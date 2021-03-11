Те, що відбувається зі Стерненком, - цілком імовірно, особисті домовленості між суддею та іншою стороною. Це справа стимулюється одеськими елітами, - "слуга народу" Гурін

7 років Стерненку, я вважаю, - неадекватний вирок.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу" Дмитро Гурін, коментуючи вирок активісту Сергію Стерненку.

"Я перебуваю в тимчасовій слідчій комісії щодо нападу на активістів. ... Я щиро вважаю, що це неправильна, погана ситуація. Розумієте, зараз у суспільстві є така стійка думка, що влада всією своєю махиною вирішила навалитися, посадити Стерненка, зробити показову історію. Я зараз, напевно, скажу дуже непопулярну річ, але з того, як я бачу цю ситуацію, мені здається, що вона - дуже сильно одеська. Зрозуміло, державні органи мають комунікацію із судами, які розглядають національні акти. Окружний адміністративний суд розглядає справи, що стосуються Кабміну і міністерств. У Конституційному слухаються конституційні провадження щодо законів. Коли ж ми говоримо про суддів в Одесі чи Житомирі, то уявлення про те, що вони все по дзвінку працюють, - багато в чому неправильне. Ці судді - некеровані насправді. Суддю якщо призначили довічно, фактично неможливо зняти. Тому те, що відбувається зі Стерненком, - цілком ймовірно, особисті домовленості між суддею та іншою стороною. Таке теж може бути. Я не бачу справедливості в цьому рішенні судді. Вважаю абсолютно неадекватною швидкість, з якою було ухвалено рішення. Протягом декількох років справа лежала, нікуди не рухалася. І тут - оп-оп-оп! - швиденько провели слухання і ухвалили вирок. Так без стимулювання не буває. Але я вважаю вкрай високою ймовірність того, що це справа стимулюється на місці. Стимулюється одеськими елітами. Повторюся, на мій погляд, це дуже одеська історія", - розповів "слуга народу".

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"При цьому я не бачу причин, чому, зокрема, і Портнов не може стимулювати цю історію. А от щодо централізованої вказівки зверху ... особисто я хотів би побачити справжнє підтвердження того, що зверху смикнули за рубильник, і вся державна машина включилася для того, щоб перемолоти Стерненка. 7 років Стерненку, я вважаю, - неадекватний вирок. Розумієте, основою в його статті Кримінального кодексу є мета. Так і написано в статті - з метою. І далі - розписано все інше. А от у слуханнях цієї справи я цієї мети не бачу. 300 грн - це у нас, виходить, мета", - додав Гурін.

"Я не вважаю цей розгляд адекватним і справедливим. З іншого боку, я думаю, що справа Стерненка - це демонстрація значно страшнішої речі. Я подивився кількість виправдувальних вироків по Одесі – менш ніж 2%. У Росії – менш ніж 1%. У Європі - понад 10%. тобто якщо ти потрапив у жорна - це вже кафкіанська історія. "Процес": у нього в книзі це дуже добре описано. Ти потрапив в історію, далі їдеш по накатаній. Прокуратура пише обвинувальний вирок, суддя його трохи править. І ось так воно виходить: хоп! - і 7 років. Ми бачимо справу Стерненка. Ми бачимо її як демонстрацію тотальної несправедливості. Насправді ж є величезна кількість подібних справ. І справа Стерненка розкриває цей тотальний нарив. Чому суспільство так обурене? Від відсутності справедливості", - констатував він.

З повним тестом інтерв'ю нардепа СН Дмитра Гуріна "Справа Стерненка - це демонстрація значно страшнішої речі. Виправдувальних вироків по Одесі – менш ніж 2%" можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

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