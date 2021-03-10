ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує

За даними журналістів, знімальна група Bellingcat прибула в Україну для запису позиції Офісу президента щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців". В Офісі це спростували.

Про те, що журналісти Bellingcat прибули в Україну і запишуть інтерв'ю з представниками ОП, повідомило з посиланням на джерела видання "Зеркало недели", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, знімальна група Bellingcat на чолі з журналістом Христо Грозєвим вже перебуває в Києві.

"За даними ЗМІ, глава ОП Андрій Єрмак особисто дзвонив автору фільму Христо Грозєву, з яким обговорював, як можна донести позицію Офісу. Його почули, і сьогодні буде проведено запис", - пише видання.

Офіс президента спростував цю інформацію в коментарі виданню "Бабель".

"Це неправда, в ОП вони не були і ні з ким в ОП не зустрічалися", - розповіли в Офісі Зеленського.

Раніше 10 березня журналіст з Bellingcat Еліот Хіггінс написав у Twitter, що навколо "вагнергейту" багато чуток, і порадив слухати і читати тільки те, що говорить команда розслідувачів. Разом із тим Хіггінс відмовився що-небудь коментувати.

Про те, що в Bellingcat почали знімати фільм про провал "вагнерівської" спецоперації, стало відомо 22 грудня. Тоді розслідувачі запевнили, що у них є докази існування спецоперації. Саме розслідування планують опублікувати двома частинами - це будуть інтерв'ю і фактаж. Очікується, що перша частина вийде 15 березня.

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