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Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 6 тис. осіб, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 6 тис. осіб, - МОЗ

За минулу добу, 10 лютого, в Україні вакцинували проти коронавірусу 5 898 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Всі ці люди отримали першу дозу вакцини Oxford / AstraZeneca індійського виробництва.

Таким чином, станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновані проти коронавірусу 29 378 осіб. Зараз у нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.

Зазначимо, що протягом 9 березня в Україні зробили 4 362 щеплення.

Також читайте: Київським публічним діячам пропонують популяризувати вакцинацію проти COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
ура!
даже при вакцинации 10000 в сутки для получения коллективного иммунитета (70%) понадобится 7 лет!
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11.03.2021 09:22
+1
О как, даже оригинальное название Ковишидла перестали писать..
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11.03.2021 09:23
+1
З таким темпом населення буде вакциноване через 18 років.
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11.03.2021 09:28
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ура!
даже при вакцинации 10000 в сутки для получения коллективного иммунитета (70%) понадобится 7 лет!
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11.03.2021 09:22 Відповісти
Тут уже сообщают о людях, заболевших ковидом в третий раз. Максимум через полгода нужна повторная прививка. Эти данные только подчеркивают плохую работу МОЗ. Сами себя вакцинируют, а все остальные в пролете.
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11.03.2021 10:10 Відповісти
О как, даже оригинальное название Ковишидла перестали писать..
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11.03.2021 09:23 Відповісти
З таким темпом населення буде вакциноване через 18 років.
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11.03.2021 09:28 Відповісти
За то представь, какая будет вакцина, ПЕРСИК.
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11.03.2021 09:37 Відповісти
Ипать мой йух Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 6 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9692
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11.03.2021 09:45 Відповісти
С такими темпами вы будете вакцинировать украинцев 40 лет. Простая математика.
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11.03.2021 10:14 Відповісти
вакцинувати треба 100-200 тис.щодня..
антитіла від на пів-року до року.

Тому навіть 20 000 на день -це орієнтовно 10-20 відсотків населення одночасно з антитілами.. епідемія йде на спад при 60-ти.
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11.03.2021 11:21 Відповісти
робити менше 50 000 щеплень в день-це ГІВНО ВАРТА ЗАТІЯ.
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11.03.2021 11:23 Відповісти
ЗА ДВА ТИЖНІ БУДЕ ПІ...ДЄЦ.(
МОЖЛИВО ВИЙДЕМО НА ПЕРШЕ МІСЦЕ У СВІТІ ЩОДО СМЕРТНОСТІ..

1)НАРОД "ВИЧЕРПАВ МОРАЛЬНІ РЕЗЕРВИ"ДОТРИМУВАТИСЬ МАСКОВОГО РЕЖИМУ І СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ
2)ВСІ ЛОКДАУНИ І КАРАНТИНИ-ПОЛОВИНЧАСТІ
3) ВІРУС ЗМУТУВАВ У ГІРШУ СТОРОНУ.ПЕРЕКЛЮЧИВСЯ НА МОЛОДШИХ 60-ТИ..
4) вакцинація поки що фейкова..
5)ШТРАФНІ САНКЦІЇ НЕ ДІЮТЬ.
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11.03.2021 11:29 Відповісти
Ох уж єта предательская математика... но слава Богу она не для зебобиков!

40 000 000 / 6 000 = 6666 дней или
6666/365 = 18 лет и 3 месяца....
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11.03.2021 10:21 Відповісти
В первую очередь нужно вакциноровать врачей,полицию,водителей общественного транспрорта,продавцов и т.д.Всех тех ,кто имеет непосредственный контакт каждый день с людьми.Затем всех остальных.
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11.03.2021 11:02 Відповісти
«Watchdogs.Розслідування» - журналісти-розслідувачі телеканалу "Прямий" дізнались, скільки коштує вакцина Сovisheld, яку МОЗ України закупив в Індії. Передача сьогодні, о 21:30.
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11.03.2021 12:15 Відповісти
Чекаю, коли вакцинують більшість. Коли більшість хворих на ковід буде вакциновані як тоді цікаво брехати будуть?
П. С. До речі в Ізраїлі більш 60% важких хворих вакциновані.
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15.08.2021 11:46 Відповісти
 
 