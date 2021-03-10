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Новини Агресія Росії проти України
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Росія підтримує в Україні сили, які хочуть домогтися визнання суверенітету РФ над окупованим Кримом, - розвідка Естонії

Росія підтримує в Україні сили, які хочуть домогтися визнання суверенітету РФ над окупованим Кримом, - розвідка Естонії

Реінтеграція окупованого Донбасу в Україну на умовах, продиктованих РФ, є неприйнятною для української влади. Проте російська сторона продовжує грати на затягування часу, очікуючи, що невирішений конфлікт рано чи пізно змусить керівництво України піти на поступки

Про це йдеться в шостій щорічній доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії "Міжнародна безпека і Естонія", витяги з якої опубліковано на сайті Служби зовнішньої розвідки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що РФ допомагає українським політичним силам, "які надають перевагу тяжінню до Москви і чинять опір обраному Україною європейському шляху".

"Росія всебічно підтримує проросійські сили в українському політикумі, які прагнуть домогтися визнання російського суверенітету над Кримом та вирішення конфлікту на Сході України на продиктованих Росією умовах … Під час підготовки до місцевих виборів в Україні російське керівництво ще більше збільшило прихильність до політиків з лав ОПЗЖ. Давній знайомий президента Путіна, український олігарх та член парламенту Віктор Медведчук є частим гостем у глави РФ… Після таких візитів ключовий сигнал громадськості – декларування нероздільної долі та тісних зв’язків України й Росії", - зауважують в естонській розвідці.

У документі підкреслюється, що "реальність на окупованих територіях Східної України визначається окупаційною владою, яка може відновити військовий тиск на Україну у будь-який момент за допомогою збройних формувань, що керуються та оснащуються Росією". "Наявність такої загрози на окупованій території України, як європейської держави, є чітким сигналом щодо небажання Росії відмовитися від агресії", - сказано в доповіді.

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Автор: 

розвідка (3856) росія (64946) СЗР (114) Естонія (1600) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+12
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 3438
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10.03.2021 20:30
+9
Ждем сенсационного разоблачения от эстонцев, что Медведчук кум Путина.
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10.03.2021 20:04
+7
не нужно недоценивать этого подлого кацапского прыхвостня
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 4979
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10.03.2021 20:11
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Ждем сенсационного разоблачения от эстонцев, что Медведчук кум Путина.
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10.03.2021 20:04 Відповісти
Эстонская разведка - это уже анекдот...
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10.03.2021 20:28 Відповісти
В ежегодниках повторяются в т.ч. общеизвестные факты. А то, как Цензор подбирает материал для "сенсационных" новостей, от Эстонской разведки не зависит.
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12.03.2021 11:31 Відповісти
ОПЗЖопа это не силы, а дерьмо баранье ! Кроме вони, толку 0 !
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10.03.2021 20:05 Відповісти
не нужно недоценивать этого подлого кацапского прыхвостня
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 4979
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10.03.2021 20:11 Відповісти
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом

Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 9642
. 26 березня 2014 році (вже після анексії Криму) Андрій Садовий зробив офіційне відеозвернення, що Україна програла війну і нам треба з цим змиритися і жити з цим далі.

https://www.youtube.com/watch?v=8lz-DMHUF5U Садовий - Ми програли війну! 26 03 2014
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10.03.2021 20:08 Відповісти
странное заглавие в парашных медиа " в донбассе начались бои". никогда не видел шоб "в".
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10.03.2021 20:09 Відповісти
На россии так говорят. Подчеркивают суверенитет данной территории.
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10.03.2021 20:14 Відповісти
Поэтому они не используют в Украине. Так же отрицая суверенитет Украины. Как будет это просто территория, на которой происходят события.
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10.03.2021 20:15 Відповісти
Немає в нас таких сил.
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10.03.2021 20:09 Відповісти
Та ви шо?🥴
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10.03.2021 20:22 Відповісти
вот гад,за силу тебя не считает
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10.03.2021 20:31 Відповісти
Навіть не дуже моторні естонці помітили,а у вашій мертвяк і досі незамінний переговорник, а не перший колаборант.
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10.03.2021 21:08 Відповісти
ты про бубочку?
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11.03.2021 08:31 Відповісти
А янелох,якому *какая разница? Аби його єдинокровні Бені нагодовані були?
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10.03.2021 20:46 Відповісти
"проросійські сили" - коштують в Україні дорожче, ніж в самій рф. Периметр та щотам на воронізькій АЄС проросієць готовий був зафоткати за 10к фублів. Тобто з самої рф інфа про об"єкти інфраструктури підвищенного рівня безпеки л"ється в західний світ за безцінь.
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10.03.2021 20:16 Відповісти
Дякуємо, звичайно, але ми і без Естонців знаємо кого кацапи підтримують в Україні.
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10.03.2021 20:24 Відповісти
Знаете-то знаете, и мы тут тоже знаем, просто в ежегоднике повторяются в т.ч. общеизвестные факты. А то, как Цензор подбирает материал для "сенсационных" новостей, от Эстонской разведки не зависит
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12.03.2021 11:24 Відповісти
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 3438
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10.03.2021 20:30 Відповісти
Та тут гнид хватает и без эстонской разведки ясно.
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10.03.2021 20:48 Відповісти
Да что вы говорите. Кто бы мог подумать ))).
Спасибо, капитан "Эстонская разведка" ))).
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10.03.2021 20:59 Відповісти
В ежегоднике повторяются в т.ч. общеизвестные факты. А то, как Цензор подбирает материал для "сенсационных" новостей, от Эстонской разведки не зависит. Чего Вы, похоже, НЕ знаете, так это то что Эстония уже в феврале 2014 начала поставлять помощь Украине (тогда для пострадавших на Майдане) и продолжает это делать до сих пор.Росія підтримує в Україні сили, які хочуть домогтися визнання суверенітету РФ над окупованим Кримом, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 7724
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12.03.2021 11:28 Відповісти
Да это шутка была ). Не обижайтесь ).
Просто в этом докладе озвучили аксиому, которая не требует доказательств.
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12.03.2021 12:21 Відповісти
Если эту аксиому не требовалось бы постоянно повторять и доказывать, ********* уже давно бы был в международной изоляции. А пока к сожалению приходится повторять все то что и вы и мы тут знали с самого начала.
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12.03.2021 13:27 Відповісти
Литва с нашей коррупцией борется, США с нашими олигархами, Эстония наших прорашистов выявляет, только зеленое чмо конгресс-центры и аэропорты возле ОРДЛО мечтает построить
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10.03.2021 21:15 Відповісти
Дааа, мощная сенсация от эстонцев! У меня прямо открылись глаза... 8-|
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10.03.2021 21:33 Відповісти
В ежегоднике повторяются в т.ч. общеизвестные факты. А то, как Цензор подбирает материал для "сенсационных" новостей, от Эстонской разведки не зависит, уж извините. Чего Вы, похоже, НЕ знаете, так это то что Эстония уже в феврале 2014 начала поставлять помощь Украине (тогда для пострадавших на Майдане) и продолжает это делать до сих пор. Вот такие вот медленные.
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12.03.2021 11:30 Відповісти
Спасибо, Кэп!
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10.03.2021 23:19 Відповісти
Совершенно ожиданно!
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11.03.2021 03:12 Відповісти
 
 