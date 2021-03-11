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Новини Політика України
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РНБО (1714) подвійне громадянство (122) Разумков Дмитро (1445)

Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив упевненість у тому, що запровадження подвійного громадянства може мати негативні наслідки в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Коментуючи недавнє рішення РНБО про запровадження подвійного громадянства, спікер парламенту зазначив, що в Конституції закріплено єдине громадянство.

"Моя особиста думка - громадянство повинно бути одне", - зазначив він.

Читайте: Кожен другий українець проти введення подвійного громадянства, - опитування LibertyReport.ai

Разумков також додав, що в частині областей України, зокрема на заході країні, українці мають бажання отримати ще одне громадянство. При цьому спікер Ради додав, що за легітимізації такого підходу "можемо отримати більше негативних наслідків, ніж позитивних".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Прям что тов лиси сдохло. Впервые слышу от Разумкова действительно государственную позицию. Одобрямс
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11.03.2021 08:54
+8
А когда булут отвечать по Закону те у кого УЖЕ по два и более гражданств Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 6524 ?
Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 265
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11.03.2021 08:54
+7
Так воно незаконне. Звичайний громадянин теж може взяти незаконне подвійне громадянство.
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11.03.2021 09:07
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Разумков продолжает набирать очки в заочной борьбе с преЗЕдентом на будущих выборах... Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 6759
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11.03.2021 08:53 Відповісти
Прям что тов лиси сдохло. Впервые слышу от Разумкова действительно государственную позицию. Одобрямс
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11.03.2021 08:54 Відповісти
А в чем его позиция хороша ? Большая часть политиков имеет двойное и тройное гражданства уже. А обычным гражданам это нужно запретить ?
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11.03.2021 08:57 Відповісти
Так воно незаконне. Звичайний громадянин теж може взяти незаконне подвійне громадянство.
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11.03.2021 09:07 Відповісти
А че ж в развитых странах можно, а тут низя? В чем проблема? Стойло для скотостада ломать жалко?
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11.03.2021 09:14 Відповісти
в каких? русне неймется получить украинское гражданство?
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11.03.2021 09:20 Відповісти
Ты изучил мат часть, козломордых этот закон не касается...
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11.03.2021 09:44 Відповісти
Ще б була Україна розвиненою країною з високими зарплатами, безвізовим в'їздом в більшість країн світу(в тому числі і Канаду, США, Британію) то могла б ще забороняти інші громадянства.
А ще такі депутати ж2, як Куніцький мають громадянство Ізраїлю, а в Україні чомусь закони приймають https://censor.net/ru/video_news/3136088/*****************************************************************************************
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11.03.2021 10:48 Відповісти
А может сделать это законным, как в большинстве других стран ? Или хотите в совке жить ?
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11.03.2021 09:43 Відповісти
Я не хочу щоб всяка тварина жила, будувала собі дім, витрачала гроші за кордоном, а в Україні тільки все крала і знищувала.
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11.03.2021 14:18 Відповісти
А якщо потрійне -зразу стане кол...м. Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 3719
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11.03.2021 09:59 Відповісти
Все , в двойном гражданстве, было бы хорошо, за исключением одного большущего минуса: при получении второго-третьего гражданства особь автоматом не лишается украинского гражданства со всеми вытекающими для особи последствиями: лишение субсиди, льгот и любых преференций, лишение депутатства, лишение права голоса, оплата обучения в любых учебных заведениях, дошкольных учреждениях, полная оплата любой мед. помощи и тд всего того, что по конституции и всем законам положено гражданам Украины.
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11.03.2021 09:53 Відповісти
Уяви собі, що крім вибирати і бути обраним, ці всі пільги поширюються і не на громадян (в ЕС).
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11.03.2021 10:10 Відповісти
Конституція України. Стаття 4.
В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Тому, подвійне громадянство в Україні нікому не дозволено. І справа не в тому, що "обычным гражданам" треба щось заборонювати, а в тому, що перед Законом всі повинні бути рівними. Необхідно ввести відповідальність за порушення цієї норми.
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11.03.2021 09:59 Відповісти
Щодо громадянства України так існує єдине громадянство, а де написано що немож мати інше, написано щодо підстав набуття та припинення громадянства, справа не в цьому, люди отримують інше громадянство і їх не цікавить політика, їх цікавить що з іншим паспортом він може набути більше прав і можливостей ніж з Українським, навіть під час перетину кордону, в нас людей за людей не рахують, а з іноземним пачпортом до нього відношення зовсім інше, він іноземець і йому не мож плюнути в писок і здерти з ньго гроші, а з нашим громадянином легко.
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11.03.2021 13:02 Відповісти
Написано в Конституції, що в Україні існує єдине громадянство. Якщо когось цікавлять інші можливості, він може відмовитися від громадянства, яке не надає йому тих можливостей і отримате інше громадянство, яке дає більше можливостей, або ініціювати зміни в Конституції України.
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12.03.2021 09:31 Відповісти
А когда булут отвечать по Закону те у кого УЖЕ по два и более гражданств Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 6524 ?
Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 265
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11.03.2021 08:54 Відповісти
Ще здумай Бєню та половину ВР притягнути до відповідальності. Правда, в них не подвійне, а потрійне громадянство.
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11.03.2021 08:57 Відповісти
Конечно нельзя! Если будет двойное гражданство, то таких типов как коломойский можно будет экстрадировать как преступников по запросу других стран, как граждан других государств.
Своих Украина не выдает...
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11.03.2021 08:55 Відповісти
Так втолдычь это своему горе партнеру зеленскому
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11.03.2021 08:56 Відповісти
Там "талдичники" інші, на жаль.
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11.03.2021 08:58 Відповісти
Ну, можуть же і розумні речі пропонувати. В цьому питанні моя 100% підтримка.
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11.03.2021 08:57 Відповісти
Лизуны жоп зе власти активизировались)
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11.03.2021 08:59 Відповісти
Севастьянова це по чоловіку, чи дівоча? Всі жінки мають подвійне громадянство, якщо не відреклись від своїх батьків.
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11.03.2021 09:03 Відповісти
Так в мене і дівоче: Попова. Батько українець, мама русская. Я за паспортом і за покликом душі українка. Батько був УКРАЇНЦЕМ!!! Мама була з тих, яким "какаяразніца", але підтримувала позицію і вподобання всієї сім"ї і найдобрішою людиною.
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11.03.2021 09:17 Відповісти
Ви ж не зрадили батьків(батьківщину) одружившись і взявши інше прізвище? Так чому я і ... не можемо мати ще одне громадянство?
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11.03.2021 09:43 Відповісти
Не часі в Україні подвійне громадянство.
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11.03.2021 09:45 Відповісти
Первый раз это чмо сказало что-то правильное.
Интересно, к чему бы это?
А бы сказать?
А уроды сделают как и задумали.
Дебилы, .лядь!
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11.03.2021 09:00 Відповісти
Це чмо розумніше і небезпечніше за пустоголову Буратіну.
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11.03.2021 09:02 Відповісти
готовится к президентским выборам ? Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 9239
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11.03.2021 09:19 Відповісти
Ни свет, ни заря - хрен принес кобзаря.
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11.03.2021 09:00 Відповісти
А как же европейский курс, права человека и т. д.?? Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 9651
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11.03.2021 09:10 Відповісти
Преступные парады гомосексуалистов с открытой пропагандой разврата, значит, разрешили, а двойное гражданство низя Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 7833
Чтобы скот стоял в стойле и никуда не делся.
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11.03.2021 09:12 Відповісти
Наконец-то хоть кто-то из зелени сказал умную мысль.
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11.03.2021 09:14 Відповісти
Але при цьому"наїхав" тільки на жителів Західної України, не згадавши паспортизацію на окупованій частині Донбасу, жителі якої не забажали "годувати нахлібників з Євросоюзу", але не проти "смоктати двох маток".
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11.03.2021 09:22 Відповісти
и не только донбасса, но и крыма (много крымчан имеют украинский паспорт и на этой основе с большим удовольствием получили загран для въезда в шенген)
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11.03.2021 10:25 Відповісти
Это уже новая общность - "нахлебники Украины".
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11.03.2021 11:42 Відповісти
на западе стране, у украинцев есть желание получить еще одно гражданство./Да плевать на украинцев барыге с выпученными от вранья глазами. Суета с двойным гражданством началась с организованной Коломойским суетой вокруг украинской земли. Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не украинцы а израильские и российские друзья Коломойского с украинскими паспортами. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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11.03.2021 09:20 Відповісти
Товарищ Сидоров! Ваше место в рашестане! Там и советы будете генерировать!
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11.03.2021 10:29 Відповісти
Товарищ Сидоров! Ваше место в рашестане! Там и советы будете генерировать!/ Что так встревожило, обеспокоило и за живое задело товарища Nikolai Ichen в комменте товарища Сидорова?
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11.03.2021 10:43 Відповісти
Почему вы думаете, что меня встревожило ваше изречение? Ради Бога, говорите- это ваши мысли , ваши убеждения. Просто, вы так классически представлены: Иван Петрович Сидоров, что поневоле напрашивается мысль о вашей принадлежности к путинской пехоте. Я и подумал, что ваши прозорливые мысли больше бы сгодились там, за восточным бугром.
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11.03.2021 14:02 Відповісти
Наличие гражданства другой страны это как работа по совместительству еще и на другом предприятии. Есть профессии, по которым предприятие разрешает работу по совместительству, есть профессии по которым предприятие запрещает работу по совместительству на другом предприятии. С двойным гражданством должен быть такой же подход - право на двойное гражданство как и право на выход из украинского гражданства должно предоставляться (или запрещаться) в зависимости от профессии.
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11.03.2021 09:20 Відповісти
Розумно. Тільки не враховано робітника, якому мало платять. А також власників делількох підприємств.
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11.03.2021 09:52 Відповісти
Це буде дискримінація за родом діяльності. Перед Конституцією громадяни мають бути рівними.
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11.03.2021 10:06 Відповісти
В Конституції України ВЖЕ зараз для деяких категорій(суддів, президента) встановлена вимога мати Тільки українське громадянство, і передбачена автоматична втрата посади при набутті іншого
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11.03.2021 10:36 Відповісти
Приймати на роботу в держустанови, реєструвати в депутати тільки при наявності заяв іноземних країн що ця особа немає її громадянства. Складно. Але в нас по іншому не можна.
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11.03.2021 09:20 Відповісти
Тут спочатку зі своїм бидлом малоросійським потрібно розібратись !
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11.03.2021 09:32 Відповісти
А чому "бидло" і що таке "малоросійське" ? Можеш просвітить?
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11.03.2021 10:36 Відповісти
вводите уже паспорта неграждан, опыт прибалтики просто-таки один в один с нашими реалиями, результаты прекрасные.
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11.03.2021 09:45 Відповісти
Твереза думка ! Але чому це питання взагалі мусується, замість того щоб виконати ЗАКОН КОНСТИТУЦІЇ де чітко говориться про те ,що Громадянство Держави тільки одне = Українське! Все інше це порушення Закону Конституції і Є Злочином , яке повинне каратись по цьому Закону ! Такі люди автоматично повинні бути ПОЗБАВЛЕНІ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ. Отримання будь якого громадянства будь якої іншої країни автоматично означає ,що людина ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від Українського Громадянства . І на цьому жирна крапка.
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11.03.2021 10:21 Відповісти
Двойное гражданство может быть только штучным - скажем указом президента.
За особые заслуги.
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11.03.2021 10:28 Відповісти
Двойное гражданство хотят ввести для Коломойского и ОПЗЖ.
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11.03.2021 10:30 Відповісти
"Народные депутаты партии «Слуга народа» в законопроектах о двойном гражданстве
Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 6305 намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России. Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 900
Об этом они рассказали на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Основная цель нашего законопроекта - реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта и понимают существующее положение в отношениях с Российской Федерацией. Они получили эти паспорта разными способами. Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто-то был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких оценивается от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытянуть и дать возможность «задекларироваться» и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата», - заявил депутат СН Олег Дунда."
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11.03.2021 10:53 Відповісти
Да, все верно сказал + 50балов к карме Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 7108
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11.03.2021 10:32 Відповісти
Не можу не погодитись.
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11.03.2021 10:41 Відповісти
Необходимо признать второе гражданство гражданам Украины, которые не являются её резидентами - т.е. постоянно в ней не живут и не платят налоги.
Исключая, конечно, страну агрессора.

Это никому вреда не принесёт.
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11.03.2021 11:42 Відповісти
Не нужно разрешать двойное гражданство. Для обладателей паспорта другой страны украинцев, если они желают что-то делать в Украине, можно в упрощенном порядке давать вид на жительство с правом работы и коммерции. Но зачем гражданам других государств давать, к примеру, избирательный голос?
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11.03.2021 12:26 Відповісти
Вот уж намыленный. Со стула, видимо, литвинские бациллы не оттёрли.
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14.03.2021 13:29 Відповісти
 
 