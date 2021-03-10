Урочисте відкриття туалету: у виші вважають, що в цьому "немає нічого злочинного"

Адміністрація Державного університету телекомунікацій прокоментувала урочисте відкриття жіночого туалету, приурочене до 8 березня.

Про це помічниця ректора навчального закладу Ольга Сомко заявила виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, немає в цьому нічого злочинного. Ми покращуємо санітарно-гігієнічні норми, і в цьому нічого поганого немає", - заявила Сомко. Вона також повідомила, що новою вбиральнею користуватимуться учні закладу, і це поліпшить умови навчання студентів.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилося відео, на якому представники Державного університету телекомунікацій урочисто відкривають жіночу вбиральню. Відкриття приурочили до 8 березня.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Міносвіти провести службове розслідування цього "дійства".

Дивіться також: Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків. ВIДЕО