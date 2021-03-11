ОБСЄ зафіксувала понад 150 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) продовжувала фіксувати зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом попередньої доби, 9 березня.

Про це повідомляється на сайті міжнародної організації, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до звіту організації, СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню у вівторок у Донецькій області та 26 - у Луганській. За попередній звітний період їх було менше, відповідно, 105 таких порушень у Донецькій і 20 у Луганській області.

Спостерігачі місії чули 77 порушень режиму припинення вогню, зокрема 54 вибухи невизначеного походження неподалік Донецької фільтрувальної станції (ДФС) приблизно в той час, коли автобус із працівниками станції слідував із ДФС.

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Крім того, в Луганській області поблизу населеного пункту Троїцьке співробітники СММ зафіксували постріли зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарату малого радіусу, що належить ОБСЄ.

Згідно з даними звіту, протягом 9 березня співробітники СММ ОБСЄ продовжували здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах смт Станиця Луганська та м. Золоте (Луганська область) і Петрівського (Донецька область), на трьох КПВВ, а також на трьох відповідних блокпостах збройних формувань у Луганській області.

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Як зазначають в ОБСЄ, після засідання ТКГ 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 11 тис. порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, у тому числі 4132 вибухи, 1450 прольотів невизначених боєприпасів, 116 спалахів дульного полум'я, 63 освітлювальні ракети, а також принаймні 5971 чергу і постріл.