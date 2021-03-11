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Польське місто Замостя розриває спільний проєкт із Тернополем через стадіон ім. Шухевича. ДОКУМЕНТ

Польське місто Замостя розриває спільний проєкт із Тернополем через стадіон ім. Шухевича. ДОКУМЕНТ

Замостя припиняє реалізацію разом з Тернополем європейського гранту на майже 69 тис. євро через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.

Про це мер Замостя Анджей Внук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З великим сумом констатуємо той факт, що 5 березня депутати ради Тернополя назвали міський стадіон іменем Романа Шухевича — керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943-44 роках", - написав Внук.

Він також повідомив, що міська влада Замостя змушена призупинити співпрацю з Тернополем, зокрема, фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща збиралася виділити майже 69 тис. євро.

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У мерії Тернополя наразі появу такого повідомлення не прокоментували.

Нагадуємо, 5 березня 2021 р. сесією Тернопільської міської ради було ухвалено рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення. Мер Тернополя Сергій Надал відповів на це, що сім'я Шухевича під час другої світової війни врятувала єврейську дівчинку. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що дипломатам слід працювати над зміцненням дружби і взаємної поваги між українським і ізраїльським народами, а не навпаки.

Польське місто Замостя розриває спільний проєкт із Тернополем через стадіон ім. Шухевича 01

Автор: 

Польща (8486) скандал (625) стадіон (99) Тернопіль (401) Шухевич (76)


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Топ коментарі
+86
Роман Шухевич - патріот і Герой України.
Кому не подобається - рівним кроком йдуть на ЙУХ.
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10.03.2021 19:35
+39
так это Шухевич, самолет с всей польской верхушкой под Катынью вальнул со стингера? и офицеров польских там расстреливал? А? Буду теперь знать!!! И Кенеди тоже его робота думаю.....
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10.03.2021 19:49
+38
Колись кацапи з поляками розділили Україну по Дніпру. Це сталося тому, що поляки не хотіли визнавати право українців на власну державу, власну історію, власних героїв. Ще через століття вже Польщу розділили ті ж кацапи, але з австрійцями. Як видно, у поляків куца пам'ять, яка не дозволяє їм вчитися.
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10.03.2021 19:44
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Читаєте кацапську вікіпедію?
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11.03.2021 16:52 Відповісти
Дурня це все .У Львові є вулиці і Шухевича і Коновальця і Мельника і Бандери . І цими вулицями , радісно посміхаючись , щодня прогулюються сотні польських туристів .
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11.03.2021 08:06 Відповісти
-Згідно підло вигаданими підступними кремлівськими комуно - фашистами даними, що батальйон «Нахтігаль» ніби брав участь у масовій каральній акції щодо населення Львова - знищення за заздалегідь складеними списками польської та української інтелігенції, вбивстві львівських професорів, комуно - фашистів, радянських і партійних працівників, єврейського населення, людей з ворогів України які зрадили кремлівській окупаційній владі, членів їх сімей. Однак, це суперечить результатам дослідження офіційної урядової комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, створеної 8 травня 1997 по дорученням Президента України Леоніда Кучми. За матеріалами робочої групи, що включала провідних істориків Інституту історії України, і істориків багатьох інших країн і вивченні секретних архівів, доведено що звинувачення батальйону «Нахтігаль» засновані на сфабрикованих в 1960 році в комуно - фашистських НДР і СРСР 3, підступно спотворених доказах проти батальйону "Нахтігаль". За підтвердженими архівними даними українських дослідників, істориків, криміналістів, доведено що в той час весь склад батальйону був відправлений в тижневе звільнення, а всі криваві акції проти різних верств населення були результатом дій німецьких СД і спровокованими ними ж різних кримінальних елементів з натовпу.
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11.03.2021 08:47 Відповісти
Вот теперь перед Зе стала задача: что раньше освобождать Прагу или Крым с Краснодарским краем.
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11.03.2021 08:36 Відповісти
Надіслати їм взад листа, у якому запитати: чому це в колишньому українському, а нині польському місті Замістя є вулиця Ждановска і алея комуняцького Войська Польського?
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11.03.2021 10:15 Відповісти
Питання , чому в головах поляків так насрано ?
А тому , що дипломати які мають вести розя,снювальні роботи , возять туди дим і золото .В той час , як паскуди моцкалі какають полякам в голови ватними лічинками .
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11.03.2021 10:43 Відповісти
Предлагаю депутатам Тернополя "скинуться" и 69 тыс.евро подарить городу Замостье с указанием 'дорожной карты" для тех кто инициировал разрыв отношений. Пусть выпьют и обратятся на эти "страшноогромные средства" с их Ржечью Посполитой и польским шовинизмом вместе.
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11.03.2021 13:37 Відповісти
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