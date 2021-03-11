Польське місто Замостя розриває спільний проєкт із Тернополем через стадіон ім. Шухевича. ДОКУМЕНТ

Замостя припиняє реалізацію разом з Тернополем європейського гранту на майже 69 тис. євро через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.

Про це мер Замостя Анджей Внук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З великим сумом констатуємо той факт, що 5 березня депутати ради Тернополя назвали міський стадіон іменем Романа Шухевича — керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943-44 роках", - написав Внук.

Він також повідомив, що міська влада Замостя змушена призупинити співпрацю з Тернополем, зокрема, фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща збиралася виділити майже 69 тис. євро.

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У мерії Тернополя наразі появу такого повідомлення не прокоментували.

Нагадуємо, 5 березня 2021 р. сесією Тернопільської міської ради було ухвалено рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення. Мер Тернополя Сергій Надал відповів на це, що сім'я Шухевича під час другої світової війни врятувала єврейську дівчинку. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що дипломатам слід працювати над зміцненням дружби і взаємної поваги між українським і ізраїльським народами, а не навпаки.