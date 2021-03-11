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В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб

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В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 9084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"9084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 03госпіталізовано – 4 250 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 03летальних випадків – 262;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 03одужало – 5 330 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 03здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 08захворіло – 1 425 522 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 08одужало – 1 210 246 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 08летальних випадків – 27 685;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Я вам больше скажу: даже если мне заплатят- я выложу столько же бабла и прививаться не стану, ни в коем случае.
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11.03.2021 08:30
+5
люди дохнут шо тараканы, а кое.кто прививаться не желает, даже бесплатно... диверсия якась, другого слова не нахожу
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11.03.2021 08:25
+4
Как вы задрали, паникёры бешеные. Вами манипулируют с помощью цифр.
В то же время официальные цифры, которые не любят озвучивать, говорят о том, что смертность составляет 1...2 на 2000 оставшихся на сегодня больных. И держится довольно стабильно. Сегодняшняя цифра - 0,098% умерших от количества больных.
Это тоже говорит о надвигающемся локдауне?
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11.03.2021 08:57
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Правила форума Рада форумчан
осуществлено тестирований за сутки - 106 464
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11.03.2021 08:21 Відповісти
"методом ПЦР - 47 365" - остальное фуфло.
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11.03.2021 11:20 Відповісти
Инфа и экспресс тесты - это уже практически выздоровевшие, но у них есть антитела и их относят к заболевшим! Это супер😁
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11.03.2021 15:23 Відповісти
люди дохнут шо тараканы, а кое.кто прививаться не желает, даже бесплатно... диверсия якась, другого слова не нахожу
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11.03.2021 08:25 Відповісти
Я вам больше скажу: даже если мне заплатят- я выложу столько же бабла и прививаться не стану, ни в коем случае.
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11.03.2021 08:30 Відповісти
ну я тоже например не желаю, а вот 200штук записалось на прививки - вот их и колите!!! ну и дебилизм, *****...
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11.03.2021 10:16 Відповісти
НЕ КРИТИЧНО.
ВИБІР КОЖНОГО.
АЛЕ НЕ ПОПУЛЯЦІЇ.
САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ ВИМАГАЄ ВАКЦИНАЦІЇ 60 ВІДСОТКІВ.
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11.03.2021 11:47 Відповісти
Люди разве дохнут только от ковида? Зайди на сайт госстата и узнаешь, чтр в 2020 году КОВИД далеко не лидер летальных исходов в Украине.
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11.03.2021 08:58 Відповісти
Не має в світі щеплень від інфарктів та інсультів. І носіння маски не може запобігти онкологічному захворюванню або старінню.
А якщо персонально вам жити набридло, то не обов'язково намагатися підчепити саме коронавірус. Значно швидше та простіше перебігати вулицю у невстановленому місці, іздити виключно на червоне світло на швидкості 200 км за годину, пити метиловий спирт, ковтати таблетки пачками та різати собі вени.
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11.03.2021 11:13 Відповісти
Негайно карантин для всіх закладів освіти!
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11.03.2021 08:26 Відповісти
Вот только речь идет о именно Астрозенеке, а тот шмурдяк что закупили еще хуже и дешевле.
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11.03.2021 08:35 Відповісти
А если читать еще и текст, а не только заголовки, можно много интересного найти: "При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B.1.351", - сказал представитель AstraZeneca изданию.

В компании отметили, что Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптировать вакцину против этого варианта коронавируса. Там рассчитывают, что вакцину удастся подготовить "к осенним поставкам".

"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", - говорится в заявлении пресс-секретаря."
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11.03.2021 11:09 Відповісти
БРИТАНІЯ(В ОСНОВНОМУ АСТРА-ЗЕНЕКА)
ВЧОРА ЛИШЕ 6000 НОВИХ ВИПАДКІВ
ПРОВАКЦИНОВАНО ТРЕТИНУ БРИТАНЦІВ(1 ДОЗА)
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11.03.2021 11:51 Відповісти
Очень похоже что нас ждет очередной локдаун, уж очень резко поперла вверх заболеваемость и смертность.
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11.03.2021 08:33 Відповісти
По чому видно, що поперла? Ви на цифри добових досліджень звертаєте увагу?
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11.03.2021 08:40 Відповісти
На цифры госпитализации глянь.
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11.03.2021 08:43 Відповісти
Как вы задрали, паникёры бешеные. Вами манипулируют с помощью цифр.
В то же время официальные цифры, которые не любят озвучивать, говорят о том, что смертность составляет 1...2 на 2000 оставшихся на сегодня больных. И держится довольно стабильно. Сегодняшняя цифра - 0,098% умерших от количества больных.
Это тоже говорит о надвигающемся локдауне?
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11.03.2021 08:57 Відповісти
І не хворих, а виявлених. Щодо інших хвороб, то на одному аналізі не зупиняються, а тут можна все.
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11.03.2021 09:02 Відповісти
Ну в принципе, заражённые, инфицированные фактически здоровыми не являются. И в любом случае в купе с неидентифицированными, бессимптомными реальной цифры никто не знает. А значит вредоносность вируса преувеличена.
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11.03.2021 09:44 Відповісти
Сопли и есть сопли. иногда кашли, иногда даже пневмонии, как всю жизнь.
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11.03.2021 09:58 Відповісти
Плюс-минус такая цифра получается не на больных, и не на выявленных, а на все население страны. Неплохо бы было вам хотя бы с калькулятором считать научиться.
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11.03.2021 22:33 Відповісти
Сколько же у нас вот таких не совсем умных (мягко говоря) смелых мачо - ******.ов...
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11.03.2021 09:40 Відповісти
Ви реально не розумієте, яку маячню пишете, чи просто працюєте на замовлення зза парєбріка?
Один і той же штам серед однієї тієї ж спільноти дає приблизно постійний рівень смертності. Більше хворих - більше померлих, менше хворих - менше померлих.
Локдауни і застосовуються для того, щоби перервати поширення інфекції та зменшити кількість і хворих, і померлих.
На другому році пандемії робити вигляд, що не розумієш таких простих речей - це так само тупо, як їх реально не розуміти.
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11.03.2021 11:25 Відповісти
Ви вважаєте, що ви дуже розумний. А може просто піддалися на пропаганду?
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11.03.2021 12:55 Відповісти
Не можу похизуватися, що жодного разу в житті мене ніхто не обманював. Проте за терміна більше року та за того потока інформації, що є наразі, важче зробити неверні висновки, ніж вірні.
Люди розумні (не "дуже" розумні, а просто здатні мислити) зважають в першу чергу на інформацію від вчених, вірусологів, лікарів. Люди малоосвічені та легко навіювані вірять усілякій пропаганді та тролям. Ви явно відноситеся до другої категорії.
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11.03.2021 13:50 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 1586
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11.03.2021 11:45 Відповісти
Ви вирішили таблицями мірятися? Особливо таблиця з лайф.ру ДУЖЕ мене переконує.
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11.03.2021 12:52 Відповісти
Насправді в цій таблиці смертність від коронавірусу занижена. За даними, наприклад, сайта Worldometer 28.04.20 померло від ковід 7002 людини, а 20.04.20 - 6685 людей. Тобто в середньому за добу помирало від КОВІД-19 13687/2 = 6843 людини, а не 6365, як показано на інфографіці. І ці показники по КОВІД далеко не рекордні. Добова смертність від нього доходила до 17 тисяч, а це значно більше, ніж від хвороб серця або раку.
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11.03.2021 18:34 Відповісти
Где ты видишь панику, клоун? Я не в группе риска - я больше нового локдауна боюсь, чем вируса. А у тебя, видимо, с математикой серьезные проблемы. Берем официальные цифры по Украине. 1425522 зараженных, 27685 умерших. 27685/1425522*100= 1,942%. Но это не окончательная цифра, так как из числа этих зараженных гарантированно кто-то будет умирать еще в течение двух-трех недель. В целом получается цифра чуть более 2%. Это пока больницы справляются. А вот если перестанут справляться, тогда уже можно паниковать. Но новый локдаун объявят гораздо раньше, чем это случится, так что бесстрашных идиотов это коснется в любом случае, вне зависимости от того, заболеют ли они лично.
Это если говорить об официальных цифрах. А если об общем количестве инфицированных, то цифра составляет 0,3-1%. И это ой как много, учитывая, что летальность гриппа ниже 0,01%. И учти, что на каждый труп будет еще несколько человек, которые уже вряд ли когда-то восстановятся, т.е. по сути останутся инвалидами.
А ты приводишь процент смертности, который рассчитывается не на количество больных, а на все население. Но его можно подсчитать только тогда, когда пандемия закончится.
Если кто-то не в курсе, то в Ивано_Франковской области уже больных начали отправлять в мобильный госпиталь. Хочешь попасть в такой? А осенью были моменты, когда больных из одной области возили в другую. Как думаешь, классно им лечиться было.
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11.03.2021 22:27 Відповісти
1. Ну во-первый, я не клоун. Не знаю, в какой я группе (в этом году 60 лет будет, если от припадка смеха не помру). В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 6681
2. Насчёт официальных цифр. Тебя беднягу, как и многих, пичкают мрачными и трагическими цифрами, не афишируя более реалистичные.
Да, я немного ошибся. На вчерашний день было не 0,098%, а 0,14%.
Как тебе такая таблица? Это за последние 10 дней. У меня она вся - с начала
В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 6658В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 7215В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 6658

3. Насчёт «Это пока больницы справляются» это вопрос к больницам. Опять же мало где указывается наличие койко-мест, а только проценты.
4. «Как думаешь, классно им лечиться было.» Не думаю, а знаю. И не хочу попасть в больницу. Тот кто о своём здоровье не заботится, тот вымащивает себе дорожку в больницу гарантированно.
Не болей.
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12.03.2021 06:34 Відповісти
А ты в курсе, что график летальности как бы запаздывает от графика заболеваемости? Ну просто очень редко люди умирают в день постановки диагноза. Те, что попали в заболевшие сегодня, умрут или вылечатся через неделю-месяц. Какой смысл брать данные за 10 дней? А вот динамику роста количества больных на твоем графике видно отлично. Нормальные официальные цифры здесь: https://covid19.rnbo.gov.ua/ - как видишь, все просто, есть данные за все дни и велосипед изобретать не нужно. И, кстати, летальность в твоей же таблице не отличается от той, что я рассчитал выше. Нафига тебе отношение умерших к выздоровевшим на конкретный день, рассчитанное в последней твоей колонке - я вообще понять не могу.
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12.03.2021 08:14 Відповісти
"отношение умерших к выздоровевшим" у меня такой колонки нет. Последняя, как раз самая показательная. Сегодня это 0,118% умерших к больным. Чуть больше одного человека на тысячу. А если учесть то, что система тестирования далека от совершенства, и чего мы никогда не узнаем, это количество бессимптомных и не тестируемых.

Лично я переболел с полной симптоматикой ковида в лёгкой форме без осложнений. Теста не делал. Как думаешь я в статистику попал? То-то. А сколько таких...
Насчёт динамики (тенденции я бы сказал) то для меня всё понятно стало с первых дней попадания вакцины в страну. И отношения людей к вакцине. Ну плохой народ у нас - не хочет вакцинироваться. Вот и ищут способы...
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12.03.2021 09:11 Відповісти
??? Уже давно все узнали и протестировали. При поголовном тестировании всего населения цифра летальности составила 0,3-1%. Можно брать 0.7% - это тестирование проводила Южная Корея в самом начале пандемии. 0,7% не от попавших в больницу, а от всех, у кого тест был положительным при поголовном тестировании. Что ты еще узнавать собрался? Эти цифры еще с апреля-мая известны.
Твоя цифра совсем не показательная. Потому что из болеющих сейчас людей, кто-то будет умирать ежедневно в течение месяца. До тебя это так и не доходит. Всего же даже из твоей таблицы, умирает 2 из 100, т.е. 20 на 1000, а никак не один.
Повторим математику еще раз. Умерло от короны - 27915. Всего выявлено зараженных за весь период пандемии - 1438468. 27915/1438468*100= 1,94. Вот твоя летальность. Но, повторюсь, из этих больных еще кто-то будет умирать каждый день, так что летальность составит выше 2% (это при условии, что медицина будет нормально работать).
Личный опыт - ни о чем. Я тоже скорей всего переболел. Но при этом знаю нескольких человек ,которые точно умерли от последствий ковида ,а в статистику не попали. Бывает и так, прикинь?
И опять же, не так страшен ковид, как коллапс медицинской системы. Пока на врача приходится десять пациентов, то нормально, но когда их будет 50-100, опять люди начнут ныть, что у нас в больницах убивают больных.
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12.03.2021 12:46 Відповісти
Найвеличніший борцун з ковідом пабіділ вірус катаючись на лижах в Буковелі і спровокував нову хвилю заражень. Но ви там дєржітєсь.
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11.03.2021 08:40 Відповісти
..в Вінницькій області виявили підпільний гірськолижний комплекс розмірів Буковелі .. В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 8205
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11.03.2021 09:02 Відповісти
Для особливо одарьонних. ЗЕчмо подало приклад і в Вінницькій області вирішили що ми всі президенти. Йому мона, а нам ніззя?
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11.03.2021 09:08 Відповісти
в Харкові 4 гірськолижні комплекси.. В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 4933
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11.03.2021 09:11 Відповісти
І заміські готелі для відпочинку забиті, особливо в вихідні.
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11.03.2021 09:22 Відповісти
ЗА ДВА ТИЖНІ..

20 000 ЩОДНЯ ІНФІКОВАНИХ
1000 ПОМЕРЛИХ
0 МІСЦЬ "НА ШВЛ"

УМІРАТЬ НУЖНО ВЕСЕЛО,НА ГОРНОЛИЖНОМ КУРОРТЕ! В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 9035
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11.03.2021 11:42 Відповісти
.. та да во фсём финоват снег ... В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб - Цензор.НЕТ 8506 а то шо на 8 и перед все тц и гэндэлыки были забиты биткоом ...та то таке..
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11.03.2021 12:34 Відповісти
Зеля на тот момент переболел короной и никого не мог заразить, как и его команда. Но рагули виновным считают именно его, а не стадо тупых баранов, которые в карантин поперлись кататься в переполненный Буковель!
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11.03.2021 11:13 Відповісти
а хто вам сказав що він перехворів Короною? Мендель? Г + Г? Сам недопрезідент? Знаходиться в Феофанії і хворіти коронавірусом це дві різні речі. Ваш президент це ще той казкар.
І ще якщо вже став президентом країни, то і веди себе як президент. У світі епідемія, а ти своїм прикладом показуєш що тобі по ..... уй
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11.03.2021 15:18 Відповісти
Навіщо він тоді вакцинувалася, він же перехворів
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11.03.2021 15:20 Відповісти
а хто вам сказав що він вакцинувався? Мендель? Г + Г? Сам недопрезідент? Знаходитися у військовому шпиталі, вколоти собі щось і вакцинуватися - це дві різні речі. Ваш президент це ще той казкар.
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11.03.2021 18:45 Відповісти
Вся работа Ляшка и кловунского Степанова - собирать статистику и каждый день выкладывать для зетипиллов. Где работа? Когда слуги Осла начнут працювати? Или они этому не обучены?
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11.03.2021 08:49 Відповісти
А конкретно, какая работа? Опять вылавливать в парках и на водоёмах отдыхающих, не привязанных к собачке?
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11.03.2021 09:01 Відповісти
Идёт мягкое принуждение к всеобщей вакцинации. Но не всё так гладко... https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/11/7286197/
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11.03.2021 08:55 Відповісти
Санитары степаша и страшилка мастера только по ковидной статистике и пропоганде
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11.03.2021 09:33 Відповісти
Дело в том, что госпитализация очень высокая, как при 30000 тыс заболевших в сутки. Медецинская система уже не может оказывать адекватную помощь и будет увеличиваться смертность. Правительство ничего не делает. Хотя бы школы перевели все на дистанционку, или от этого тоже страдает экономика? Украна, все больше разьединяется и это видно по этой эпидемии. Если медецина Западной Украины практически в колапсе, то правительство не решает вопрос, что б могли оказать помощь в госпитализации другая область, где низкая загруженность койкомест ( например Херсонская). Ошущение такое, что у нас ни одно государство, даже хуже. Другие государства, например Европы, оказывают помощь друг другу в госпитализации с Ковид.
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11.03.2021 09:52 Відповісти
ЦЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ МЕР..
АЛЕ ЯКЩО МЕР-ПОПУЛІСТ,ТО НЕ ЗРОБИТЬ..

аНДРІЙ сАДОВИЙ "ДОЛЯ" НЕ ЗАКРИЄ НАВІТЬ СВОЇ РЕСТОРАНИ
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11.03.2021 11:37 Відповісти
Новый штамм гораздо заразнее, и от заражения до болезни 1-3 дня. Масса осложнений на печень, почки, сердце, сосуды. От лечения антибиотиками страдает кишечник. Потому и призывают вакцинироваться как можно быстрее. Вакцины полностью защищают от тяжелого короновируса, пневмонии, осложнений и смерти. Меньше - от легкой болезни. Это нужно четко понимать, а не орать что вакцины шмурдяк и говно!
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11.03.2021 11:18 Відповісти
ЗА ДВА ТИЖНІ БУДЕ ПІ...ДЄЦ.
ЛІКАРНІ ВИЧЕРПАЮТЬ ВСІ РЕЗЕРВИ.

ПРИЧИНА СУМНОГО ПРОГНОЗУ.
(МОЖЛИВО ВИЙДЕМО НА ПЕРШЕ МІСЦЕ У СВІТІ ЩОДО СМЕРТНОСТІ)..

1)НАРОД "ВИЧЕРПАВ МОРАЛЬНІ РЕЗЕРВИ"ДОТРИМУВАТИСЬ МАСКОВОГО РЕЖИМУ І СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ
2)ВСІ ЛОКДАУНИ І КАРАНТИНИ-ПОЛОВИНЧАСТІ
3) ВІРУС ЗМУТУВАВ У ГІРШУ СТОРОНУ.ПЕРЕКЛЮЧИВСЯ НА МОЛОДШИХ 60-ТИ..
4) вакцинація поки що фейкова..
5)ШТРАФНІ САНКЦІЇ НЕ ДІЮТЬ.
6)ПОГРАНА ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА.ЛАХТА(БРЕХУНИ-ДУРАНТИНОФІЛИ) перемогли брехунів-заробітчан МОЗ
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11.03.2021 11:34 Відповісти
захворіли 442 дитини

І УБЛЮДКИ ДОСІ НЕ ЗАКРИЛИ ДЕСЬ ДИТСАДКИ І ШКОЛИ ?(
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11.03.2021 11:39 Відповісти
)))))))))))))) я так понимаю вакцинировать будут только укр элиту (вне очереди и "бесплатно).
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11.03.2021 17:55 Відповісти
 
 