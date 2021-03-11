Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 6 тис. осіб, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минулу добу, 10 лютого, в Україні вакцинували проти коронавірусу 5 898 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
Всі ці люди отримали першу дозу вакцини Oxford / AstraZeneca індійського виробництва.
Таким чином, станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновані проти коронавірусу 29 378 осіб. Зараз у нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.
Зазначимо, що протягом 9 березня в Україні зробили 4 362 щеплення.
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даже при вакцинации 10000 в сутки для получения коллективного иммунитета (70%) понадобится 7 лет!
С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко В Украине в очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 190 тыс. человек. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
антитіла від на пів-року до року.
Тому навіть 20 000 на день -це орієнтовно 10-20 відсотків населення одночасно з антитілами.. епідемія йде на спад при 60-ти.
МОЖЛИВО ВИЙДЕМО НА ПЕРШЕ МІСЦЕ У СВІТІ ЩОДО СМЕРТНОСТІ..
1)НАРОД "ВИЧЕРПАВ МОРАЛЬНІ РЕЗЕРВИ"ДОТРИМУВАТИСЬ МАСКОВОГО РЕЖИМУ І СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ
2)ВСІ ЛОКДАУНИ І КАРАНТИНИ-ПОЛОВИНЧАСТІ
3) ВІРУС ЗМУТУВАВ У ГІРШУ СТОРОНУ.ПЕРЕКЛЮЧИВСЯ НА МОЛОДШИХ 60-ТИ..
4) вакцинація поки що фейкова..
5)ШТРАФНІ САНКЦІЇ НЕ ДІЮТЬ.
40 000 000 / 6 000 = 6666 дней или
6666/365 = 18 лет и 3 месяца....
П. С. До речі в Ізраїлі більш 60% важких хворих вакциновані.