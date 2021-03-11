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Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС

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Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень

Минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також повідомляється, що збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав важкого поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - зазначено в повідомленні.

У штабі зазначили, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала понад 150 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Так 10 березня зафіксовано проведення інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних Сил України на непідконтрольній Уряду України території, в районі населеного пункту Калинове. Українською стороною СЦКК негайно вживалися заходи щодо припинення порушень, передбачені координаційним механізмом", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 11 березня обстрілів не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами.

Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень тиші, - штаб ОС 01
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень тиші, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Коли у спальні, вночі, коли всі сплять, лунає пук через погано перетравлену їжу внаслідок пізньої вечері - це порушення тиші. Коли регулярно впливають і ранять наших аювлїнів на лінії зіткнення - це військові дії. Мені цікаво, коли наші шановані ЗМІ відкриють очі і почнуть писати "внаслідок військових дій...". Хтось же в цій країні по не писати правду? Чи так і буде жити в країні Джельсоміно, описані Джанні Родарі, де правда була загрозою лисому королю?
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11.03.2021 08:38
+9
Царство небесне та вічна пам'ять загиблому захиснику України
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8927

Треба більше вбивати загарбників- росіян. Вбий росіянина, адже дохлих кацапів забаго не буває!
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 116
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11.03.2021 08:45
+7
ОБСЕ зафиксировало 150 нарушений за сутки, а вы 8?!
Вы что, спите, фиксаторы хреновы?!
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11.03.2021 08:52
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Коли у спальні, вночі, коли всі сплять, лунає пук через погано перетравлену їжу внаслідок пізньої вечері - це порушення тиші. Коли регулярно впливають і ранять наших аювлїнів на лінії зіткнення - це військові дії. Мені цікаво, коли наші шановані ЗМІ відкриють очі і почнуть писати "внаслідок військових дій...". Хтось же в цій країні по не писати правду? Чи так і буде жити в країні Джельсоміно, описані Джанні Родарі, де правда була загрозою лисому королю?
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11.03.2021 08:38 Відповісти
якщо на чолі члєнограй годі питати
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11.03.2021 08:47 Відповісти
Ну, ми розуміємо, чому Зєлєнскому, вірніше, Єрмаку вигідно заперечувати військові дії і просувати нарратив про "режим тиші". Бо визнання військових дій ставить крапку на тих всіх зустрічах у різних форматах. Крапку на просування всіляких "мирних планів", які за своєю суттю є нічим іншим, як актами капітуляції України.
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11.03.2021 09:39 Відповісти
які саме "мирні плани" просовуються?
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11.03.2021 10:44 Відповісти
Читайте заяви ОПи.
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11.03.2021 10:46 Відповісти
це все одно шо радіо послухать, як на мене
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11.03.2021 13:55 Відповісти
Мабуть тоді, як Кравчук "дасть дзеркальну відповідь".
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11.03.2021 08:54 Відповісти
Царство небесне та вічна пам'ять загиблому захиснику України
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8927

Треба більше вбивати загарбників- росіян. Вбий росіянина, адже дохлих кацапів забаго не буває!
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 116
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11.03.2021 08:45 Відповісти
чим пояснити наші втрати? хто відповідальний?
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11.03.2021 08:51 Відповісти
ОБСЕ зафиксировало 150 нарушений за сутки, а вы 8?!
Вы что, спите, фиксаторы хреновы?!
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11.03.2021 08:52 Відповісти
Дивиться душа хлопця з неба - .............на перемир'я,на обсє,на небратів,на гниляччя всіх сортів........
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11.03.2021 09:45 Відповісти
За смерти и увечья наших воинов в период пораженческого зе-ер-перемирия вся,без исключения, провластная "зелень"должна понести уголовную ответственность..Только,так и не иначе...Ждем час-Х..
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11.03.2021 10:08 Відповісти
150% тільки так!
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11.03.2021 14:07 Відповісти
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1102

Що з АДЕКВАТНОЮ, відповіддю, про яку пліснява постійно гундосить?
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11.03.2021 10:21 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
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11.03.2021 11:14 Відповісти
янелох сказал что нужнопрекратитьстрелять, падла.
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11.03.2021 14:06 Відповісти
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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11.03.2021 16:03 Відповісти
Героям Слава!
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11.03.2021 17:13 Відповісти
 
 