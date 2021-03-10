У 2020 році на тлі пандемії на 25% збільшилася кількість випадків торгівлі людьми, зафіксованих в Україні, - представництво МОМ

На тлі пандемії COVID-19 в 2020 році Міжнародна Організація з Міграції (МОМ) зафіксувала збільшення кількості випадків торгівлі людьми в Україні.

Про це голова Представництва Міжнародної Організації з Міграції в Україні Ан Нгуєн заявив у ході віртуальної події організованої Державним департаментом США та Агенством США з міжнародного розвитку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Нгуєн вказав, що факторами, які впливають на ситуацію із торгівлею людьми в Україні є конфлікт на Сході країни, економічна ситуація, та ін.

"У 2013-му році, перед конфліктом, ми ідентифікували 936 жертв торгівлі людьми. Після старту конфлікту у 2014-му, ця цифра дещо зменшилася, і у 2015-му році вона зменшилась на 17% через перенесення уваги на ключові потреби, а вже у 2016-му році мало місце динамічне зростання на 64%. Це показало, що вплив кризи мав певну затримку. Після цього цифри зростали у середньому на 5% у наступні 3 роки і сягнули понад 1300 випадків у 2019-му. На жаль у 2020-му році показники знову помітно зросли на 25% через пандемію COVID-19", - відзначив Нгуєн.

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Голова МОМ в Україні назвав ключовим викликом у боротьбі з торгівлею людьми у країні брак розуміння та стереотипи щодо торгівлі людьми.

"Це може звучати банально, але якщо невідомо, що шукати, то і знайти це не вийде. Пригадується спілкування з учасниками робочої групи. Коли я запитав громадські організації та інших діячів, які брали участь, як виглядають жертви, то отримав очікуваний опис молодої 18-річної дівчини, яка стала жертвою сексуальної експлуатації. Що ж, це випадок, але не так виглядає більшість випадків, які ми нині спостерігаємо. Тож нам необхідно допомогти змінити уявлення [щодо того, хто є жертвами торгівлі людьми] та переконатись, що у нас є відповідні дані, які дозволяють нам ідентифікувати жертв та потенційних жертв", - сказав Нгуєн.

У 2019-му році в Україні МОМ виявила 1345 осіб, які постраждалих від торгівлі людьми. При цьому, провідною формою експлуатації названо примусову працю (93,3%), за якою слідує сексуальна експлуатація (5,6%). 68% постраждалих від торгівлі людьми виявлених МОМ становили чоловіки.

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За даними МОМ, в Україні жертв примусової праці у 2019-му році експлуатували на будівництві (57%), у виробництві (17%), у сільському господарстві (16,5%), сфері послуг (8,5%).

Звіт Державного департаменту США про торгівлю людьми, який стосується 2019-го року, відзначав, що уряд України не цілком виконує мінімальні стандарти щодо ліквідації торгівлі людьми, однак докладає значних зусиль для вирішення цієї проблеми.

У своїх коментарях Нгуєн відзначив, що Україна має досить жваві механізми реагування на торгівлю людьми і відзначив, що міжнародні організації зможуть бути найбільш ефективними, якщо долучатимуться до вже наявних зусиль, а не створюватимуть паралельні механізми.

Згідно з доповіддю Держдепу щодо України, міжнародні організації продовжували ідентифікувати набагато більше жертв торгівлі людьми, ніж уряд України. На думку упорядників доповіді, це вказує на те, що зусилля держави щодо ідентифікації жертв торгівлі людьми є неадекватними.

У лютому у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми у розробці якого брали участь представники МВС та Національної поліції.