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Новини Агресія Росії проти України
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Посол США Томас-Грінфілд на брифінгу в ООН: Сполучені Штати продовжуватимуть карати РФ за агресію проти України

Посол США Томас-Грінфілд на брифінгу в ООН: Сполучені Штати продовжуватимуть карати РФ за агресію проти України

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають окупацію Криму Росією і будуть і далі притягувати її до відповідальності за агресію на сході України.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд 10 березня під час брифінгу в ООН, присвяченого діяльності ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Агресія далека від завершення. У Криму влада Росії продовжує переслідувати і садити тих, хто виступає проти окупації, зокрема кримських татар, етнічних українців, і представників інших релігійних і етнічних меншин", - зазначила Томас-Грінфілд.

Дипломатка також підкреслила, що Росія продовжує окупацію 20% території Грузії, і підтримує або систематично ігнорує порушення прав грузинів, які живуть в Абхазії, Південній Осетії чи поблизу. США закликають ОБСЄ вимагати завершення окупації Росією території Грузії і повного виконання угоди про припинення вогню від 2009 року.

Раніше заяву про агресію Росії зробила тимчасова повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

У своїй заяві Остріан назвала агресію Росії в Україні помстою за рішення України "піти шляхом зближення з Європейським союзом і трансатлантичним співтовариством".

Читайте також: Росія підтримує в Україні сили, які хочуть домогтися визнання суверенітету РФ над окупованим Кримом, - розвідка Естонії

Автор: 

ОБСЄ (3501) ООН (3341) росія (64946) санкції (11771) США (22545)


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Топ коментарі
+7
цікаво що відповіла на це рашистська скотина Небензя
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10.03.2021 21:26
+3
Боже, Храни Америку! Будь проклята кремлёвская шизоидная крыса и вся кремлёвская, и прокремлёвская нечисть...
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10.03.2021 21:31
+3
а этой жопе с ушами нужно пояснить, не на УКРАИНУ, а в УКРАИНУ! а то он **** скоро на мокшанию полетит в адинканец
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10.03.2021 22:18
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"В Крыму назревает сепаратизм !!!"

https://www.youtube.com/watch?v=SLIZqOqerzA

бабушка не в бровь, а в глаз лаптям сказала, что думает.
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10.03.2021 21:26 Відповісти
а этой жопе с ушами нужно пояснить, не на УКРАИНУ, а в УКРАИНУ! а то он **** скоро на мокшанию полетит в адинканец
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10.03.2021 22:18 Відповісти
цікаво що відповіла на це рашистська скотина Небензя
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10.03.2021 21:26 Відповісти
Лучше бы Sweet отключили!
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10.03.2021 21:31 Відповісти
Боже, Храни Америку! Будь проклята кремлёвская шизоидная крыса и вся кремлёвская, и прокремлёвская нечисть...
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10.03.2021 21:31 Відповісти
Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 5588
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10.03.2021 21:36 Відповісти
https://hvylya.net/news/226680-u-putina-reshili-suditsya-s-ukrainoy-iz-za-vody-dlya-kryma В кооперативе "Озеро" решили "судиться" с Украиной из-за воды для Крыма Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 7344Одним слово козлы
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10.03.2021 21:40 Відповісти
Нужно ввести санкции против федеральных каналов России, которые транслируют в ютубе и ведут через ютуб пропаганду агрессивную против Украины. Нужно заблокировать федеральные каналы России на американской площадке - ютуб!!! Санкции в студию!!!
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10.03.2021 21:47 Відповісти
Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 7695
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10.03.2021 21:48 Відповісти
да что то рашка плевать хотела на ваши наказания! 30 лет наказываете за грузию , абхащию и т.д... а толку от наказания ноль! Вам бы стоило изменить способ наказания, раз уж взялись!
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10.03.2021 22:08 Відповісти
ну да то то кацапье визжит как свиньи
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10.03.2021 22:20 Відповісти
Не визжи, казламордае...
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10.03.2021 22:57 Відповісти
В спам, казламордае...
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10.03.2021 23:23 Відповісти
Пиндосы опять, што-ли, казламордых будут на конюшне пороть ???
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10.03.2021 22:55 Відповісти
Заглохни, казламордае...
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10.03.2021 23:22 Відповісти
 
 