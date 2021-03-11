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Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив упевненість у тому, що запровадження подвійного громадянства може мати негативні наслідки в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Коментуючи недавнє рішення РНБО про запровадження подвійного громадянства, спікер парламенту зазначив, що в Конституції закріплено єдине громадянство.
"Моя особиста думка - громадянство повинно бути одне", - зазначив він.
Разумков також додав, що в частині областей України, зокрема на заході країні, українці мають бажання отримати ще одне громадянство. При цьому спікер Ради додав, що за легітимізації такого підходу "можемо отримати більше негативних наслідків, ніж позитивних".
Топ коментарі
+16 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар11.03.2021 08:54
+8 Frol Fedoroff
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+7 Володимир Начинка
показати весь коментар11.03.2021 09:07
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Будь ласка, зачекайте...
А ще такі депутати ж2, як Куніцький мають громадянство Ізраїлю, а в Україні чомусь закони приймають https://censor.net/ru/video_news/3136088/*****************************************************************************************
В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Тому, подвійне громадянство в Україні нікому не дозволено. І справа не в тому, що "обычным гражданам" треба щось заборонювати, а в тому, що перед Законом всі повинні бути рівними. Необхідно ввести відповідальність за порушення цієї норми.
Своих Украина не выдает...
Интересно, к чему бы это?
А бы сказать?
А уроды сделают как и задумали.
Дебилы, .лядь!
Чтобы скот стоял в стойле и никуда не делся.
За особые заслуги.
намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России.
Об этом они рассказали на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Основная цель нашего законопроекта - реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта и понимают существующее положение в отношениях с Российской Федерацией. Они получили эти паспорта разными способами. Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто-то был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких оценивается от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытянуть и дать возможность «задекларироваться» и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата», - заявил депутат СН Олег Дунда."
Исключая, конечно, страну агрессора.
Это никому вреда не принесёт.