США поділяться вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, якщо у нас буде надлишок, - Байден
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У разі, якщо у США у процесі кампанії імунізації населення проти коронавірусу утворюється надлишок вакцин, вони будуть готові поділитися ними з іншими країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський президент Джо Байден.
"Якщо у нас буде надлишок, ми поділимося з рештою світу", - сказав Байден у Білому домі на зустрічі з главами компаній Johnson & Johnson і фармацевтичної компанії Merck.
Він зазначив: "Ми не будемо в повній безпеці, поки світ не буде в безпеці. Тому ми почнемо з того, що спочатку подбаємо про американців, а потім спробуємо допомогти решті світу".
Президент пообіцяв до кінця травня мати достатню кількість вакцин для всіх 260 млн дорослих американців. Уряд уже забезпечив поставку 300 млн доз вакцин Moderna і BioNTech/Pfizer до кінця липня. Ці препарати потребують уведення двох доз.
Байден також повідомив, що доручив міністерству охорони здоров'я придбати 100 млн доз вакцини компанії Johnson & Johnson.
"Сьогодні я доручаю команді з міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США провести і придбати ще 100 млн доз вакцини Johnson & Johnson", - заявив він, наголосивши, що "багато що може змінитися" в ситуації з коронавірусом і США мають запасатися дозами вакцини і бути готовими до цих змін.
Як повідомляв телеканал NBC, Johnson & Johnson раніше уклала угоду з урядом США на поставку 100 млн доз їхньої однодозової вакцини до кінця червня. Федеральний уряд розподілив приблизно 3,9 млн доз вакцини минулого тижня і заявив, що планує поширити ще 16 млн доз до кінця цього місяця.
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А когда дело дошло до реальности, то Омэрика оказалась беспомощной как трахнутый в зад алкаш.
Но перднуть миру же что-то надо от великой Омэрики - ну, Байден перднул. Типа, если, да может быть, когда-нибудь - половину.