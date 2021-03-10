Рада розгляне останній законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія", - нарада у Зеленського

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася традиційна нарада з Головою Верховної Ради, очільниками парламентських комітетів та іншими народними депутатами, а також з представниками Кабінету Міністрів щодо обговорення розгляду в парламенті законопроектів на виконання передвиборчої програми президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, на пленарному тижні народні обранці розглянуть останній законопроект, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія". Зазначається, що Україна – одна з перших у світі країн, що реалізувала цифровий паспорт у смартфоні.

"У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового чи пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджиталізація документів і послуг, ми маємо зробити державу у смартфоні", – зазначив Зеленський.

Також народні депутати розглянуть законопроєкти щодо захисту боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи. На нараді обговорили й необхідність напрацювання пакету законопроектів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики.

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