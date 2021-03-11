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пільги (169) субсидія (465) тарифи (724) Міністерство соціальної політики (591) комунальні послуги (237)

3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики

Середня сума субсидії становить 1483 грн, пільги - 1080 грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно 1,8 млн людей користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір пільги становив у січні 2021 року – 1080 грн", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує майже 3 млн домогосподарств, середній розмір субсидії становив у лютому 2021 року – 1483 грн.

У відомстві зазначають, що "через зменшення цін на природний газ для населення відбувся перерахунок розмірів субсидій за лютий, відповідно, зменшилася потреба у коштах для фінансування субсидій".

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За інформацією Мінсоцполітики, понад 95% отримувачів житлових субсидій та 36% пільговиків отримують виплати у готівковій формі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Тот кто организовал и протолкнул судсидии должны сидеть с конфискацией до 3 го колена !!! Они просто берут бабки наши и ложат себе в карман. Должны быть пенсии адекватные и реальная цена нашего газа и электричества... Эти твари нас просто разводят в масштабе всей страны 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2032
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11.03.2021 07:51
+4
А если газ сделать по себестоимости + рентабельностьто то субсидии уменьшатся в четыре раза и число субсидиантов тоже. А составят жалкий милиард гр. . Да ттаких денег даже внукам свиней корыта не хватит. Они просто крадут наш газ по схеме субсидий.
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11.03.2021 06:35
+4
Отменяйте нафиг субсидии. Там гнездо коррупции. Нужно снизить всем оплату. И люди будут платить. А так получается очень и очень несправедливо. 3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1956
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11.03.2021 09:16
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3 миллиона украинцев - это 3 миллиона семей в которых в среднем 3 человека - итого это 9 миллионов украинцев !!! ТРЕТЬ населения бедствует а сколько живет на гране выживания !!! ... достижение зебуинов конечно окуеть какое веселое !!!.. есть чем похвастаться... 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 182
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11.03.2021 01:47 Відповісти
а какая влада посадила народ на субсидии?
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11.03.2021 07:16 Відповісти
спасибо..хорошо подметили.. 3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3160 пЭтя и тут как всегда не причем..
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11.03.2021 14:16 Відповісти
мерзкое существо, циничное, воровитое, одним словом- мразь
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11.03.2021 14:45 Відповісти
Тот кто организовал и протолкнул судсидии должны сидеть с конфискацией до 3 го колена !!! Они просто берут бабки наши и ложат себе в карман. Должны быть пенсии адекватные и реальная цена нашего газа и электричества... Эти твари нас просто разводят в масштабе всей страны 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2032
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11.03.2021 07:51 Відповісти
Цены поднялись на все в 2 раза с 1 марта,а это значит инфляция...а это значит доллар реально стоит не 28, а 56 гривен...лично я рад что команда Зе вас баранов лечит,73 % вам крысам в дупло... 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4318 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4318
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11.03.2021 04:53 Відповісти
насколько я понимаю субсидию получают не Украинцы, а семьи Украинцев.. или в семье 12 человек и 12 субсидий..
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11.03.2021 04:57 Відповісти
Зелемойские вычистили субсидистов,получают в основном одинокие бабушки дедушки и семьи с иналидом,работающим субсидии отменили... 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7962
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11.03.2021 05:07 Відповісти
У меня семья, жена и 2 сына,работают трое,младший сын студент 4 курса,субсидия не светит 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4863
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11.03.2021 05:09 Відповісти
Так ты ,брат,богат 3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9089
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11.03.2021 10:23 Відповісти
А если газ сделать по себестоимости + рентабельностьто то субсидии уменьшатся в четыре раза и число субсидиантов тоже. А составят жалкий милиард гр. . Да ттаких денег даже внукам свиней корыта не хватит. Они просто крадут наш газ по схеме субсидий.
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11.03.2021 06:35 Відповісти
3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1540
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11.03.2021 06:37 Відповісти
Вчора по дорозі заскочив до магазину, продавчиня каже- ;хліб знову подорожчав, знов на гривню;.
А я в гуморі був, дивлюся, людей чимало, думаю, прикольнуся. Ну і заявляю:
Зате в людей грошей стало реально більше, подивіться, скільки народу, всі скуповуються, не те що при Порошенку отому! От коли я відчуваю справжню гордість що в 2019 віддав свій голос за справжнього народного президента- Володимира Зеленського!
В результаті на мене накинувся цілий натовп. І кляли, і матюкали, хтось у спину стусана дав....
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11.03.2021 06:42 Відповісти
Шутки-шутками, но возле супермаркетов Мариуполя- отменный и свеженький автопарк, на зависть многим, что меня безмерно удивляет.
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11.03.2021 06:48 Відповісти
І всі покупували машини за останній рік?
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11.03.2021 06:49 Відповісти
Знаешь, всё больше становится именно таких. Откуда??? Понятия не имею.
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11.03.2021 06:50 Відповісти
просто наверно сейчас хочешь новую машину и больше обращаешь на это свое внимание 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4603
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11.03.2021 07:02 Відповісти
Нет, я два с половиной года назад купил. Мой Куга меня вполне устраивает.
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11.03.2021 07:17 Відповісти
При Порошенко все два с половиной года назад новые машины купили. А теперь все зубожилы
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11.03.2021 07:38 Відповісти
Честно говоря, если бы я знал что будет вот так, как сейчас, я бы купил что-то поскромнее.
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11.03.2021 07:49 Відповісти
Кацапи платять навідникам?
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11.03.2021 07:21 Відповісти
Вряд ли. Я давно не слышу ни единого прилета. Физдят бабло, нон-стоп, похоже. Пока еще есть где. У нас вчера Судоремонтный приказал долго жить и хотя там оставалось всего 500 работников, которым вручили уведомления об увольнении, таки тоже немало. Ещё народ пишет что с начала февраля полностью прекращена выплата пособия по безработице. Ну, а у кого-то новенькие Теслы появляются.
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11.03.2021 07:26 Відповісти
Пример - один из сотен. Вчера хотел купить селедки. Селедка импортная, доллар понижается. Цена у нас на нее: простая 51 грн, копченая 65 грн. Подхожу и смотрю ценник - 75 и 85 с копейками...
И таких необоснованных подорожаний масса.
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11.03.2021 09:33 Відповісти
и шо тебя никто не выб еал?
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11.03.2021 16:21 Відповісти
Я сам кого хочеш....
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11.03.2021 16:24 Відповісти
Только полные идиоты платят по выставляемым счетам за коммуналку на все 100%....Надо оплачивать не более 30% ... Пока население не покажет монополистам дулю или (у кого есть) х@й, цены будут повышаться три раза в год...Надо учиться отстаивать своё право на жизнь....
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11.03.2021 07:41 Відповісти
Это должны делать все, а это к сожалению не получится. Порохатые упыри, кинув кость в виде субсидий, обезопасили доходы Ахметова и Фирташа нормой, по которой имеющие задолженность лишпются этих подачек. В селах еще хуже. Не заплатил, сразу приходят шныри олигархов с пломбами. Так что бойкотировать порохато-зебильные тарифы можно только в больших мегвполисах, что и делают например кияне
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11.03.2021 07:49 Відповісти
Да ,наш мудрый народ ещё не дозрел до борьбы с олигархатом за своё право на пристойное существование.... Про достойную жизнь я уже не говорю... Но социальный накал растёт, взрыв неизбежен.... Развязка будет жестокой и разрушительной.....Но, без этого не будет обновления общественных отношений и справедливых договорённостей...
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11.03.2021 08:04 Відповісти
да, в Киеве самая большая задолженность.
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11.03.2021 09:14 Відповісти
Заткнулись бы лучше. Отменили даже льготный тариф на электрику для многодетных семей и детдомов. Не говоря уже про всех остальных.
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11.03.2021 08:17 Відповісти
спасибо ублюдку зеленскому за предвыборные басни
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11.03.2021 08:19 Відповісти
А какие басни? Ты его с Порошенко перепутал. Зеля на предвыборке всем предельно ясно провозгласил, что ОН НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЕТ. За это вы, бараны, его и выбрали. 3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6982
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11.03.2021 09:30 Відповісти
Дожили,страна где нищие живут за счет бедняков,а сами распределяльщики из минсоца разъежают на s классе,получают жирную зарплату,квартирки и премии.
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11.03.2021 08:35 Відповісти
"3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики" - Субсидії при зевладі
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11.03.2021 08:53 Відповісти
Отменяйте нафиг субсидии. Там гнездо коррупции. Нужно снизить всем оплату. И люди будут платить. А так получается очень и очень несправедливо. 3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1956
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11.03.2021 09:16 Відповісти
Так и есть - лично знаю 6 своих знакомых и приятелей (это только кто сам признался), которые используя схемы с зарплатой в конверте, типа бедствуют на минималку и получают субсидию. При реальных заработках в 10-25 тыс. грн.
Зато других лишили, кому действительно нужно: например ухаживает сын за матерью 80+, естественно живет у нее и работать официально не имеет возможности т. к. нужен постоянный круглосуточный уход (отлучаться более чем на 2 часа нельзя). И за это мать государство лишает субсидии, типа сын живет у нее и не работает официально.
Таких огромная масса.
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11.03.2021 09:26 Відповісти
да, приносят липовые справки сплошь и рядом. 3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4340
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11.03.2021 10:07 Відповісти
Льгота дети войны - 250 грн.
Оплата одного отопления в двушке - 1400 грн.
"Спасибо" 3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9395
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11.03.2021 09:21 Відповісти
А почему только дети?
А внуки войны - не избиратели?
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11.03.2021 18:44 Відповісти
Ніяких субсидій вже не існує - іе все брехня !
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11.03.2021 12:08 Відповісти
 
 