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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Портнов (303) Стерненко (373) Гурін Дмитро (32)

Те, що відбувається зі Стерненком, - цілком імовірно, особисті домовленості між суддею та іншою стороною. Це справа стимулюється одеськими елітами, - "слуга народу" Гурін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Те, що відбувається зі Стерненком, - цілком імовірно, особисті домовленості між суддею та іншою стороною. Це справа стимулюється одеськими елітами, -

7 років Стерненку, я вважаю, - неадекватний вирок.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу" Дмитро Гурін, коментуючи вирок активісту Сергію Стерненку.

"Я перебуваю в тимчасовій слідчій комісії щодо нападу на активістів. ... Я щиро вважаю, що це неправильна, погана ситуація. Розумієте, зараз у суспільстві є така стійка думка, що влада всією своєю махиною вирішила навалитися, посадити Стерненка, зробити показову історію. Я зараз, напевно, скажу дуже непопулярну річ, але з того, як я бачу цю ситуацію, мені здається, що вона - дуже сильно одеська. Зрозуміло, державні органи мають комунікацію із судами, які розглядають національні акти. Окружний адміністративний суд розглядає справи, що стосуються Кабміну і міністерств. У Конституційному слухаються конституційні провадження щодо законів. Коли ж ми говоримо про суддів в Одесі чи Житомирі, то уявлення про те, що вони все по дзвінку працюють, - багато в чому неправильне. Ці судді - некеровані насправді. Суддю якщо призначили довічно, фактично неможливо зняти. Тому те, що відбувається зі Стерненком, - цілком ймовірно, особисті домовленості між суддею та іншою стороною. Таке теж може бути. Я не бачу справедливості в цьому рішенні судді. Вважаю абсолютно неадекватною швидкість, з якою було ухвалено рішення. Протягом декількох років справа лежала, нікуди не рухалася. І тут - оп-оп-оп! - швиденько провели слухання і ухвалили вирок. Так без стимулювання не буває. Але я вважаю вкрай високою ймовірність того, що це справа стимулюється на місці. Стимулюється одеськими елітами. Повторюся, на мій погляд, це дуже одеська історія", - розповів "слуга народу".

Також дивіться: "Мовчання тримає за ґратами": Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"При цьому я не бачу причин, чому, зокрема, і Портнов не може стимулювати цю історію. А от щодо централізованої вказівки зверху ... особисто я хотів би побачити справжнє підтвердження того, що зверху смикнули за рубильник, і вся державна машина включилася для того, щоб перемолоти Стерненка. 7 років Стерненку, я вважаю, - неадекватний вирок. Розумієте, основою в його статті Кримінального кодексу є мета. Так і написано в статті - з метою. І далі - розписано все інше. А от у слуханнях цієї справи я цієї мети не бачу. 300 грн - це у нас, виходить, мета", - додав Гурін.

"Я не вважаю цей розгляд адекватним і справедливим. З іншого боку, я думаю, що справа Стерненка - це демонстрація значно страшнішої речі. Я подивився кількість виправдувальних вироків по Одесі – менш ніж 2%. У Росії – менш ніж 1%. У Європі - понад 10%. тобто якщо ти потрапив у жорна - це вже кафкіанська історія. "Процес": у нього в книзі це дуже добре описано. Ти потрапив в історію, далі їдеш по накатаній. Прокуратура пише обвинувальний вирок, суддя його трохи править. І ось так воно виходить: хоп! - і 7 років. Ми бачимо справу Стерненка. Ми бачимо її як демонстрацію тотальної несправедливості. Насправді ж є величезна кількість подібних справ. І справа Стерненка розкриває цей тотальний нарив. Чому суспільство так обурене? Від відсутності справедливості", - констатував він.

З повним тестом інтерв'ю нардепа СН Дмитра Гуріна "Справа Стерненка - це демонстрація значно страшнішої речі. Виправдувальних вироків по Одесі – менш ніж 2%" можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А про Антоненко с кем договоренность?какие элиты весь этот беспредел стимулируют?
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11.03.2021 09:24
+6
#СтерненкуВолю

Венедіктову за грати !

Медвейчука на палю !!!
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11.03.2021 10:49
+5
Ну да, виноваты только суды. То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 2078
100%-ная Венедиктова не контролирует своих подчиненных прокуроров в Одессе, которые шьют обвинения Стерненко?
У нее НЕТ претензий к ним.
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11.03.2021 09:34
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А про Антоненко с кем договоренность?какие элиты весь этот беспредел стимулируют?
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11.03.2021 09:24 Відповісти
Якщо це у Києві, то Клічко. Нє? Гурвн договори я до того що центральна влада, яка зараз у зелених, не контролює ситуацію в Україні. Ні правову, ні бещпекову, ні конституційну. Регіони віддані на відкуп місцевим елітам. Центр не впливає ні на що. І Урін, слуа слуг це визнав прямим текстом. Зрозуміло, що така ситуація веде до розпаду держави. Це не просто сумно, це страшно. І потребує негайного реагування. Негайного.
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11.03.2021 09:35 Відповісти
158 місце в світі по рівню справедливості правосуддя.... Певно це неоправдано завищена оцінка рівня правосуддя в Україні. Зате які зарплати та пенсії суддям за справедливі вироки.
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11.03.2021 09:35 Відповісти
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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11.03.2021 09:27 Відповісти
ну версия не так и не реальна
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11.03.2021 09:29 Відповісти
А шо в Украине или,тем более, в Одессе есть элиты? Труханов например-элииитный чувак
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11.03.2021 09:29 Відповісти
"Элита" в Украине это эвфемизм слова "банда"
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11.03.2021 11:30 Відповісти
...Но если туп, как дерево, - родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь..(с) https://goodsongs.com.ua/song89851_vladimir-vysockiy_pesnya-o-pereselenii-dush.html
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11.03.2021 09:57 Відповісти
Ну да, виноваты только суды. То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 2078
100%-ная Венедиктова не контролирует своих подчиненных прокуроров в Одессе, которые шьют обвинения Стерненко?
У нее НЕТ претензий к ним.
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11.03.2021 09:34 Відповісти
А с каких пор бандюки и урки- элита?
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11.03.2021 09:41 Відповісти
Те, що відбувається з Стерненко - результат зрадницькой позиції української влади, яка підіграє путіну.
В Україні спокійно себе почувають путінські агенти - рабинович, Добкін, Труханов, медведчук та інша сволота (велика) і дрібніша.
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11.03.2021 09:52 Відповісти
а хто у судді інша сторона?
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11.03.2021 09:58 Відповісти
Про Антоненко, Кузьменко, Дугарь домовленність із ворогом напряму? Щоб відбілити терористів ФСБ і замазати патріотів і воїнів АТО? І тут перші особи держави. Непогані доповнення розслідування зливу інформації про "вагнерівців", відводу військ і видачі злочинців "беркутівців" та Цемаха, який брав участь у збитті літака малазійських авіаліній. Склдається пазл ворога і здача інтересів України.
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11.03.2021 10:05 Відповісти
#СтерненкуВолю

Венедіктову за грати !

Медвейчука на палю !!!
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11.03.2021 10:49 Відповісти
+ + +
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11.03.2021 10:57 Відповісти
Далі гасел справа не піде. Проковтнули Стерненко - проковтнете і решту.
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11.03.2021 13:49 Відповісти
Sternenko u SIZO -za Ukrainu i vsix nas ! Sternenkiv bagato ! Vsix ne podolati !
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11.03.2021 11:38 Відповісти
Это называется проще - российский реванш.
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11.03.2021 13:47 Відповісти
Судова влада в Україні - деградувала і згнила до кісток, віри їй не має ....
Це - шлюха, профанація поняття СПРАВЕДЛИВІСТЬ

хто забашляв, або подзвонив з високого кабінету - в той бік і нагнулася ....
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11.03.2021 14:31 Відповісти
 
 