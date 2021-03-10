У Чорногорії посилили карантин, для в'їзду доведеться пред'явити тест на антитіла або ПЛР
Уряд Чорногорії 10 березня посилив карантинні обмеження, зокрема заборонено роботу кафе та ресторанів, торгових і спортивних центрів, дитячих садочків і шкіл. Також заборонено відвідувати парки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України в Чорногорії.
Уточнюється, що карантині заходи посилено в таких општинах - Будва, Тіват, Херцег-Нові, Ульцинь, Подгориця, Нікшич, Цетіньє, Котор, Плужине, Бар, Плевля.Забороняється в'їзд і виїзд із цих општин без належних підстав.
Тепер для в'їзду в Чорногорію з України потрібні:
- ПЛР-тест, зроблений за 48 годин;
- або тест на антитіла (класу IgC), зроблений не пізніше 30 днів;
- або підтвердження доказу вакцинації другою дозою вакцини як мінімум за 7 днів до в'їзду.
"В'їзд із Республіки Сербії, Республіки Косово, Республіки Хорватії, Боснії і Герцеговини і Республіки Албанії - без обмежень", - додали в посольстві.
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