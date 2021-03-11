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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ

10 березня внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій ЗСУ біля Старогнатівки смертельного поранення зазнав український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТГ "Схід".

"Сьогодні, 10 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав важкого поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося", - йдеться в повідомленні.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ Схід 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Кравчук, гнида, ти там вякало, що буде дзеркальна відповідь.
Де вона ?
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11.03.2021 00:31
+13
...опять "несистемно", блд??? Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854 Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854 Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854
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11.03.2021 00:10
+11
Зелене перемир"я триває !!!)))
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11.03.2021 00:16
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...опять "несистемно", блд??? Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854 Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854 Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854
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11.03.2021 00:10 Відповісти
вы имели ввиду "неприцельно" ?
ЗЕльоные суки !!!!!!!!! Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 3692
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11.03.2021 00:12 Відповісти
...именно "несистемно", какое-то зеленое шимпанЗЕ так выражалось в начале бубачкиного "перемирия" Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 7867
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11.03.2021 00:15 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!!)))
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11.03.2021 00:16 Відповісти
Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 7879
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11.03.2021 00:53 Відповісти
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 4315
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11.03.2021 07:56 Відповісти
Кравчук, гнида, ти там вякало, що буде дзеркальна відповідь.
Де вона ?
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11.03.2021 00:31 Відповісти
На масляну пернув в церкві
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11.03.2021 03:43 Відповісти
Туреччина планує виробляти в Україні ударні безпілотники Bayraktar))))

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 5734
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11.03.2021 00:35 Відповісти
"Голова ОП Єрмак назвав найбільшим на сьогодні досягненням у Мінському процесі багатомісячний режим припинення вогню. Хоча, за його словами, «на жаль, з елементами та фактами провокацій», які критично збільшилися останніми місяцями. "

Андрій Єрмак розповів про новий мирний план для Донбасу

Провокаціями це падло називає щоденні обстріли і вбивства наших хлопців.
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11.03.2021 00:40 Відповісти
Ну він же "неперевершений казкар", куди там до нього дідусеві Панасу!
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11.03.2021 07:13 Відповісти
получил смертельное ранение.... ну так.. оторвало голову как бы =
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11.03.2021 06:00 Відповісти
нічого, зате бубочка з єрмаком ще один мирний план зможуть запропонувати вбивцям
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11.03.2021 07:03 Відповісти
Твари!Какое ранение - ВОИН УБИТ!И эта смерть на совести президента!Одно дело погибнуть в бою,другое под обстрелом,без нормального оружия.
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11.03.2021 07:24 Відповісти
так ты ж и 73% голосовали за клавана в 2019 году, эта и остальные смерти на совести каждого из 73% лично. все что происходит на фронте - на вашей совести.
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11.03.2021 07:39 Відповісти
Закрой рот,псина.Я за этого ... не голосовал.За Украину я боролся еще тогда,когда ты еще не существовал,а твои папка с мамкой орали на демонстрации 'Слава КПСС'!
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12.03.2021 07:16 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 2080

Смерть роSSийским оккупантам! Воин, убей расеянина-очисти землю Украины от скверны!!
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 3710
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11.03.2021 07:51 Відповісти
арахамия уже приехало с мальдив? чтобы вякнуть, что нужно разобраться, кто стрелял, куда стрелял, зачем стрелял, и не было ли это провокацией наших военных
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11.03.2021 07:56 Відповісти
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 962
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11.03.2021 07:59 Відповісти
Більш цинічних заяв на кшталт "дзеркальна відповідь" - годі й сподіватись. Іншими словами - Ми почекаємо, коли ті влуплять по нас з усіх систем, заборонених Мінськом, що теж так само комічне, а потім дамо "дзеркальну відповідь". А якщо оцього "дамо" вже не зможемо? Якщо нас перемелять з багнюкою, хто буде давати цю відповідь? Мабудь що не Кравчук-Зеленський! Вони в окоп відправлять Арестовича, хай своєю д_пою закриває прогалини в нашій обороні, хай нею відзеркалює на весь фронт.
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11.03.2021 08:10 Відповісти
Біда з усіх боків...
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11.03.2021 08:42 Відповісти
Загинув воїн, а не лох
І слова не промовив.
Учора з Мендешею вдвох
Злили свої умови:
Про Зелю книгу написать,
В історію він хоче.
На військо наше, то начхать,
Про другий срок бурмоче.
А в Старогнатівці бої,
Скрізь обстіли лунають,
А біля Зелі там свої,
По Буковелях все гуляють.
10.03.2021
Анатолій Березанський
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11.03.2021 09:06 Відповісти
 
 