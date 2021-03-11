США в ООН знову нагадали про дії РФ в Україні: "Агресія ще далека від завершення"

Сполучені Штати стурбовані людськими втратами і порушеннями прав і свобод громадян на окупованих РФ територіях України і зазначають, що російська агресія далека від свого завершення.

Про це заявила в середу постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу, присвяченого діяльності ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нещодавно ми мали сьому річницю російського вторгнення й окупації Криму, а також початку агресії РФ на сході України", - нагадала представниця Сполучених Штатів.

Вона підкреслила, що внаслідок конфлікту на Донбасі загинуло понад 13 тисяч людей, ще десятки тисяч поранено, понад 1,4 мільйона були вимушені стати внутрішньо переміщеними особами.

"Втім, агресія ще далека від завершення", - підкреслила представниця США.

Вона зауважила, що в Криму російська окупаційна влада продовжує переслідувати й ув'язувати тих, хто виступає проти окупації півострова, зокрема, кримських татар, етнічних українців і представників інших релігійних груп та етнічних меншин.

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"США ніколи не визнають російської окупації Криму, і ми продовжуватимемо притягувати РФ до відповідальності за агресію на сході України", - наголосила американська дипломатка.

Як повідомлялося, Лінда Томас-Грінфілд була номінована президентом Джо Байденом на посаду постійного представника США при ООН в січні цього року й затверджена Сенатом наприкінці лютого. Вона є кар’єрним дипломатом з 35-річним стажем. Із 2013 по 2017 рр. Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США в питаннях Африки.