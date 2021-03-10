УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8942 відвідувача онлайн
Новини
9 775 96

Урочисте відкриття туалету: у виші вважають, що в цьому "немає нічого злочинного"

Урочисте відкриття туалету: у виші вважають, що в цьому

Адміністрація Державного університету телекомунікацій прокоментувала урочисте відкриття жіночого туалету, приурочене до 8 березня.

Про це помічниця ректора навчального закладу Ольга Сомко заявила виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, немає в цьому нічого злочинного. Ми покращуємо санітарно-гігієнічні норми, і в цьому нічого поганого немає", - заявила Сомко. Вона також повідомила, що новою вбиральнею користуватимуться учні закладу, і це поліпшить умови навчання студентів.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилося відео, на якому представники Державного університету телекомунікацій урочисто відкривають жіночу вбиральню. Відкриття приурочили до 8 березня.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Міносвіти провести службове розслідування цього "дійства".

Дивіться також: Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків. ВIДЕО

Автор: 

виш (545) відкриття (75) туалет (49) Університет (180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Ідіотізм , це не злочин ,це патологія !!!)))
показати весь коментар
10.03.2021 19:12
+26
Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного" - Цензор.НЕТ 4044
показати весь коментар
10.03.2021 19:11
+26
Да нормально всё...Просто в следующий раз, хотя бы какую-то тину кароль пригласите...
показати весь коментар
10.03.2021 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного" - Цензор.НЕТ 4044
показати весь коментар
10.03.2021 19:11 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2021 23:49 Відповісти
Ідіотізм , це не злочин ,це патологія !!!)))
показати весь коментар
10.03.2021 19:12 Відповісти
Забули написати що це божевілля твориться у м. Київ, вул. Солом'янська, 7
А чому ніхто з відкривальників урочисто не посрав у відкритому туалеті під схвальні вигуки колег і онлайн трансляцію?
показати весь коментар
10.03.2021 20:52 Відповісти
З полегшенням!! Головне що в тему !!!)))
показати весь коментар
10.03.2021 19:13 Відповісти
Ти думаєш, що то Петро тобі в штани насрав? Помиляєшся, то ти сам обісрався.
показати весь коментар
10.03.2021 19:18 Відповісти
Воно в любій темі про п'ятого як в п затичка
показати весь коментар
10.03.2021 19:20 Відповісти
Воно і є ,московський тампакс !!))
показати весь коментар
10.03.2021 19:25 Відповісти
ЗЕ-дебілам:"Якщо ви прокинулись, вранці, із страшним похміллям, у обісраних трусах, не думайте, що це - ворожа диверсія Порошенка... Може, ви просто всралися?"
показати весь коментар
10.03.2021 19:46 Відповісти
Это выставили так,что украинцы как и русские-дебилы.
показати весь коментар
10.03.2021 19:13 Відповісти
Це випадково не та бурса, студент якої з бамбаса, на пам;ятник попісяв?
показати весь коментар
10.03.2021 19:15 Відповісти
Да нормально всё...Просто в следующий раз, хотя бы какую-то тину кароль пригласите...
показати весь коментар
10.03.2021 19:15 Відповісти
нну да!!- хай обновит..- но в обязоне со скрытым видео)))
показати весь коментар
10.03.2021 23:52 Відповісти
Кретини. І це в університеті.
показати весь коментар
10.03.2021 19:15 Відповісти
Освіта та розум не одне й теж саме.
показати весь коментар
10.03.2021 19:21 Відповісти
Освіта без розуму неможлива. Навпаки може бути.
показати весь коментар
10.03.2021 19:38 Відповісти
Це не злочинно, це дибільно і принизливо.
показати весь коментар
10.03.2021 19:15 Відповісти
І медицина в цьому випадку безсила, ідіотізм не лікується !!!))
показати весь коментар
10.03.2021 19:18 Відповісти
Идиоты. Совковый идиоты.
показати весь коментар
10.03.2021 19:15 Відповісти
Больше на рфию смахивает.
показати весь коментар
10.03.2021 19:23 Відповісти
Все як в братів москалів.
показати весь коментар
10.03.2021 19:16 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5 У московському МЗС, у швидкісному ліфті, піднімаються москаль і американець. Раптом ліфт застрягає. І під цей час москалеві прихопило живота. Він каже: - Слухай, я тут присяду в куточку, а ти відвернись. Американець відвертається, дістає Marlboro, запалює. Москаль із кутка натуженим голосом: - А в нас у ліфтах не палять!
показати весь коментар
10.03.2021 19:17 Відповісти
лапоть, тебе кто разрешил с бутылки слезть?
показати весь коментар
10.03.2021 20:03 Відповісти
Нехай тобі грець... Я відчуваю, що там усе керівництво вишу хворе на хронічний імбіцильоз!
показати весь коментар
10.03.2021 19:17 Відповісти
мабуть, їм похвалитися більше нічим...
показати весь коментар
10.03.2021 19:21 Відповісти
Ви про нужник чи про повальну хворобу?
показати весь коментар
10.03.2021 19:27 Відповісти
а шо було раньше? все пользовались мужским? )
показати весь коментар
10.03.2021 19:17 Відповісти
Раніше стьюдентки під себе ходили, а потім до чоловічого очка все зливали!)))
показати весь коментар
10.03.2021 19:27 Відповісти
Не шо, а що.
Не раньше, а раніше.
Не все, а всі.
Не пользовались, а використовували.
Не мужским, а чоловічим.
Почав писати, то пиши вже якось однією мовою.
показати весь коментар
10.03.2021 19:28 Відповісти
а то шо?
показати весь коментар
10.03.2021 19:29 Відповісти
Да ни че, просто так и помрешь дебилом.
Ты похоже с россии, учи украинский лучше если хочешь тут жить.
показати весь коментар
10.03.2021 19:39 Відповісти
панятно ))
показати весь коментар
10.03.2021 19:45 Відповісти
Надеюсь.
показати весь коментар
10.03.2021 20:34 Відповісти
надейун значит ))
показати весь коментар
10.03.2021 20:35 Відповісти
Никто не хочет , чтобы он тут жил...
показати весь коментар
10.03.2021 20:22 Відповісти
Да...как у нас в самоходном гаубичном дивизионе...все ***** штаба и узла связи ходили к нам...)))...а дивизион ходил в дальний угол казармы))))
показати весь коментар
10.03.2021 21:55 Відповісти
Так а никто и не говорил о преступлении, это просто идиотизм. Завтра они торжественно будут вручать уборщице новенькое мусорное ведро а потом отмечать это событие шампанским.
показати весь коментар
10.03.2021 19:18 Відповісти
прям як в росії мусорки та лавочки зі стрічкою відкрили... позорища....
показати весь коментар
10.03.2021 19:20 Відповісти
Совєцкая школа ,дає взнаки !!!)))
показати весь коментар
10.03.2021 19:27 Відповісти
В твоїй совєцькій школі Генсеки туалети відкривали? Де і коли?
показати весь коментар
10.03.2021 23:20 Відповісти
Сходить посцать это уже подарок. Старые скрепные марозматики
показати весь коментар
10.03.2021 19:21 Відповісти
вот это номер !
показати весь коментар
10.03.2021 19:21 Відповісти
Начинайте торжественно открывать каждое очко. Можно праздник растянуть. Боже, спаси Украину от идиотов!
показати весь коментар
10.03.2021 19:26 Відповісти
Я стесняюсь спросить, а когда дискриминация мужского населения закончится в этом странном заведении? Мужской туалет собираются открывать?
показати весь коментар
10.03.2021 19:31 Відповісти
Когда в этом году официальный праздник у мужчин?
показати весь коментар
10.03.2021 19:35 Відповісти
Я так понимаю их нужно еще проверить на предмет завышенных премий по случаю 8 марта, ведь не с проста руководство делает праздник по поводу "завязанных шнурков".
Да и на предмет траты бюджета не мешало бы тоже проверку провести.
показати весь коментар
10.03.2021 19:32 Відповісти
Дійсно нічого злочинного. Просто публічно обкакалися. "Понять і простіть".
показати весь коментар
10.03.2021 19:32 Відповісти
Я вскипятилчайник, это уже повод устроить праздник оказывается!
показати весь коментар
10.03.2021 19:33 Відповісти
Кто первый срать пошёл?
показати весь коментар
10.03.2021 19:34 Відповісти
Насмотрелись кацапских сайтов и рашистской теледурни и решили здесь всякую х@йню воплощать в жизнь ***** кого набирают на работу в Выши им только в ассинизаторы

2
показати весь коментар
10.03.2021 19:35 Відповісти
Отой "ВУЗ" розігнати до @беної матері.
показати весь коментар
10.03.2021 19:40 Відповісти
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь https://censor.net/ru/news/3252412/kremin_prosit_minobrazovaniya_provesti_slujebnoe_rassledovanie_izza_torjestvennogo_otkrytiya_jenskogo.Источник: https://censor.net/ru/n3252486
---------------------------------------------------------------
При відкритті розмовляли не державною?
показати весь коментар
10.03.2021 19:41 Відповісти
Сегодня две Скабеевы уссались зубаскаля от этого события
старательно забыв что
Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
показати весь коментар
10.03.2021 19:43 Відповісти
Ех, не дотягнули наші чинуші до запоребрикового рекорду. Там недавно урочисто відкрили ... вікна. Тобто поставили нові металопластикові вікна і урочисто відкрили, з перерізанням стрічок, промовами, чинушами. Так що в нас лише срібна медаль по совкоболу, а золоту отримує запарєбрік.
показати весь коментар
10.03.2021 19:55 Відповісти
Так мы все пока делаем чтобы оставаться их уменьшенной копией . И нам это удается !
показати весь коментар
10.03.2021 20:57 Відповісти
украинские вийськови видать тебе в рот напихали, все никак в себя не придешь
показати весь коментар
10.03.2021 20:05 Відповісти
Я что то пропустил, при чем тут украинские военные?
показати весь коментар
10.03.2021 20:37 Відповісти
Это какой то позор !
показати весь коментар
10.03.2021 19:57 Відповісти
Администрацию вуза надо финансово проверить, ну и психически тоже. Равняются на кацапию? Там то туалет с оркестром открывают, то остановку. Ворье всегда так делает.
показати весь коментар
10.03.2021 19:59 Відповісти
Ну, звичайно, злочину дійсно немає, але стидобище і дурість в повній мірі.
показати весь коментар
10.03.2021 20:02 Відповісти
Якщо у нас такі вузи,то нам гаплик!
показати весь коментар
10.03.2021 20:39 Відповісти
Ну я б так не спешил с выводами. Вопрос к чему такая шумиха должностных лиц вокруг исполнения своих же обязанностей.
Я б проверил первым делом бухгалтерию этого ВУЗа...
показати весь коментар
10.03.2021 20:41 Відповісти
в открытии сортира криминального нет ничего, даже в торжественном открытии. но как же от этой "торжественности" смердит совком, кацапней и просто позорным дол#ое#измом.
показати весь коментар
10.03.2021 20:48 Відповісти
Перемога
показати весь коментар
10.03.2021 20:53 Відповісти
Ты меня опередил ! Дааа !!!
Уряя-я.. граждане и в первую очередь гражданки ! Наполним же мощной струей наши новые хрупкие женские унитазы !
показати весь коментар
10.03.2021 21:02 Відповісти
Абсолютно согласен! В этом случае ничего преступного в природном идиотизме нет!
показати весь коментар
10.03.2021 21:03 Відповісти
Тупые идиоты.
показати весь коментар
10.03.2021 21:05 Відповісти
А испытания публичные проводить будут---чуть охота посмотреть? В замочную скважину хотя бы!
показати весь коментар
10.03.2021 21:06 Відповісти
Было бы хуже, если бы туалет торжественно внезапно закрыли.
показати весь коментар
10.03.2021 21:31 Відповісти
Ничего преступного нет. Просто смешно и дебилизм по-москальски.
показати весь коментар
10.03.2021 21:39 Відповісти
Почему эти идиоты до сих пор не уволены ??????????????
показати весь коментар
10.03.2021 21:47 Відповісти
дно
показати весь коментар
10.03.2021 21:58 Відповісти
Такое великое санитарно-эстетическоесобытие-почемуЗе непригласили ленточкуреререзать? Он такое любит. Попиарился бы,торжественно опробовал...
показати весь коментар
10.03.2021 21:58 Відповісти
Опустились до уровня россии.
показати весь коментар
10.03.2021 22:25 Відповісти
преступного ничего нет, но маразмом явно отдает... вспоминаешь сразу постсовок и идиотизм 90-х
показати весь коментар
10.03.2021 22:42 Відповісти
А может это у них значительное событие, если у них женский туалет был во дворе?
показати весь коментар
10.03.2021 22:43 Відповісти
Я с такими долб..бами не удивлюсь, если он так во дворе и останется, а этот вахтёрша закроет на ключ и повесит его у шкапчик. И будут туда только комиссии и иностранные делегации водить, показывать.
показати весь коментар
10.03.2021 22:58 Відповісти
Бутылку шампанского на ленточке о борт толчка, и торжественный спуск воды под духовой оркестр. Речи, аплодисменты, девочки 5-6 лет подбегают и дарят букетики.
показати весь коментар
10.03.2021 22:55 Відповісти
Преступно то,что в ВУЗе такая администрация.
показати весь коментар
10.03.2021 23:46 Відповісти
при баризі Порошенко якіта томоси і безвізи отримували, а при найвеличнішому цілий жіночий кльозет презентували
показати весь коментар
10.03.2021 23:59 Відповісти
Так а кто против - все норм. Главное, чтобы семестр простоял хоть один.
Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного" - Цензор.НЕТ 5433
показати весь коментар
11.03.2021 00:48 Відповісти
ватные дебилы, кого же они в этом вузе учат, канава.
показати весь коментар
11.03.2021 10:12 Відповісти
Если параша на ул.жюкова,и они собираются там баб мочить,тогда логично!
показати весь коментар
11.03.2021 13:40 Відповісти
 
 