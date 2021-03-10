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Новини
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До початку роботи "Кримської платформи" необхідно ухвалити закони про населення деокупованих територій і корінні народи Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

До початку роботи

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко вважає, що до початку роботи "Кримської платформи" Україна повинна ухвалити низку важливих законопроєктів.

Про це він заявив під час панельної дискусії "Національна стійкість: як окупація Криму впливає на Україну", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми намагаємося прийти не з порожніми руками до "Кримської платформи", ми йдемо з цілим рядом завдань і одне з найбільших наших завдань - представити новий законопроєкт, націлений на те, щоб дати відповіді на питання тих, хто сьогодні проживає на тимчасово окупованих територіях" , - сказав Яременко.

За словами урядовця, йому приходить багато листів із запитаннями про те, що буде з людьми, які були змушені отримати російські паспорти, після деокупації захоплених територій.

"Люди задають прості питання - що станеться зі мною, якщо я взяв паспорт Російської Федерації, тому що мене змусили. Що зі мною буде, якщо я хочу жити в Україні, вважаю себе громадянином України і своє майбутнє пов'язую з Україною. Ми сподіваємося вже на початку літа представити у Верховній Раді України проєкт закону, який відповість на всі ці питання", - зазначив Яременко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегаціям держав-учасниць ОБСЄ представили "Кримську платформу" і запросили на перший саміт, - МЗС

Він уточнив, що законопроєкт вже опублікований на сайті міністерства і вже є реакція від міжнародних організацій, країн-партнерів, експертів.

"У даний час ми працюємо над поправками, вносимо зміни в законопроєкт, щоб в червні представити його у Верховній Раді", - сказав заступник міністра.

Крім того, зазначив він, йде робота над законопроєктом про статус одного з корінних народів України - кримських татар.

"У наступному місяці буде підготовлений і представлений законопроєкт про корінні народи Криму. Ми вже представили Концепцію розвитку кримськотатарської мови, працюємо в цьому напрямку з Меджлісом кримськотатарського народу і отримали фінансову підтримку на цей рік для реалізації Концепції розвитку кримськотатарської мови", - резюмував Яременко.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова презентувала Кримську платформу в ОБСЄ, закликавши держави-учасниці ОБСЄ взяти активну участь в її діяльності та інавгураційному саміті 23 серпня 2021 року.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Читайте також: Кримська платформа буде фокусуватися на п'яти практичних напрямках роботи, - МЗС

Автор: 

закон (2825) деокупація (950) Міністерство реінтеграції (500) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+1
Главное чтобы никаких автономий и никаких особых статусов. Хватит наигрались в поддавки
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10.03.2021 21:11
+1
Главное балаболить и деньги пилить. Даешь еще пару липовых министерств по вопросам - интеграйии-реинтеграции
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10.03.2021 21:21
+1
Кто эти "законы" будет исполнять на оккупированных территориях? И чем и кем будут управлять органы власти АРК? Деньги пилить будут украинские, однозначно! Если найдется тот кто хочет вернуться с "хоть камни с неба", подарите ему Мерс!
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10.03.2021 21:37
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Главное чтобы никаких автономий и никаких особых статусов. Хватит наигрались в поддавки
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10.03.2021 21:11 Відповісти
Главное балаболить и деньги пилить. Даешь еще пару липовых министерств по вопросам - интеграйии-реинтеграции
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10.03.2021 21:21 Відповісти
Кто эти "законы" будет исполнять на оккупированных территориях? И чем и кем будут управлять органы власти АРК? Деньги пилить будут украинские, однозначно! Если найдется тот кто хочет вернуться с "хоть камни с неба", подарите ему Мерс!
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10.03.2021 21:37 Відповісти
Ніякого подвійного громадянства з загарбниками.
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10.03.2021 21:58 Відповісти
Крым принадлежит кырымлы !
Иншалла !
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10.03.2021 22:12 Відповісти
АльхамдулиЛлях!
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10.03.2021 22:23 Відповісти
Раздали бы оружие кырымлы весной в 14-го, и ни один спецназ ГРУ РФ тогда не рыпнулся.
Мой хороший товарищ кырымлы как-то с удовольствием рассказывал как он умеет бычка одним ударом убивать. Мне тогда, честно говоря, стало не по себе ....
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10.03.2021 22:50 Відповісти
Да закон там простой: кто дамбас, тот педюрас.
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11.03.2021 00:44 Відповісти
а почему бы просто не ввести статус "не_гражданина"?!
всех, кто остался на окупированных территориях, признать не_гражданами и после освобождения предложить сдать экзамен на гражданство.
И те, кто "хочу жить в Украине, считаю себя гражданином Украины и свое будущее связываю с Украиной", спокойно вернут себе любимое украинское гражданство
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11.03.2021 00:57 Відповісти
замглавы Минреинтеграции Яременко - Вы конченый дебил... какие народы... в Украине живут УКРАИНЦЫ... не место Вам на посту замглавы... параша - вот место, где Вы могли бы себя (может быть) проявить...
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11.03.2021 08:27 Відповісти
 
 