"Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Попри санкції США Ігор Коломойський ще довго не зникне з нашого життя.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу" Дмитро Гурін, коментуючи введення санкцій США проти олігарха Ігоря Коломойського.
"Думаю, справа в тому, що в США змінився президент. Новий президент Сполучених Штатів набагато краще розуміє ситуацію в Україні", - зазначив Гурин.
"Стає неможливо вести бізнес в США, неможливо туди в'їхати. Також під нагляд органів фінансового контролю можуть потрапити і компанії, які ведуть справи з особою, яка опинилися під санкціями. Думаю, всі бачили в новинах, як пан Дубінський скаржився на те, що йому закрили рахунки в Монобанку. Через банки США йде велика частина світової торгівлі, і таким чином вони контролюють більшу частину бізнес-операцій у світі. І ніхто не хоче мати справи з підсанкційними особами - оскільки так можна і самому потрапити під санкції. Ось чому санкції США такі болючі", - пояснив він, як працюють введені США санкції.
"Я не можу оцінити вплив санкцій на пана Коломойського. Все залежить від того, наскільки процеси в його компаніях інтегровані з банками і компаніями США. Але санкції - це червоний прапорець для всіх, хто має з ним справу. Вести бізнес з підсанкційною особою - небезпечно. А вести з ним політичні справи - означає прямо йти проти США, стратегічного партнера України. Вплив Коломойського буде слабшати. Разом з тим, у чому йому не відмовиш - так це в таланті. Упевнений, пан Коломойський ще довго не зникне з нашого життя", - констатував Гурін.
З повним тестом інтерв'ю нардепа СН Дмитра Гуріна "Справа Стерненка - це демонстрація значно страшнішої речі. Виправдувальних вироків по Одесі - менше 2%" можна ознайомитись тут.
Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели санкції проти нього та його сім'ї.
Будь ласка, зачекайте...
дО них покладають квіти.
але годі все ще експлуатувати спадщину урср і наработки тих років...світ рухається і ми маємо вписуватись в ці процеси...навіть ломаючи через коліно добре і старе
А компанія українського олігарха Ріната Ахметова - HarvEast - зайняла лише восьму сходинку рейтингу.
Серед десяти найбільших землевласників виявилися також дві корпорації з іноземним капіталом: США і Саудівської Аравії, повідомив ubr з посиланням на «Бізнес-Цензор».
krLendFarming (власник Олег Бахматюк) - 570 тис. га.
«Кернел» (власник Андрій Веревський) - 550 тис. Га.
«Агропросперіс» (власник NCH, США) - 400 тис. Га.
МХП (власник Юрій Косюк) - 370 тис. Га.
«Астарта-Київ» (власник Віктор Іванчик) - 250 тис. Га.
Continental Farmers Group SALIC (Саудівська Аравія) - 195 тис. Га.
«Агротон» (власник Юрій Журавльов) - 151 тис. Га.
ІМК (власник Олександр Петров) - 124 тис. Га.
HarvEast (власник Рінат Ахметов) - 123 тис. Га.
«Епіцентр К» (власники Олександр і Галина Гереги) - 121 тис. Га.
Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни", - констатировал Гурин."
Источник: https://censor.net/ru/n3252551
Какой талант каламойши имеет в виду товарищ Гурин, управлять своими марионетками, которые боятся открыть рот против него? Не говоря уже о каких-либо действиях против своего босса-мафиози.
У госдепі краще знають що робити Україні для її розвитку ніж в ОПі хідранта та кабміні. Бо вони не зайняті виключно грабунком України і украінців,як керувальники ЗеКоМанди!
Но я его по глупости примерил.
И столько сам себе наобещал,
Что сам себе действительно поверил.
Порою мне карманы грели грудь.
Я находил тяжёлые монеты.
Казалось мне - счастливым будет путь
От первой до последней сигареты.
Теперь мне нечем заплатить по векселям
И рыться по карманам бесполезно...
Казалась - нет числа моим рублям,
Осталась только мелочь для проезда.
Скажите же, на сколько быстрых лет
Хватает пятаков, хотел бы знать я?
Скажите, сколько стоит мой билет
До станции Последнего проклятья?
В моём вагоне - божеский тариф!
Седой кондуктор в ватной телогрейке
За парочку довольно сносных рифм
С меня взимает ровно две копейки.
Я еду, не жалея, не скорбя
Я знаю - через год иль через сутки
Смеясь, однажды, высажу себя
На станции Моей Последней Шутки.
Нисколько не жалея, не скорбя...
Так мчись, вагончик мой, неси меня!
Я буду петь, не ведая печали.
Покуда медяки ещё звенят -
Мне кажется - я всё ещё в начале.
Так лей сполна и радость и беду!
И не жалей ни сахара, ни соли
И, захмелев, я спрыгну на ходу
На станции Моей Последней Боли.
Александр Башлачёв