Ексначальнику інженерної служби повідомлено про підозру через загибель 14 лютого на мінах трьох військовослужбовців, - військова прокуратура
За фактом загибелі 14 лютого 2021 р трьох військовослужбовців через вибух мін - повідомлено про підозру колишньому начальнику інженерної служби військової частини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Об’єднаних сил.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні-лютому 2021 році начальник інженерної служби однієї з військових частин, будучи військовою службовою особою, через недбале ставлення до служби, не вжив заходів до позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області, інформування командування про їх місцезнаходження, охорони ділянки місцевості, а також не вжив заходів до розмінування вказаних вибухонебезпечних предметів, що призвело до тяжких наслідків, які виразились у загибелі 14.02.2021 трьох військовослужбовців цієї військової частини внаслідок вибуху мін", - сказано в повідомленні.
09.03.21 колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
Довідка: санкція ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.
Нагадаємо, Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої недалеко від населеного пункту Новолуганське.
Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі.
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Почему ти так считаешь? Пример приведи в подтверждения своих слов)))))))) это аксиома.
Зачем надо было это делать?! А сейчас уже не заминируешь. Снайпера работают!
Публічно розтріляйте - вмить кожен буде належно виконувати свої обов*язки
Ххххххххххххххххххх
Пля, я люто за то, чтобьі после сменьі власти помимо того, что етих военньіх прокуроров попросят на вьіход, еще и зеленского судить самьім строжайшим образом.
Пля ето пишут военньіе прокурорьі!!!??? Миньі что, в асфальт бьіли закопаньі!? Военньіе прокурорьі не знают что противотанковая мина на месте разминируется путем вьікручивания взрьівателя с последующим ее складированием в кучу в кузове и никаких ограждений и указателей не понадобится в таком случае?
Ето личная обязанность начальника инженерной службьі устанавливать флажки и ограничители?
Судить зеленого ублюдка самьім суровьім судом!!!
Серйозно?
Тут взагалі може бути адекватна версія?
Якщо "нештатно установленьі" то має бути питання до умільця, що встановлював мінне поле, а це Нач. інж. служби, то:"де формуляр мінного поля у 3-х екземплярах?"
Якщо це ініціатива місцевих ідіотів то має працювати на місці прокурватура та відпрацьовувати свої зарплати. Розумію, ссикотно, але "аля гер ком аля гер".
Якщо це сепарня чудить, то питання до командування всіх рівнів стосовно охорони позицій (наявність наказів, розпоряджень, інструкцій, схемрізного роду, затверджених маршрутів пересування особового складу, тощо)
І знову ж питання до Пів-шостого стосовно "не стрелять".
То ж виходимо на вихідні позиції з чого починали: відповідальність командування та дисципліна підлеглих.
P.S. Вічна пам'ять полеглим за Україну, швидкого одужання пораненим.
Слава Україні!
должен был обозначить минное поле для врага???!
Похоже в Украине уже начали судить Украинскую Армию за защиту Украины от российских оккупантов. Вот вам и "дурак" Зеленский. В отличие от его избирателей он точно знает на кого работает.