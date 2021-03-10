Посол США Томас-Грінфілд на брифінгу в ООН: Сполучені Штати продовжуватимуть карати РФ за агресію проти України

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають окупацію Криму Росією і будуть і далі притягувати її до відповідальності за агресію на сході України.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд 10 березня під час брифінгу в ООН, присвяченого діяльності ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Агресія далека від завершення. У Криму влада Росії продовжує переслідувати і садити тих, хто виступає проти окупації, зокрема кримських татар, етнічних українців, і представників інших релігійних і етнічних меншин", - зазначила Томас-Грінфілд.

Дипломатка також підкреслила, що Росія продовжує окупацію 20% території Грузії, і підтримує або систематично ігнорує порушення прав грузинів, які живуть в Абхазії, Південній Осетії чи поблизу. США закликають ОБСЄ вимагати завершення окупації Росією території Грузії і повного виконання угоди про припинення вогню від 2009 року.

Раніше заяву про агресію Росії зробила тимчасова повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

У своїй заяві Остріан назвала агресію Росії в Україні помстою за рішення України "піти шляхом зближення з Європейським союзом і трансатлантичним співтовариством".

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