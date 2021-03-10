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Новини Правосуддя
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З'їзд суддів не обрав суддю КС через велику кількість зіпсованих бюлетенів у другому турі голосування

З'їзд суддів не обрав суддю КС через велику кількість зіпсованих бюлетенів у другому турі голосування

Делегати XVIII чергового з'їзду суддів не обрали суддю Конституційного суду України за своєю квотою - при повторному голосуванні за одного з двох кандидатів виявилося багато зіпсованих бюлетенів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З першого разу з'їзд не обрав суддю КС, оскільки жоден кандидат не отримав необхідної для обрання кількості голосів, було прийнято рішення про повторне таємне голосування. У бюлетень для голосування було внесено два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів - глава Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко і суддя Верховного суду Олександр Прокопенко.

Лічильна комісія при підрахунку результатів повторного голосування встановила, що з 267 бюлетенів дійсними було визнано 243, тобто, 24 бюлетені були зіпсовані. Коровайко набрав 134 голоси "за", а Прокопенко - 109. З урахуванням невеликої різниці у відриві між кандидатами і кількості зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів ухвалив рішення, що суддю КС не обрано.

"Очевидно, оголошуватиметься новий конкурс і процедуру буде розпочато заново", - сказав глава Ради суддів Богдан Монич, констатуючи факт необрання судді КС за квотою з'їзду суддів.

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КС (1427) суддя (1580) юстиція (732)


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Хлібне місце, не все так просто
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10.03.2021 21:14 Відповісти
Ніхто не заніс скільки потрібно. Будуть чекати.
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10.03.2021 21:22 Відповісти
А почему нам про это сообщает брехливый путинский интерфакс?
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10.03.2021 21:31 Відповісти
Набутылочник против *****?! Вот это номер! Долгая работа на украинском сайте подравняла твою лишнюю хромосому?
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11.03.2021 00:50 Відповісти
Прокопенко скоріше вор. Коровайко майже нічого немає.
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10.03.2021 21:55 Відповісти
судьи до сих пор неграмотны..???! - портить бюллетени..
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11.03.2021 00:01 Відповісти
Нужно сразу уволить без выходного пособия 24 долбосудьи! Как они судят именем Украины, если не в состоянии правильно заполнить бюллетень?!
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11.03.2021 00:49 Відповісти
 
 