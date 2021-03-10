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ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує

ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання

За даними журналістів, знімальна група Bellingcat прибула в Україну для запису позиції Офісу президента щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців". В Офісі це спростували.

Про те, що журналісти Bellingcat прибули в Україну і запишуть інтерв'ю з представниками ОП, повідомило з посиланням на джерела видання "Зеркало недели", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, знімальна група Bellingcat на чолі з журналістом Христо Грозєвим вже перебуває в Києві.

"За даними ЗМІ, глава ОП Андрій Єрмак особисто дзвонив автору фільму Христо Грозєву, з яким обговорював, як можна донести позицію Офісу. Його почули, і сьогодні буде проведено запис", - пише видання.

Офіс президента спростував цю інформацію в коментарі виданню "Бабель".

"Це неправда, в ОП вони не були і ні з ким в ОП не зустрічалися", - розповіли в Офісі Зеленського.

Раніше 10 березня журналіст з Bellingcat Еліот Хіггінс написав у Twitter, що навколо "вагнергейту" багато чуток, і порадив слухати і читати тільки те, що говорить команда розслідувачів. Разом із тим Хіггінс відмовився що-небудь коментувати.

Про те, що в Bellingcat почали знімати фільм про провал "вагнерівської" спецоперації, стало відомо 22 грудня. Тоді розслідувачі запевнили, що у них є докази існування спецоперації. Саме розслідування планують опублікувати двома частинами - це будуть інтерв'ю і фактаж. Очікується, що перша частина вийде 15 березня.

Читайте також: У Зеленського Бурбі пропонували посаду посла в обмін на обіцянку не співпрацювати з Bellingcat у "справі вагнерівців", - ЗМІ (оновлено)

Автор: 

Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1540) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+59
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 423
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10.03.2021 22:41
+53
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 8610
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10.03.2021 22:36
+30
73% відсотки ідіотів влаштували справжнє шоу з України. Але це шоу буде сумнозвісним для самої України
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10.03.2021 22:36
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кто накуренный? я накуренный?
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10.03.2021 22:36 Відповісти
🤡🤢😈👹🐲 , брехунцы иуды зелёные , клоун первый заявил , что спецоперация по «вагнеровцам» - фейк , а оказалось -правда !
» -ФЕЙК
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10.03.2021 22:44 Відповісти
так это х"йло кинуло клоуна, обещали перемирие, но уже настоящее, за слив по «вагнеровцам» ...клоун мстил за это мертвечуку...а, сейчас похоже будет весело, все начнут друг друга сливать...запасаемся попкорном...
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11.03.2021 09:57 Відповісти
Так тут не до попкорну,Коктейлі вже потрібно наливати. Буде спекотно,аби тільки херої до Ростова не втекли.
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11.03.2021 19:38 Відповісти
Могли бы , встретиться с честными журналистами , которых сейчас не так уж много - Юрием Бутусовым , Арьевым …
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10.03.2021 22:50 Відповісти
Бутусов точно, Арьев не знаю, но наверняка уже участвуют в фильме. главред вчера утром на прямом интервью давал
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10.03.2021 22:52 Відповісти
Ага. Бутусов будет Грозеву рассказівать как Зеленский стал государственником.
Арьеву доверия больше
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11.03.2021 11:48 Відповісти
Думаю, що будуть зустрічатись і не тільки з журналістами, а й з тими хто готував спецоперацію.
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11.03.2021 01:09 Відповісти
А чому би Єрмаку не відправити європейських журналістів до Бігуса? Не бажають до Бігуса, то можна до Дубінського чи Мосейсучки. Ці таке скажуть, що вся Європа повірить, а самі журналісти повірять, що вони не журналісти, а слуги Бені і Зелі.
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11.03.2021 09:31 Відповісти
честный - это когда заплатили за то чтобы обосрать господина N и журналист обосрал именно господина N, а не господина Y?
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11.03.2021 10:42 Відповісти
"Я ж не лох!" (С)
😎
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10.03.2021 23:36 Відповісти
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 8610
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10.03.2021 22:36 Відповісти
готовься, ЗЕля, весна Биллингкэт скоро, сажать будем ЗЕлень в ямку ботвой вниз !
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10.03.2021 22:41 Відповісти
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 423
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10.03.2021 22:41 Відповісти
Мечта ослика об Оскаре может свершиться - за главную роль в фильме об вагнеровцах 🙂
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10.03.2021 22:55 Відповісти
Він же не тільки Оскара хотів, він замахнувся і на Нобелівську премію миру.
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11.03.2021 01:12 Відповісти
Окрім "шнобілевської" йому нічого не світить.
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11.03.2021 06:10 Відповісти
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11.03.2021 12:26 Відповісти
73% відсотки ідіотів влаштували справжнє шоу з України. Але це шоу буде сумнозвісним для самої України
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10.03.2021 22:36 Відповісти
Акакаяразніца!? Главноє штоби вісєло і лєжало.
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10.03.2021 22:38 Відповісти
Ідіоти не можуть нічого влаштувати. За визначенням.
Може, хтось інший щось влаштував? Або, виявився нездатним щось влаштувати?
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10.03.2021 23:07 Відповісти
Если дядюшка Джо говорит A, значит будет и B.
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10.03.2021 22:37 Відповісти
Тогда в нижнем правом углу нужно поставить значек "18+". Позицыя то ооочень пикантная😁
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10.03.2021 22:37 Відповісти
в ОПе не билі, ніскєм в ОПе не встрєчаліся... а із ОПи з кимось зустрічалися?
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10.03.2021 22:38 Відповісти
вот меньше всего кому я могу верить это Зеленскому и его офису )))
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10.03.2021 22:38 Відповісти
Дерьмак, голова #ОПЫ....ну шо тут можно добавить?
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10.03.2021 22:38 Відповісти
Биллингкет честно опубликует позицию ОПы: "Тут и сказать нечего..."
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10.03.2021 22:38 Відповісти
Яка позиція: Це не ми,це мабуть Порох,так скаже Дерьмак.
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10.03.2021 22:39 Відповісти
Мені от цікаво , якби не існувало Пороха , хто би у Зе ,був в усьому винуватий .?? .
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10.03.2021 22:47 Відповісти
Мабуть Байден,не Беню ж Воно обвинувачувати буде?
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10.03.2021 22:53 Відповісти
Так він же на Трампа трішки "обіжений".
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11.03.2021 06:55 Відповісти
Как бы с этим Христо Грозевым ничего не случилось. Думаю, мужик башковитый и от чая, предложенного ермаком, откажется
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10.03.2021 22:40 Відповісти
та в інтересах зеленого кодла щоб ця Христя була живв, здорова та нагодованна
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10.03.2021 22:46 Відповісти
Пишуть, що Bellingkat зв'язана зі службою розвідки Великобританії МІ 6. На початку березня представник МІ6 Лі Лоуренс був в Україні, зустрічався з керівником ГУР Будановим. Думаю, що безпека Христо Грозєву гарантована.
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11.03.2021 01:21 Відповісти
До ОП наближається жоп....
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10.03.2021 22:40 Відповісти
...они почувствовали это задницей
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10.03.2021 22:43 Відповісти
И в чём заключается фейк ? Мне просто интересна позиция свидетелей секты зе
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10.03.2021 22:58 Відповісти
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 6512
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10.03.2021 22:43 Відповісти
це позиція ОПи ?
як мовив наш президент - йдіть всі в сраку
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10.03.2021 22:48 Відповісти
без табу.
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10.03.2021 23:20 Відповісти
Це що? Два Зебрата?Похожі.
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11.03.2021 19:36 Відповісти
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 7543
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10.03.2021 22:44 Відповісти
І ось де те всі зедебіли, та зедебілки котрі ще пів години тому так завзято срали в темі про Марину Порошенко та кацапську вакцину...?
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10.03.2021 22:45 Відповісти
Вони і досі там.
В такі теми не приходять, нікчемно себе почувають.
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10.03.2021 22:47 Відповісти
Позиція ОПи буде в опі.
Вони нещодавно стверджували, що ніякої операції і не було. Брехуни і зрадники.
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10.03.2021 22:46 Відповісти
А я особисто не задоволена.
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10.03.2021 22:53 Відповісти
нічого прикольного в зраді нема.
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10.03.2021 22:54 Відповісти
Тубе на горшок перед колискової не спустили?
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10.03.2021 22:57 Відповісти
Чего верещишь, а, придурок ты прикацапленный ???
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10.03.2021 23:05 Відповісти
И трусливые позорные ШАКАЛЫ
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10.03.2021 22:52 Відповісти
Запишуть позицію? Так Янелох й Дерь Мак вже стали в позицію *зю* й чекають записів.
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10.03.2021 22:59 Відповісти
ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує - Цензор.НЕТ 4181
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10.03.2021 23:01 Відповісти
ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує - Цензор.НЕТ 9647
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11.03.2021 01:03 Відповісти
Членограй и его Ленка преступники , работающие на страну агрессора ! «Спасибо « 73% ………
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11.03.2021 01:56 Відповісти
Зебіле, кіно тебе прославило, кіно тебе й поховає
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10.03.2021 23:14 Відповісти
Валоді відосік робили, Валодя любить відосікі.
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10.03.2021 23:15 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWbJw6FcJgdmFCcaVIKf65e7-POH3U0K-FDTxQtHwHX2Q6_LVtRyr8JJMqHR9NgrZnAV7guOYUgZ3W0q5WguCkUdWdgA4cYTVEn9jyjdqrWIndl3BTAHj2thzaBQiT-ajc&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 2 ч. ·

Фільм-розслідування про вагнерівців від "Bellincat" може остаточно знищити рейтинги влади та поставити легітимність Зеленського під питання.

Саме тому зараз влада намагається зробити все щоб зам'яти справу, відволікти увагу, переключити суспільство на що завгодно, аби тільки говорили не про скандал та зраду світового масштабу.

Тому з'являється «план Б» по Донбасу, про який ніхто не чув і ніхто не розповідає. Тому всякі Ткаченки атакують «Закон про мову». Тому Зеленський пропонує зустрітись з Путіним і реформовувати «мервий» Нормандський формат що не привів ні до чого.

Якщо все ж розслідування буде оприлюднене (а за останнім даними це буде чи 15 чи 21 березня) і в цьому розслідуванні будуть прямі факти втручання влади Зеленського в цей процес та його зрив - це стане остаточним цвяхом в рейтинг влади. І не допоможуть загравання та дешевий піар. Влада буде делегітимізована і в очах українців, і в очах всього світу. Чи захоче після такого Байден говорити із Зеленським? Думаю ні.
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10.03.2021 23:29 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что обличения власти не будет А будет все размыто и не понятно. США не дадут создать в Украине политический кризис.
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10.03.2021 23:38 Відповісти
Можна погодитися з такою думкою. Просто у США буде ще одна можливість тримати нашу владу за "коки".
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11.03.2021 07:02 Відповісти
Кіно тебе привело; воно ж тебе і сконає, потерпіле.
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10.03.2021 23:43 Відповісти
я так розумію, що бубочка свою позицію Христо Грозеву не показуватиме.
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10.03.2021 23:54 Відповісти
Ждемс с нетерпением!
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10.03.2021 23:55 Відповісти
,,Свято,, для зеленої плісняви наближається. Чекаємо з нетерпінням.
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11.03.2021 00:10 Відповісти
Уже НЕ ВАЖНО КТО в ОП ПРЕДАЛ!
Пол года умалчивания, вранья, препятствования расследованию,
делают ВСЕХ в ОП СОУЧАСТНИКАМИ!
В особенности и лично - Зеленского!
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11.03.2021 00:38 Відповісти
Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не встречались", - рассказали в Офисе ЗеленскогоИсточник: https://censor.net/ru/n3252522 верю, охотно верю, что на Банковой они не встречались, а вот встреча где-нибудь в укромном месте подальше от людских глаз очень даже может быть
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11.03.2021 00:38 Відповісти
ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує - Цензор.НЕТ 7863
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11.03.2021 01:05 Відповісти
Зеленский откровенно заметался между двумя кандидатурами виновных в утечке информации по операции против "вагнеровцев". - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко или глава ОПУ Андрей Ермак. По обоим кандидатурам виноват он.
Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
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11.03.2021 01:09 Відповісти
Виноват ,естественно 🤢🤡👹 недомерок , в очко 👀заглядывавший *****
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11.03.2021 01:52 Відповісти
Де факто Байден вже виказав Зєлє недовіру. Україну Джо називає важливим стратегічним партнером, а з Зєлєю не хоче розмовляти навіть по телефону. От тому нам треба не чекати часу, коли це станеться де юре і Штати оголосять Зеленському байкот, а вже сьогодні збиратись на київське віче і голосувати Зєлє когось на заміну і за дострокові. Якщо спати і пускати бульби з носу, то можна прокинутись у вогні, бо вже наша хата повна диму
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11.03.2021 05:06 Відповісти
Это потому,что таким как ты спички доверили. Результат предсказуем.
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11.03.2021 09:09 Відповісти
Ваньок Сулейманов, не відходь в сторону. Це і тобі недовіру виказав Байден і таким як ти. Бо це ти особисто вибирав Зелю і його молоду воровиту зелену малоросійську шльомовату команду.
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11.03.2021 10:11 Відповісти
Членограй запретит фильм в Украине, обяжет всех смотреть говоквартал со своим участием
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11.03.2021 08:21 Відповісти
простите " говноквартал "
зеленский шкура
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11.03.2021 08:22 Відповісти
===При этом нужно понимать разницу в этих двух версиях.1. По версии, которая изначально озвучивалась в России, целью операции было накануне выборов рассорить Минск и Москву. "Вагнеровцев" украинские и западные спецслужбы выманили в Минск и там сдали белорусским властям, которые тут же начали раскручивать версию о причастности Москвы к попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.По замыслу организаторов этой спецоперации, Лукашенко должен был еще до выборов выдать "вагнеровцев" Украине, что окончательно рассорило бы его с Путиным.И это почти удалось - если бы не политическое чутье Батьки, который отказался выдавать "вагнеровцев" Украине накануне выборов. 2. В Украине же добавили к этой истории принципиально иную концовку - что наемников собирались выманить в Киев и там захватить. Чтобы получить ценный "обменный фонд" и вероятных свидетелей по резонансным военным преступлениям 2014-2015 годов. И лишь "зрада на Банковой" сорвала эту операцию.Доказательств этой версии нет пока никаких. И даже наоборот - есть факты, которые косвенно ее опровергают.Например, после переноса даты вылета в Стамбул и бронирования новых авиабилетов они также были аннулированы, еще до того как группу задержали белорусские силовики (это указывает на то, что никто "вагнеровцев" из Минска отправлять и не собирался изначально). Также данные о том, что их "работодатель" перестал выходить на связь и пропал - чего бы не было, если бы СБУ собиралась выманить их в Киев (пусть даже с переносом даты операции). Наконец, сам Лукашенко рано утром 24 июля (то есть в тот же день, когда и было совещание в Офисе президента, после которого якобы и пошел слив) говорил о заброске в страну наемников. То есть он уже был в курсе этой операции, хотя очевидно, что его не успели бы утром того же дня предупредить из Киева.То есть картина складывается в пользу того, что планировалось сначала перессорить Минск и Москву. А потом в благодарность от Лукашенко за информацию - получить россиян по экстрадиции. Именно этим и объясняется оперативная подготовка документов для этой процедуры. И весьма разочарованная реакция Зеленского, когда "вагнеровцев" отдали назад.Но версия о "зраде на Банковой" уже перешла в политическую плоскость и начала жить своей жизнью. Главной ее проблемой было отсутствие хоть каких-то доказательств. И вот на горизонте замаячила возможность эту проблему решить.===
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11.03.2021 09:14 Відповісти
Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не встречались"Источник: https://censor.net/ru/n3252522

А за пределами ОП с представителями ОП встечались? По ответу уже понятно, что гиздешь...
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11.03.2021 09:25 Відповісти
Смехота, такую операцию организовало СБУ. Кто в это поверит? Да у нас только подумают, весь мир узнает, за три грн информацию сольют. МЫШИННАЯ ВОЗНЯ.
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11.03.2021 09:26 Відповісти
А как кацапы трусы Навального ядом мазали, а потом стирали, вот это ржака...
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11.03.2021 11:30 Відповісти
Пригорает в ОП.
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11.03.2021 10:29 Відповісти
На нет и спросу нет...
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11.03.2021 11:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26393903.html Серед світових лідерів, що перехворіли на ковід, немає Зеленьского

ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує - Цензор.НЕТ 4644
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11.03.2021 12:29 Відповісти
прадіди "наших" колаборантів здавна, вважаючи себе неперевершеними майстрами плаща та кинжала, провалювались на рівному місці. Хочеться згадати знамените темне пятно в їх хвалькуватій історії-це вбивство кірова. Коротко. Мільда, дружина Николаєва, була коханкою кірова, приїхавши в цей день з курорту, кинула дітей і негайно помчалась в Смольний. Чоловік за нею. В кабінет під трах зайшов Ніколаєв і вистрілив ззаду в голову кірову. Вискочили люди, відібрали зброю, через 20 хвилин примчалось НКВД, слідство очолив самий старший з них Агас, почались негайні арешти, Агас через годину підготовив телефонограму, що кіров був вбитий в кабінеті Ніколаєвим. Агранов зразу ж сказав направити телеграму на ім"я сталіна, що кіров був вбитий в двадцяти метрах від кабінету, а нач охрани непроводив його в кабінет. Це і ввійшло в історію. Зачистили все і всіх. переписали перші покази, закинули невод більше 100 чол ростріляли, почалися процеси. Всі контрики. Однак серед НКВД був Райхман, який в 1950 роках розповів при перевірці справи Серову (КГБ Хрущова) що особисто завозив в Крести Мільду, вона була голою і її обвязали скатертиною. Взяли в Крестах формуляр, інформація підтвердилась також виявилась підробка телеграми. Хрущов в шоці, але придумали іншу версію, що це вбили самі НКВДисти. рейхман був тривалий час підлеглий Серова по контрозвідці, і він його спасав аж до 1959 року. Однак Брежнев, тоді секретар ЦК, не забув свого однокласника райхмана по камянській школі, і розжалував його а потім і друга Райхмана Серова. От так працювали "друзі народу" і нічому навчили своїх нащадків в Україні. По вагнеру операцію прикриття козиря провели, розробили продажу всіх операцій ГУР проти рейха, порушили справи, звільнили, призначили ревізію по витрачанню коштів, запугували, але провал. Хлопці виявились із крепким хребтом. В справі кірова всю НКВДівську публіку розстріляли, а тут почалося виляння задом, пошуки винних, лемент перед англійцями, пасквілі у ефірах. Нечесність завжди буде покарана. Бог з Україною, а не с такими нехристями.
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11.03.2021 15:57 Відповісти
 
 