ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує
За даними журналістів, знімальна група Bellingcat прибула в Україну для запису позиції Офісу президента щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців". В Офісі це спростували.
Про те, що журналісти Bellingcat прибули в Україну і запишуть інтерв'ю з представниками ОП, повідомило з посиланням на джерела видання "Зеркало недели", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, знімальна група Bellingcat на чолі з журналістом Христо Грозєвим вже перебуває в Києві.
"За даними ЗМІ, глава ОП Андрій Єрмак особисто дзвонив автору фільму Христо Грозєву, з яким обговорював, як можна донести позицію Офісу. Його почули, і сьогодні буде проведено запис", - пише видання.
Офіс президента спростував цю інформацію в коментарі виданню "Бабель".
"Це неправда, в ОП вони не були і ні з ким в ОП не зустрічалися", - розповіли в Офісі Зеленського.
Раніше 10 березня журналіст з Bellingcat Еліот Хіггінс написав у Twitter, що навколо "вагнергейту" багато чуток, і порадив слухати і читати тільки те, що говорить команда розслідувачів. Разом із тим Хіггінс відмовився що-небудь коментувати.
Про те, що в Bellingcat почали знімати фільм про провал "вагнерівської" спецоперації, стало відомо 22 грудня. Тоді розслідувачі запевнили, що у них є докази існування спецоперації. Саме розслідування планують опублікувати двома частинами - це будуть інтерв'ю і фактаж. Очікується, що перша частина вийде 15 березня.
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Арьеву доверия больше
😎
веснаБиллингкэт скоро, сажать будем ЗЕлень в ямку ботвой вниз !
Може, хтось інший щось влаштував? Або, виявився нездатним щось влаштувати?
як мовив наш президент - йдіть всі в сраку
В такі теми не приходять, нікчемно себе почувають.
Вони нещодавно стверджували, що ніякої операції і не було. Брехуни і зрадники.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 2 ч. ·
Фільм-розслідування про вагнерівців від "Bellincat" може остаточно знищити рейтинги влади та поставити легітимність Зеленського під питання.
Саме тому зараз влада намагається зробити все щоб зам'яти справу, відволікти увагу, переключити суспільство на що завгодно, аби тільки говорили не про скандал та зраду світового масштабу.
Тому з'являється «план Б» по Донбасу, про який ніхто не чув і ніхто не розповідає. Тому всякі Ткаченки атакують «Закон про мову». Тому Зеленський пропонує зустрітись з Путіним і реформовувати «мервий» Нормандський формат що не привів ні до чого.
Якщо все ж розслідування буде оприлюднене (а за останнім даними це буде чи 15 чи 21 березня) і в цьому розслідуванні будуть прямі факти втручання влади Зеленського в цей процес та його зрив - це стане остаточним цвяхом в рейтинг влади. І не допоможуть загравання та дешевий піар. Влада буде делегітимізована і в очах українців, і в очах всього світу. Чи захоче після такого Байден говорити із Зеленським? Думаю ні.
Пол года умалчивания, вранья, препятствования расследованию,
делают ВСЕХ в ОП СОУЧАСТНИКАМИ!
В особенности и лично - Зеленского!
Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
зеленский шкура
А за пределами ОП с представителями ОП встечались? По ответу уже понятно, что гиздешь...