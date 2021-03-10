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Новини Коронавірус і карантин
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У Чорногорії посилили карантин, для в'їзду доведеться пред'явити тест на антитіла або ПЛР

У Чорногорії посилили карантин, для в'їзду доведеться пред'явити тест на антитіла або ПЛР

Уряд Чорногорії 10 березня посилив карантинні обмеження, зокрема заборонено роботу кафе та ресторанів, торгових і спортивних центрів, дитячих садочків і шкіл. Також заборонено відвідувати парки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України в Чорногорії.

Уточнюється, що карантині заходи посилено в таких општинах - Будва, Тіват, Херцег-Нові, Ульцинь, Подгориця, Нікшич, Цетіньє, Котор, Плужине, Бар, Плевля.Забороняється в'їзд і виїзд із цих општин без належних підстав.

Тепер для в'їзду в Чорногорію з України потрібні:

- ПЛР-тест, зроблений за 48 годин;

- або тест на антитіла (класу IgC), зроблений не пізніше 30 днів;

- або підтвердження доказу вакцинації другою дозою вакцини як мінімум за 7 днів до в'їзду.

"В'їзд із Республіки Сербії, Республіки Косово, Республіки Хорватії, Боснії і Герцеговини і Республіки Албанії - без обмежень", - додали в посольстві.

Автор: 

карантин (18172) посольство України (284) Чорногорія (201) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Тю, лохи. Он у нас прєзідєнт на пальці вертів того коронавіруса, завітавши до Буковелю.
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10.03.2021 22:30 Відповісти
Хай самі там якось собі живуть. Українці мусять відпочивати в Україні. Чув невдовзі в Криму буде Жовтосиній прапор.
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10.03.2021 22:54 Відповісти
Что за антитела IgC?

Есть IgM и IgG.
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11.03.2021 09:32 Відповісти
 
 