3 млн українців отримують субсидію, 1,8 - користуються пільгами на оплату житлово-комунального господарства, - Мінсоцполітики
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Середня сума субсидії становить 1483 грн, пільги - 1080 грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.
"Приблизно 1,8 млн людей користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір пільги становив у січні 2021 року – 1080 грн", - зазначено в повідомленні.
Також повідомляється, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує майже 3 млн домогосподарств, середній розмір субсидії становив у лютому 2021 року – 1483 грн.
У відомстві зазначають, що "через зменшення цін на природний газ для населення відбувся перерахунок розмірів субсидій за лютий, відповідно, зменшилася потреба у коштах для фінансування субсидій".
За інформацією Мінсоцполітики, понад 95% отримувачів житлових субсидій та 36% пільговиків отримують виплати у готівковій формі.
Будь ласка, зачекайте...
А я в гуморі був, дивлюся, людей чимало, думаю, прикольнуся. Ну і заявляю:
Зате в людей грошей стало реально більше, подивіться, скільки народу, всі скуповуються, не те що при Порошенку отому! От коли я відчуваю справжню гордість що в 2019 віддав свій голос за справжнього народного президента- Володимира Зеленського!
В результаті на мене накинувся цілий натовп. І кляли, і матюкали, хтось у спину стусана дав....
И таких необоснованных подорожаний масса.
Зато других лишили, кому действительно нужно: например ухаживает сын за матерью 80+, естественно живет у нее и работать официально не имеет возможности т. к. нужен постоянный круглосуточный уход (отлучаться более чем на 2 часа нельзя). И за это мать государство лишает субсидии, типа сын живет у нее и не работает официально.
Таких огромная масса.
Оплата одного отопления в двушке - 1400 грн.
"Спасибо"
А внуки войны - не избиратели?