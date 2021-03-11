В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 9084 випадки зараження, одужали 5330 осіб
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
За минулу добу в Україні виявлено 9084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"9084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 250 осіб;
летальних випадків – 262;
одужало – 5 330 осіб;
здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 425 522 особи;
одужало – 1 210 246 осіб;
летальних випадків – 27 685;
проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
ВИБІР КОЖНОГО.
АЛЕ НЕ ПОПУЛЯЦІЇ.
САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ ВИМАГАЄ ВАКЦИНАЦІЇ 60 ВІДСОТКІВ.
А якщо персонально вам жити набридло, то не обов'язково намагатися підчепити саме коронавірус. Значно швидше та простіше перебігати вулицю у невстановленому місці, іздити виключно на червоне світло на швидкості 200 км за годину, пити метиловий спирт, ковтати таблетки пачками та різати собі вени.
Південноафриканське медичне відомство заявило про тимчасове призупинення використання протівокоронавірусної вакцини від AstraZeneca в зв'язку з її низькою ефективністю проти нового штаму COVID-19.
В компании отметили, что Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптировать вакцину против этого варианта коронавируса. Там рассчитывают, что вакцину удастся подготовить "к осенним поставкам".
"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", - говорится в заявлении пресс-секретаря."
ВЧОРА ЛИШЕ 6000 НОВИХ ВИПАДКІВ
ПРОВАКЦИНОВАНО ТРЕТИНУ БРИТАНЦІВ(1 ДОЗА)
В то же время официальные цифры, которые не любят озвучивать, говорят о том, что смертность составляет 1...2 на 2000 оставшихся на сегодня больных. И держится довольно стабильно. Сегодняшняя цифра - 0,098% умерших от количества больных.
Это тоже говорит о надвигающемся локдауне?
Один і той же штам серед однієї тієї ж спільноти дає приблизно постійний рівень смертності. Більше хворих - більше померлих, менше хворих - менше померлих.
Локдауни і застосовуються для того, щоби перервати поширення інфекції та зменшити кількість і хворих, і померлих.
На другому році пандемії робити вигляд, що не розумієш таких простих речей - це так само тупо, як їх реально не розуміти.
Люди розумні (не "дуже" розумні, а просто здатні мислити) зважають в першу чергу на інформацію від вчених, вірусологів, лікарів. Люди малоосвічені та легко навіювані вірять усілякій пропаганді та тролям. Ви явно відноситеся до другої категорії.
Это если говорить об официальных цифрах. А если об общем количестве инфицированных, то цифра составляет 0,3-1%. И это ой как много, учитывая, что летальность гриппа ниже 0,01%. И учти, что на каждый труп будет еще несколько человек, которые уже вряд ли когда-то восстановятся, т.е. по сути останутся инвалидами.
А ты приводишь процент смертности, который рассчитывается не на количество больных, а на все население. Но его можно подсчитать только тогда, когда пандемия закончится.
Если кто-то не в курсе, то в Ивано_Франковской области уже больных начали отправлять в мобильный госпиталь. Хочешь попасть в такой? А осенью были моменты, когда больных из одной области возили в другую. Как думаешь, классно им лечиться было.
2. Насчёт официальных цифр. Тебя беднягу, как и многих, пичкают мрачными и трагическими цифрами, не афишируя более реалистичные.
Да, я немного ошибся. На вчерашний день было не 0,098%, а 0,14%.
Как тебе такая таблица? Это за последние 10 дней. У меня она вся - с начала
3. Насчёт «Это пока больницы справляются» это вопрос к больницам. Опять же мало где указывается наличие койко-мест, а только проценты.
4. «Как думаешь, классно им лечиться было.» Не думаю, а знаю. И не хочу попасть в больницу. Тот кто о своём здоровье не заботится, тот вымащивает себе дорожку в больницу гарантированно.
Не болей.
Лично я переболел с полной симптоматикой ковида в лёгкой форме без осложнений. Теста не делал. Как думаешь я в статистику попал? То-то. А сколько таких...
Насчёт динамики (тенденции я бы сказал) то для меня всё понятно стало с первых дней попадания вакцины в страну. И отношения людей к вакцине. Ну плохой народ у нас - не хочет вакцинироваться. Вот и ищут способы...
Твоя цифра совсем не показательная. Потому что из болеющих сейчас людей, кто-то будет умирать ежедневно в течение месяца. До тебя это так и не доходит. Всего же даже из твоей таблицы, умирает 2 из 100, т.е. 20 на 1000, а никак не один.
Повторим математику еще раз. Умерло от короны - 27915. Всего выявлено зараженных за весь период пандемии - 1438468. 27915/1438468*100= 1,94. Вот твоя летальность. Но, повторюсь, из этих больных еще кто-то будет умирать каждый день, так что летальность составит выше 2% (это при условии, что медицина будет нормально работать).
Личный опыт - ни о чем. Я тоже скорей всего переболел. Но при этом знаю нескольких человек ,которые точно умерли от последствий ковида ,а в статистику не попали. Бывает и так, прикинь?
И опять же, не так страшен ковид, как коллапс медицинской системы. Пока на врача приходится десять пациентов, то нормально, но когда их будет 50-100, опять люди начнут ныть, что у нас в больницах убивают больных.
20 000 ЩОДНЯ ІНФІКОВАНИХ
1000 ПОМЕРЛИХ
0 МІСЦЬ "НА ШВЛ"
УМІРАТЬ НУЖНО ВЕСЕЛО,НА ГОРНОЛИЖНОМ КУРОРТЕ!
І ще якщо вже став президентом країни, то і веди себе як президент. У світі епідемія, а ти своїм прикладом показуєш що тобі по ..... уй
АЛЕ ЯКЩО МЕР-ПОПУЛІСТ,ТО НЕ ЗРОБИТЬ..
аНДРІЙ сАДОВИЙ "ДОЛЯ" НЕ ЗАКРИЄ НАВІТЬ СВОЇ РЕСТОРАНИ
ЛІКАРНІ ВИЧЕРПАЮТЬ ВСІ РЕЗЕРВИ.
ПРИЧИНА СУМНОГО ПРОГНОЗУ.
(МОЖЛИВО ВИЙДЕМО НА ПЕРШЕ МІСЦЕ У СВІТІ ЩОДО СМЕРТНОСТІ)..
1)НАРОД "ВИЧЕРПАВ МОРАЛЬНІ РЕЗЕРВИ"ДОТРИМУВАТИСЬ МАСКОВОГО РЕЖИМУ І СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ
2)ВСІ ЛОКДАУНИ І КАРАНТИНИ-ПОЛОВИНЧАСТІ
3) ВІРУС ЗМУТУВАВ У ГІРШУ СТОРОНУ.ПЕРЕКЛЮЧИВСЯ НА МОЛОДШИХ 60-ТИ..
4) вакцинація поки що фейкова..
5)ШТРАФНІ САНКЦІЇ НЕ ДІЮТЬ.
6)ПОГРАНА ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА.ЛАХТА(БРЕХУНИ-ДУРАНТИНОФІЛИ) перемогли брехунів-заробітчан МОЗ
І УБЛЮДКИ ДОСІ НЕ ЗАКРИЛИ ДЕСЬ ДИТСАДКИ І ШКОЛИ ?(