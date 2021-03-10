Росія підтримує в Україні сили, які хочуть домогтися визнання суверенітету РФ над окупованим Кримом, - розвідка Естонії
Реінтеграція окупованого Донбасу в Україну на умовах, продиктованих РФ, є неприйнятною для української влади. Проте російська сторона продовжує грати на затягування часу, очікуючи, що невирішений конфлікт рано чи пізно змусить керівництво України піти на поступки
Про це йдеться в шостій щорічній доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії "Міжнародна безпека і Естонія", витяги з якої опубліковано на сайті Служби зовнішньої розвідки України, повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі наголошується, що РФ допомагає українським політичним силам, "які надають перевагу тяжінню до Москви і чинять опір обраному Україною європейському шляху".
"Росія всебічно підтримує проросійські сили в українському політикумі, які прагнуть домогтися визнання російського суверенітету над Кримом та вирішення конфлікту на Сході України на продиктованих Росією умовах … Під час підготовки до місцевих виборів в Україні російське керівництво ще більше збільшило прихильність до політиків з лав ОПЗЖ. Давній знайомий президента Путіна, український олігарх та член парламенту Віктор Медведчук є частим гостем у глави РФ… Після таких візитів ключовий сигнал громадськості – декларування нероздільної долі та тісних зв’язків України й Росії", - зауважують в естонській розвідці.
У документі підкреслюється, що "реальність на окупованих територіях Східної України визначається окупаційною владою, яка може відновити військовий тиск на Україну у будь-який момент за допомогою збройних формувань, що керуються та оснащуються Росією". "Наявність такої загрози на окупованій території України, як європейської держави, є чітким сигналом щодо небажання Росії відмовитися від агресії", - сказано в доповіді.
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. 26 березня 2014 році (вже після анексії Криму) Андрій Садовий зробив офіційне відеозвернення, що Україна програла війну і нам треба з цим змиритися і жити з цим далі.
https://www.youtube.com/watch?v=8lz-DMHUF5U Садовий - Ми програли війну! 26 03 2014
Спасибо, капитан "Эстонская разведка" ))).
Просто в этом докладе озвучили аксиому, которая не требует доказательств.