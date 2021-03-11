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Направлено ноту ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Старогнатівки, - українська делегація в ТКГ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українська сторона СЦКК направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ у зв'язку із загибеллю українського військовослужбовця напередодні ввечері на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.
"Учора, 10 березня, приблизно о 21:00 на напрямку Старогнатівка в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - наголосили в українській делегації в ТКГ.
Як повідомлялося, український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.
Топ коментарі
+6 Vasilij VG
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+5 WiM
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+5 Юрий Шмалько
показати весь коментар11.03.2021 09:30
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И при этом во всех кацапоСМИ типа Украина опять напала на мирнейший Донбасс! Зеля как всегда в рот воды трусливо набрал. ****, не по его корешам и родственникам орки стреляют...
Царствие Небесное погибшему, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...