УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13193 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Революція в Білорусі
2 573 15
Білорусь (5972) Конституція (497) Тіхановська (361)

Обмеження влади президента і біло-червоно-білий прапор: штаб Тіхановської представив проєкт Конституції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Обмеження влади президента і біло-червоно-білий прапор: штаб Тіхановської представив проєкт Конституції

Штаб лідерки опозиції Білорусі Світлани Тіхановської представив проєкт нової Конституції країни. Він передбачає перехід до парламентської форми правління, скасування смертної кари і зміну державного прапора.

Проєкт Конституції опублікував портал TUT.BY, інформує Цензор.НЕТ.

Він передбачає перехід від президентської форми правління до парламентської: парламент затверджуватиме уряд, призначатиме прем'єра і ухвалюватиме закони, а роль президента стане представницькою.

Також, згідно з проєктом:

- президент не зможе обіймати посаду більше двох термінів (10 років);

- буде створено незалежну судову систему і Національну раду правосуддя;

- Нацбанк буде незалежний від уряду;

- смертну кару скасують;

- у країні будуть дві державні мови з розширенням сфери використання білоруської;

- зміниться місцеве самоврядування - керівників виконкомів призначатимуть депутати, обрані жителями районів;

- державним прапором буде біло-червоно-білий прапор опозиції (БЧБ), а гербом – "Погоня" (герб Республіки Білорусь у 1991-1995 роках).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко обматюкав супротивників Лукашенка

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 3408 Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 5024
показати весь коментар
11.03.2021 00:19
+5
Теперь возьмите по букетику и отнесите всю эту писанину усатому ублюдку. Он оценит.
показати весь коментар
11.03.2021 00:45
+4
Мощно. Вот сразу видно что не зря белорусы почти год хороводы с цветами водили
показати весь коментар
11.03.2021 00:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 2974
показати весь коментар
11.03.2021 00:04 Відповісти
С Украинской конституции списала.
показати весь коментар
11.03.2021 00:08 Відповісти
Там разве два государственных языка как у нас ?
показати весь коментар
11.03.2021 00:17 Відповісти
Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 3408 Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 5024
показати весь коментар
11.03.2021 00:19 Відповісти
Что списала? Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции - Цензор.НЕТ 3162
показати весь коментар
11.03.2021 07:46 Відповісти
Жизнь идёт где-то за стеною
А ты в плену пустоты
О, как жаль, но всему виною
Мечты, мечты и мечты
показати весь коментар
11.03.2021 00:18 Відповісти
Гарні положення нової Конституції! Але спочатку виженіть бульбашенка від корита. Чи знову собакам квіти будете носити?
показати весь коментар
11.03.2021 00:23 Відповісти
ну як видно, одне другому не мішає.
показати весь коментар
11.03.2021 00:26 Відповісти
Мощно. Вот сразу видно что не зря белорусы почти год хороводы с цветами водили
показати весь коментар
11.03.2021 00:44 Відповісти
Теперь возьмите по букетику и отнесите всю эту писанину усатому ублюдку. Он оценит.
показати весь коментар
11.03.2021 00:45 Відповісти
И каждому сопилочку.
показати весь коментар
11.03.2021 01:35 Відповісти
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
показати весь коментар
11.03.2021 08:16 Відповісти
Щоб і у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада білорусів злочинно надали їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави. Бо без своєї національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія і колоніальна чужа мова.
показати весь коментар
11.03.2021 12:09 Відповісти
Яких дві державні мови ,коли там домінує одна імперська ,а білоруській при формальній двомовності чекає повне зникнення.
показати весь коментар
11.03.2021 08:47 Відповісти
-
Білоруська Народна Республіка - держава відновлена на території Білорусі 25 березня 1918 року. Головним керівним органом стала Рада БНР. Державна обов'язкова мова білоруська. У БНР діяла Конституція, друкувалися паспорти громадян БНР, державна печатка, прапор і герб, були власні збройні сили, грошева система, діяла національна система освіти .....
-У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали білоруські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Білорусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія ВС. Білоруської РСР знову відновила державний суверенітет колишньою колонією БРСР. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії БРСР", згідно з яким вона стала називатися державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені історичний герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з держаною білоруською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якийсь колоніальний який може повністью стати ворожим Україні кацапським бантустаном.
показати весь коментар
11.03.2021 11:48 Відповісти
 
 