались по ньому із зав'язаними очима?
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10.03.2021 19:39 Відповісти
Моя бабуся розповідала. У 1944 році після звільнення від німців під час Корсунь-Шевченківської операції Лисянки у лютому вона на роботу до школи йшла по дорозі по круглих залізних наче сковорідках, бо скрізь болото з глибокими коліями. Потім коли їй сказали, що то протитанкові міни, то вона ту дорогу далеко обходила.
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10.03.2021 19:54 Відповісти
5 років за три життя...
Публічно розтріляйте - вмить кожен буде належно виконувати свої обов*язки
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10.03.2021 19:50 Відповісти
Сходи к врачу, ты укол пропустил - дурик !
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10.03.2021 19:57 Відповісти
КАКОЙ ТО БРЕД ...!!!
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10.03.2021 19:54 Відповісти
начальник инженерной службы одной из воинских частей, будучи военным служебным лицом, из-за небрежного отношения к службе, не принял мер к обозначению предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге Источник: https://censor.net/ru/n3252481
Ххххххххххххххххххх
Пля, я люто за то, чтобьі после сменьі власти помимо того, что етих военньіх прокуроров попросят на вьіход, еще и зеленского судить самьім строжайшим образом.
Пля ето пишут военньіе прокурорьі!!!??? Миньі что, в асфальт бьіли закопаньі!? Военньіе прокурорьі не знают что противотанковая мина на месте разминируется путем вьікручивания взрьівателя с последующим ее складированием в кучу в кузове и никаких ограждений и указателей не понадобится в таком случае?
Ето личная обязанность начальника инженерной службьі устанавливать флажки и ограничители?

Судить зеленого ублюдка самьім суровьім судом!!!
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10.03.2021 20:02 Відповісти
не кричи..- они могли быть нештатно установлены.. (если понимаешь, что и как..)- разжую: с ловушкой, растяжкой, дополнительным инициированием и т.д, и т.п....(((
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10.03.2021 23:42 Відповісти
Что ты там шепчешь? Разжуй бабушке своей бутерброд
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11.03.2021 09:31 Відповісти
Там тих мін,всім інженерним військам раза по три довічного нарізать можна,при такому підході.
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10.03.2021 20:02 Відповісти
мрачние сужики із севера раніше попередили тарана та шантеклера про кримінальну відповідальність перед рейхом за всі дії проти військових рейху, от і Вони чудачать. Гриценко вже відхопив пятірочку , це їм дзвіночок. А ви думали, що вони присягали Україні. ?
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10.03.2021 20:04 Відповісти
Экие пополченцы занятные, дистанционно мины в асфальт укатывают.
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10.03.2021 20:13 Відповісти
Піхота підірвалася на ПРОТИТАНКОВИХ мінах???
Серйозно?
Тут взагалі може бути адекватна версія?
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10.03.2021 22:36 Відповісти
они могли быть нештатно установлены.. (если понимаешь, что и как..)- разжую: с ловушкой, растяжкой, дополнительным инициированием и т.д, и т.п....(((
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10.03.2021 23:43 Відповісти
Мені "жувати"не треба!
Якщо "нештатно установленьі" то має бути питання до умільця, що встановлював мінне поле, а це Нач. інж. служби, то:"де формуляр мінного поля у 3-х екземплярах?"
Якщо це ініціатива місцевих ідіотів то має працювати на місці прокурватура та відпрацьовувати свої зарплати. Розумію, ссикотно, але "аля гер ком аля гер".
Якщо це сепарня чудить, то питання до командування всіх рівнів стосовно охорони позицій (наявність наказів, розпоряджень, інструкцій, схемрізного роду, затверджених маршрутів пересування особового складу, тощо)
І знову ж питання до Пів-шостого стосовно "не стрелять".
То ж виходимо на вихідні позиції з чого починали: відповідальність командування та дисципліна підлеглих.

P.S. Вічна пам'ять полеглим за Україну, швидкого одужання пораненим.
Слава Україні!
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11.03.2021 00:19 Відповісти
Героям слава!
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11.03.2021 02:34 Відповісти
"будучи военным служебным лицом, из-за небрежного отношения к службе, не принял мер к обозначению предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин. бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины"

должен был обозначить минное поле для врага???!

Похоже в Украине уже начали судить Украинскую Армию за защиту Украины от российских оккупантов. Вот вам и "дурак" Зеленский. В отличие от его избирателей он точно знает на кого работает.
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10.03.2021 23:41 Відповісти
должен был обозначить минное поле для своих.....................................
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10.03.2021 23:44 Відповісти
и перед ЛЮБЫМ выходом - инструктаж, карты мин.полей и растяжек - как отче наш...
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10.03.2021 23:46 Відповісти
Уже давно (((
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11.03.2021 02:35 Відповісти
Непонятно ! Если "они могли быть нештатно установлены.."-то зачем на своей территории и в таком количестве ? Если "штатно" то почему взорвались все ? Напоминает назначение виновных по делу Шеремет.
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11.03.2021 07:49 Відповісти
 
 