Головні новини 10 березня: Росія відхрещується від мирного плану, три етапи підвищення пенсій

Пєсков каже, що в Криму не бачили план миру на Донбасі, окупанти хочуть засудити Україну за воду в Крим, пенсії за рік хочуть підвищувати тричі, в київському виші урочисто відкрили туалет, - головні новини України.

Росія відхрещується від мирного плану

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що Кремль не отримував від України розробленого нею і західними партнерами плану мирного врегулювання на Донбасі. Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович підтвердив, що план є, і його публічно представлять до кінця березня.

Тим часом терорист Гіркін визнав, що підрозділи так званих "ЛДНР" небоєздатні - їм не вистачає техніки і людей.

А в порт Одеси вперше цього року зайшли кораблі НАТО.

Окупанти хочуть засудити Україну за Північно-Кримський канал

Глава окупаційного парламенту Криму Константинов заявив, що "російська влада" готується подати стосовно України позов "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою" після перекриття Північно-Кримського каналу. Позов подадуть спочатку в російський суд, потім хочуть дійти до міжнародних. Серед відповідачів - глава Меджлісу Чубаров і ексвіцепрем'єр АРК Сенченко.

Куди зникли результати "опитування Зеленського"?

"Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Я думаю, це все-таки треба зробити, це справа честі для партії. Може, підв'яжу до здачі звіту, щоб була якась послідовність", - сказав глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Пенсії підвищать тричі за рік

У 2021 році планується провести три етапи підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів, - заявив прем'єр-міністр Шмигаль.

Глава Кабміну додав, що Україні потрібна накопичувальна пенсійна система - тільки вона дозволить збільшити виплати в 2-3 рази.

НСЗУ перевіряє сімейних лікарів

Нацслужби охорони здоров'я починає перевірку того, як сімейні лікарі організували надання медичної допомоги. Лікарів-порушників чекають штрафи.

Замостя образилося на Тернопіль через стадіон ім. Шухевича

Польське місто припиняє участь у проєкті "Спільна історія Тернополя і Замостя", в який збиралося вкласти майже 69 тис. євро. В Замості вважають, що Роман Шухевич, іменем якого в Тернополі назвали стадіон, "відповідальний за звірячі вбивства польського населення в 1943-44 роках".

Урочисте відкриття туалету до 8 березня

Туалет відкрили в університеті телекомунікаційних технологій у Києві. Біля дверей клозету читали урочисті промови і перерізали червону стрічку, а потім пішли пити шампанське. Відео з урочистого відкриття так вразило мовного омбудсмена Тараса Кременя, що він попросив Міносвіти провести з цього приводу службову перевірку (тим більше, що промови під час урочистостей виголошували російською). В університеті вважають, що в такому відкритті "немає нічого злочинного".