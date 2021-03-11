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Направлено ​​ноту ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Старогнатівки, - українська делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Направлено ​​ноту ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Старогнатівки, - українська делегація в ТКГ

Українська сторона СЦКК направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ у зв'язку із загибеллю українського військовослужбовця напередодні ввечері на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Учора, 10 березня, приблизно о 21:00 на напрямку Старогнатівка в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - наголосили в українській делегації в ТКГ.

Як повідомлялося, український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.

Також читайте: Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Цена жизни бойца - очередная нота от клоунов...
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11.03.2021 09:22
+5
Нельзя же так строго...
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11.03.2021 09:11
+5
Нотами отстреливаются? Уже даже не смешно.
И при этом во всех кацапоСМИ типа Украина опять напала на мирнейший Донбасс! Зеля как всегда в рот воды трусливо набрал. ****, не по его корешам и родственникам орки стреляют...

Царствие Небесное погибшему, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
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11.03.2021 09:30
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Нельзя же так строго...
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11.03.2021 09:11 Відповісти
Особенно учитывая, что ОБСЕ не сторона дип.отношений! С таким же успехом они действительно могли пожаловаться в спортлото!!!
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11.03.2021 11:48 Відповісти
Можна ще пожалітися в спортлото...
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11.03.2021 09:21 Відповісти
Говнокомандуючий бігає жалітись шо на війні виявляється стріляють.
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11.03.2021 09:22 Відповісти
Цена жизни бойца - очередная нота от клоунов...
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11.03.2021 09:22 Відповісти
Оце і всі недолугі дії наче у "смартфоні"...!Зелі пора вже йти з кресла знову в клоуни,бо зовсім вже недієздатний,переоцінив себе нахабно!Та ще й набрав таку "клоунську" команду..Жах!
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11.03.2021 09:30 Відповісти
Нотами отстреливаются? Уже даже не смешно.
И при этом во всех кацапоСМИ типа Украина опять напала на мирнейший Донбасс! Зеля как всегда в рот воды трусливо набрал. ****, не по его корешам и родственникам орки стреляют...

Царствие Небесное погибшему, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
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11.03.2021 09:30 Відповісти
Вот дебилы ,да не ноту надо отправлять ,а снайперов и контрбатарейную технику 😠
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11.03.2021 09:31 Відповісти
нужно "ноту" на снаряды крепить и отправлять к получателям, тогда смогут прочесть.
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11.03.2021 09:59 Відповісти
Ну для чого ж їх там так "глибоко турбувати"?
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11.03.2021 10:17 Відповісти
А де ж "адекватнийАтвет"? Чи це він і є?
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11.03.2021 10:57 Відповісти
 
 