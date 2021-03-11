Обмеження влади президента і біло-червоно-білий прапор: штаб Тіхановської представив проєкт Конституції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Штаб лідерки опозиції Білорусі Світлани Тіхановської представив проєкт нової Конституції країни. Він передбачає перехід до парламентської форми правління, скасування смертної кари і зміну державного прапора.
Проєкт Конституції опублікував портал TUT.BY, інформує Цензор.НЕТ.
Він передбачає перехід від президентської форми правління до парламентської: парламент затверджуватиме уряд, призначатиме прем'єра і ухвалюватиме закони, а роль президента стане представницькою.
Також, згідно з проєктом:
- президент не зможе обіймати посаду більше двох термінів (10 років);
- буде створено незалежну судову систему і Національну раду правосуддя;
- Нацбанк буде незалежний від уряду;
- смертну кару скасують;
- у країні будуть дві державні мови з розширенням сфери використання білоруської;
- зміниться місцеве самоврядування - керівників виконкомів призначатимуть депутати, обрані жителями районів;
- державним прапором буде біло-червоно-білий прапор опозиції (БЧБ), а гербом – "Погоня" (герб Республіки Білорусь у 1991-1995 роках).
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А ты в плену пустоты
О, как жаль, но всему виною
Мечты, мечты и мечты
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави. Бо без своєї національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія і колоніальна чужа мова.
Білоруська Народна Республіка - держава відновлена на території Білорусі 25 березня 1918 року. Головним керівним органом стала Рада БНР. Державна обов'язкова мова білоруська. У БНР діяла Конституція, друкувалися паспорти громадян БНР, державна печатка, прапор і герб, були власні збройні сили, грошева система, діяла національна система освіти .....
-У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали білоруські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Білорусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія ВС. Білоруської РСР знову відновила державний суверенітет колишньою колонією БРСР. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії БРСР", згідно з яким вона стала називатися державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені історичний герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з держаною білоруською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якийсь колоніальний який може повністью стати ворожим Україні кацапським бантустаном.