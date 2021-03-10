Урочисте відкриття туалету: у виші вважають, що в цьому "немає нічого злочинного"
Адміністрація Державного університету телекомунікацій прокоментувала урочисте відкриття жіночого туалету, приурочене до 8 березня.
Про це помічниця ректора навчального закладу Ольга Сомко заявила виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.
"Ну, немає в цьому нічого злочинного. Ми покращуємо санітарно-гігієнічні норми, і в цьому нічого поганого немає", - заявила Сомко. Вона також повідомила, що новою вбиральнею користуватимуться учні закладу, і це поліпшить умови навчання студентів.
Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилося відео, на якому представники Державного університету телекомунікацій урочисто відкривають жіночу вбиральню. Відкриття приурочили до 8 березня.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Міносвіти провести службове розслідування цього "дійства".
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А чому ніхто з відкривальників урочисто не посрав у відкритому туалеті під схвальні вигуки колег і онлайн трансляцію?
Не раньше, а раніше.
Не все, а всі.
Не пользовались, а використовували.
Не мужским, а чоловічим.
Почав писати, то пиши вже якось однією мовою.
Ты похоже с россии, учи украинский лучше если хочешь тут жить.
Да и на предмет траты бюджета не мешало бы тоже проверку провести.
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При відкритті розмовляли не державною?
старательно забыв что
Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
Я б проверил первым делом бухгалтерию этого ВУЗа...
Уряя-я.. граждане и в первую очередь гражданки ! Наполним же мощной струей наши новые хрупкие женские унитазы !
торжественновнезапно закрыли.