До початку роботи "Кримської платформи" необхідно ухвалити закони про населення деокупованих територій і корінні народи Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко вважає, що до початку роботи "Кримської платформи" Україна повинна ухвалити низку важливих законопроєктів.

Про це він заявив під час панельної дискусії "Національна стійкість: як окупація Криму впливає на Україну", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми намагаємося прийти не з порожніми руками до "Кримської платформи", ми йдемо з цілим рядом завдань і одне з найбільших наших завдань - представити новий законопроєкт, націлений на те, щоб дати відповіді на питання тих, хто сьогодні проживає на тимчасово окупованих територіях" , - сказав Яременко.

За словами урядовця, йому приходить багато листів із запитаннями про те, що буде з людьми, які були змушені отримати російські паспорти, після деокупації захоплених територій.

"Люди задають прості питання - що станеться зі мною, якщо я взяв паспорт Російської Федерації, тому що мене змусили. Що зі мною буде, якщо я хочу жити в Україні, вважаю себе громадянином України і своє майбутнє пов'язую з Україною. Ми сподіваємося вже на початку літа представити у Верховній Раді України проєкт закону, який відповість на всі ці питання", - зазначив Яременко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегаціям держав-учасниць ОБСЄ представили "Кримську платформу" і запросили на перший саміт, - МЗС

Він уточнив, що законопроєкт вже опублікований на сайті міністерства і вже є реакція від міжнародних організацій, країн-партнерів, експертів.

"У даний час ми працюємо над поправками, вносимо зміни в законопроєкт, щоб в червні представити його у Верховній Раді", - сказав заступник міністра.

Крім того, зазначив він, йде робота над законопроєктом про статус одного з корінних народів України - кримських татар.

"У наступному місяці буде підготовлений і представлений законопроєкт про корінні народи Криму. Ми вже представили Концепцію розвитку кримськотатарської мови, працюємо в цьому напрямку з Меджлісом кримськотатарського народу і отримали фінансову підтримку на цей рік для реалізації Концепції розвитку кримськотатарської мови", - резюмував Яременко.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова презентувала Кримську платформу в ОБСЄ, закликавши держави-учасниці ОБСЄ взяти активну участь в її діяльності та інавгураційному саміті 23 серпня 2021 року.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Читайте також: Кримська платформа буде фокусуватися на п'яти практичних напрямках роботи, - МЗС