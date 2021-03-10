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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 600 ізраїльських підлітків прищепили проти коронавірусу, серйозних побічних ефектів не було, - МОЗ Ізраїлю

Понад 600 ізраїльських підлітків прищепили проти коронавірусу, серйозних побічних ефектів не було, - МОЗ Ізраїлю

У 600 дітей віком від 12 до 16 років не виявлено серйозних побічних ефектів після щеплення проти коронавірусу.

Про це заявили в міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian. За словами представників відомства, це може свідчити про те, що вакцина Pfizer/BioNtech безпечна для неповнолітніх.

"Зараз ми зробили щеплення близько 600 дітям. Ми не побачили жодних побічних ефектів, навіть незначні зустрічаються досить рідко. Це обнадіює", - заявив керівник робочої групи з питань вакцин Боаз Лев.

Разом із тим він зазначив, що у випробуваннях не брали участь діти, хворі на муковісцидоз.

Станом на 10 березня понад 50% населення Ізраїлю вже отримали принаймні першу дозу вакцини. В обмін на пріоритет у наданні вакцини країна пообіцяла постачальникам препарату ділитися даними про проходження процесу вакцинації, які можуть стати доповненням до клінічних випробувань для дослідників, фармацевтичних компаній та політиків.

У державі спостерігається помітне зменшення кількості важких випадків захворювання коронавірусом на тлі масової вакцинації. Однак деякі місцеві лікарі зазначають, що неможливість вакцинувати дітей молодше 16 років (вікове обмеження для використання препарату Pfizer/BioNtech) унеможливлює вироблення колективного імунітету.

Читайте також: Переговори України та Ізраїлю про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19 вже можна назвати успішними, - посольство

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1639) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Их привили Moderna и Pfizer, а не шмурдяками.
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10.03.2021 20:44 Відповісти
Там всі хворі, кому протипоказано, вагітні, кормящі матусі, інваліди тощо. Тобто ті хто в зоні ризику.
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10.03.2021 20:49 Відповісти
ага.Более 600 израильских подростков привили от коронавируса, серьезных побочных эффектов не было, - Минздрав Израиля - Цензор.НЕТ 3409
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10.03.2021 21:55 Відповісти
Фотка це не доказ того що та вакцина!!!
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10.03.2021 22:07 Відповісти
так звісно... https://www.haaretz.com/israel-news/israel-vaccine-data-how-many-have-already-been-inoculated-for-covid-pfizer-1.9592979
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10.03.2021 22:18 Відповісти
то есть зеля и гончарук просто хотели показать накачанное тэло?
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10.03.2021 21:02 Відповісти
результат можно побачити через 20-30 років ! пам'ятаєте "вітамінки" після яких діти народжувались без кінцівок .
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10.03.2021 21:04 Відповісти
И что ? Кто знает чем на самом деле евреи прививают евреев !?? Для них же остальние люди - нелюди, гои, звери....
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10.03.2021 22:06 Відповісти
В обмен на приоритет в предоставлении вакцины страна пообещала поставщикам препарата делиться данными о прохождении процесса вакцинации, которые могут стать дополнением к клиническим испытаниям для исследователей, фармацевтических компаний и политиков.

Досліди над людьми.
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10.03.2021 22:30 Відповісти
 
 