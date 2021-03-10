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Рада розгляне останній законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія", - нарада у Зеленського

Рада розгляне останній законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася традиційна нарада з Головою Верховної Ради, очільниками парламентських комітетів та іншими народними депутатами, а також з представниками Кабінету Міністрів щодо обговорення розгляду в парламенті законопроектів на виконання передвиборчої програми президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, на пленарному тижні народні обранці розглянуть останній законопроект, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія". Зазначається, що Україна – одна з перших у світі країн, що реалізувала цифровий паспорт у смартфоні.

"У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового чи пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджиталізація документів і послуг, ми маємо зробити державу у смартфоні", – зазначив Зеленський.

Також народні депутати розглянуть законопроєкти щодо захисту боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи. На нараді обговорили й необхідність напрацювання пакету законопроектів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики.

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Автор: 

ВР (14942) депутат (1771) Зеленський Володимир (23697) диджиталізація (275)


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Топ коментарі
+5
Только полные идиоты могут хранить свои важные документы в этой шпионской штучке, которая свои региональные подразделения размещает на рашенских серверах и контролируемых рашенскими админами.
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10.03.2021 20:17
+4
Рада рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8446
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10.03.2021 20:18
+4
Рада рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3206
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10.03.2021 20:19
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Только полные идиоты могут хранить свои важные документы в этой шпионской штучке, которая свои региональные подразделения размещает на рашенских серверах и контролируемых рашенскими админами.
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10.03.2021 20:17 Відповісти
Рада рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8446
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10.03.2021 20:18 Відповісти
Рада рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3206
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10.03.2021 20:19 Відповісти
Віри зеленому поцу - немає!
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10.03.2021 20:24 Відповісти
Они стремятся, чтобы слить всю информацию о жизни своих граждан врагу. По другому объяснить такой трындец с серверами я не могу.
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10.03.2021 20:21 Відповісти
зеленський поц та вся його обслуга!
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10.03.2021 20:25 Відповісти
Херня эта дія, она с какогото года, внести данные не реально, в вайбере робот сидит, который тупо поговорить... вот если у меня паспорт 1996 года, эта дія в жизни его не признает, а значит мне нужно идти и нести деньги на переоформление, опять бюрократия лупит бабло и ничего не делает.
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10.03.2021 20:29 Відповісти
Открываю поддержку Осла - на второй срок! Все зетипиллы, выберем по приколу, сделаем себя в четвертый раз! Раз не пиде**раз!
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10.03.2021 20:31 Відповісти
какая нахрен дія, в книжечке требовали одну бумажку с инн, а теперь ещё бумажку с пропиской, которая вsдается только по месту прописки... зебилы
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10.03.2021 20:41 Відповісти
Уявляю скільки рашистів та зелених чоловічків з"являться в Україні з електронними пашпортами України в Україні.
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10.03.2021 20:50 Відповісти
Еще один шаг к цифровому ошейнику...
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10.03.2021 21:03 Відповісти
Рада розгляне останній законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія", - нарада у Зеленського - Цензор.НЕТ 7065
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10.03.2021 21:54 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! Давно пора відмінити ту всю макулатуру . Я - "ЗА"
Держава в смартфоні це дуже зручно .
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11.03.2021 07:56 Відповісти
...а потом стереть все твои документы одним кликом! и шоб тебя как собаку никуда не пускали после этого
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15.03.2021 17:59 Відповісти
Не позорся . Читай книжки , чимось цікався , бо реально дураком виглядаєш . Людиною з 18го століття , до того ж безграмотною .
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16.03.2021 06:46 Відповісти
Дурачок из подпевал?
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11.03.2021 09:19 Відповісти
 
 