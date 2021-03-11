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Глави МЗС Британії та країн Балтії домовилися підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Глави МЗС Британії та країн Балтії домовилися підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності

Міністри закордонних справ Великої Британії, Латвії, Литви та Естонії на зустрічі, що відбулася в середу в Таллінні, домовилися підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності і тримати ситуацію в Білорусі в центрі міжнародної уваги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба МЗС Естонії.

У зустрічі брали участь міністри закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, Естонії - міністерка Ева-Марія Лийметс, Латвії - Едгар Рінкевичс і Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Глави МЗС обговорили можливості більш тісної співпраці між Великою Британією і країнами Балтії, питання європейської безпеки, відносин з Росією, Україною і Білоруссю.

"Я наголосила своїм колегам, що необхідно продовжувати допомагати країнам Східного партнерства на обраному ними шляху демократичних реформ, участі громадянського суспільства та модернізації економіки. Ми також повинні підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності і тримати ситуацію в Білорусі в центрі міжнародної уваги", - розповіла Лийметс.

На зустрічі було досягнуто домовленості про подальше зміцнення співробітництва в НАТО, обговорювалися трансатлантичні відносини та питання клімату.

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"У питаннях кіберпростору ми наголосили на важливості практичного співробітництва і обміну інформацією між країнами-однодумцями, бо, працюючи разом, ми краще захищені від загроз", - сказала Лийметс.

Автор: Наталя Джума
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британці не забули кримську війну середини 19 століття...
а рускі не бажають згадувати нічо, крім героїчної діорами...
але й був матрос кішка...петро маркович
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11.03.2021 08:55 Відповісти
А почему нам про это сообщает путинский интерфакс?
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11.03.2021 08:55 Відповісти
oni ponimajet, chto sankciji budet i jesjcho, jesli amerikansi bjot po oligarham i drugim merzavcam, to baltijcam ne v zapodlo imenno po vsem kozlomordnim, a ponjav eto, zhim zhim srazu.
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11.03.2021 09:19 Відповісти
Поддержите мои штаны, начали спадать.
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11.03.2021 08:58 Відповісти
eto tebe kozlomordnij ot poleznih sankcij, nu kolj prosish, to konechno dobavim, mi zhe dobriji.
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11.03.2021 09:17 Відповісти
Nu kolj o Baltiji, to pozdravljaju Lietuvu s dnjom vostonovlenije nezavisimosti.
Глави МЗС Британії та країн Балтії домовилися підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності - Цензор.НЕТ 7294
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11.03.2021 09:16 Відповісти
Пресс-конференция после совещания

https://youtu.be/1G1kc1_N_EI?t=1505
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12.03.2021 11:39 Відповісти
 
 