Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також повідомляється, що збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав важкого поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - зазначено в повідомленні.

У штабі зазначили, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала понад 150 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Так 10 березня зафіксовано проведення інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних Сил України на непідконтрольній Уряду України території, в районі населеного пункту Калинове. Українською стороною СЦКК негайно вживалися заходи щодо припинення порушень, передбачені координаційним механізмом", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 11 березня обстрілів не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами.



