Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії
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П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" закликав Світовий економічний форум виправити інформацію про українську княгині Ользі, яка була оприлюднена з нагоди 8 березня. За словами Порошенка, Росія звикла нав'язувати світу брехню, своє альтернативне бачення історії і імперські наративи, в тому числі і про те, що нібито Ольга була засновницею Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"До 8 березня шанований мною Світовий Економічний Форум опублікував перелік із шести жінок, що змінили світову історію. Почесно, що до цього списку увійшла і наша княгиня Ольга, рівноапостольна свята, чию пам‘ять водночас шанують українські православна та католицька церкви. Уявіть моє обурення, коли я прочитав, що Світовий форум іменує нашу княгиню російською правителькою та основоположницею сучасної Росії. А її чоловіка, Князя Ігоря, вирішили прозвати Іваном", – зазначив Порошенко.
За словами п'ятого президента, княгиня Ольга дійсно була видатною правителькою, яка підкорила бунтівні племена, що здійснила першу державну реформу і початку міцні дипломатичні зв'язки із Західною Європою.
"От тільки Русь зі столицею в Києві існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії, а тому княгиня Ольга ніяк не може вважатись прародителькою Російської Федерації, адже Московське Князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті", – додав Порошенко.
"Щодня ми стаємо свідками того, наскільки важливим є захист не лише інформаційного простору, але й власної культурної спадщини, коли елементами ворожої пропаганди можуть стати навіть авторитетні міжнародні інституції. Прошу команду World Economic Forum негайно виправити помилки у описі однієї з найвідоміших жінок в Українській історії та ретельніше перевіряти свої джерела", – підсумував лідер "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Гибридные двигатели решение проблем. Аккумуляторы имеют недостатки обратной связи. А двигатель ДВС эти проблемы уберет. В странах золотого миллиарда будут ездить на аккумах, а продавать в страны второго порядка как б/у, где будут ездить на соляре.И проблемы с ликвидностью машин будут решены.Тоесть 80% рынка нефти перейдет в ноль.10-20% в бедных странах уже решать не будут.
Олехарх - это тварь, которая в жизни ничего не умеет, только красть у государства и скупать депутатов опотом с дырявыми законами.Создавать монополии, покупать законы у крыс депутатов и подымать, задавливать ценами везде куда дотянутся. И суды им везде где они косячат помогают обдирать все что можно.
ЭТО дырявая ДЕМОКРАТИЯ с ОГРОМНЫМИ ТОТАЛЬНЫМИ ИМИТАЦИОННЫМИ РИСКАМИ. Где имитируется все куда только алегархи могут дотянутся.
Византи́я, Византи́йская импе́рия, Восто́чная Ри́мская импе́рия, Греческая империя, самоназвание Держава Ромеев, Ромейская империя (395-1453) - государство, сформировавшееся в 395 году вследствие раздела Римской империи на западную и восточную части после смерти императора Феодосия I. В V веке Западная Римская империя прекратила своё существование, оставив Византию единственной исторической, культурной и цивилизационной частью, оставшейся от Древнего Рима и просуществовавшей на протяжении почти тысячелетия истории Поздней Античности и Средневековья...
Если президент или кандидат в президенты является "толерантной" ланью, обнуляйте пи..а, он хочет за вас счет и вашу будущую кровь тихо отсидеться. Не брать на себя отвественность. Тоесть все и всех нагло сливать. Такого ублюдка за вас счет нельзя допускать к власти.
MADE IN HERMANY - должно быть забыто.
ДИверсанты германии СИСТЕМАТИЧЕСКИ, на протяжении десятилетий уничтожают индустриальные производства украины, бельгии, голландии, дании, чехии, словакии...И на сегодня все производства из этих стран ЧУДНЫМ ОБРАЗОМ очутились в хер-мании.
Объединить усилия антидиверсионных служб голландии, бельгии, дании, украины и вынести наъ экономику хермании. Эти п..ры 30 лет диверсиями уничтожают экономику украину, ее индустриальные производства.Украли ан70(а400м), уничтожены стапеля ан124русланов, кива пи.ар знает кто и зачем их уничтожил в начале 2000х. Устраняют директоров, и собственников, ставят п..аров типа жеваго(краз) и (заз), ярославские,
Мерседес и бмв должны иметь высажены в ноль и уничтожены. Эти все производства должны вернуться в голландию-бельгию-данию-украину.Тоесть по нормальному в хермании должен быть отрицательный торговый баланс за долгие уничтожения производств по этим странам.
Хермания должна как украина жить с кредитов.За супердиверсионную деятельность.Украли все производства в ес. Но п..рам все мало - они хотят зарабатывать на украинкой войне и украинской крови - торговать с агрессором севпотоки1-2 и тд.Украина 10 лет воюет, а эти п.ары агрессора кормят на миллиарды евро каждый год. ЭТО 2 фашистких агрессора. Германия это основная опора финансовая кровавой парашки.
Рашисты взялись уничтожать всех конкурентов по нефти.
Мерседес, бмв, ауди должны быть возвращены в белигию, голландию, данию-украину.Супердиверсионная германия украла диверсиями, подкупами и уничтожениями эти производства и на место их заполнила рынок своим ржавым дерьмом(что мы и видем случилось в лосем на антонове при попытке поставить на разработку ан188-МГНОВЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АНТОНОВЕ к постройке ан188 через свою агентуру в украине).Германия участвовала в отжатии крыма - недаванием оружия, чтобы украина не дай бой агрессорами не сопротивлялась. Германия - это кровавая страна наживающая на воюющей 7 лет с агрессором украине, еще уничтожает антонов - вы понимаете НАСКОЛЬКО ФАШИСТЫ АЪ..ЕВШИЕ.Разграбили все производства в ес как с устранением лося и закрытие программы ан188. Еще кровавую террористическую убивающую по всему миру в выгоду чекистов с террорическими законами, гулагом и террористической конституцией парашку прикармливают на всю катушку,вместо того чтобы устроить им железный занавес.
ГЕРМАНИЯ(дойчланд убер алес-зеро) ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБНУЛЕНА В НОЛЬ. ПИ..РЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫСАЖЕНЫ В НОЛЬ - их продукция запрещена к продаже зарубежом.
Тоесть если подымаются цены(бензин, жратва, материалы, даже соль), значит пора расстреливать парламент. Ловите и убивайте всех депутатов, потому что это не депутаты, и это не люди, это говорящие курицы-популисты. А куриц убивать можно и нужно.
КОгда подымаются цены. Вот видишь депутата, это не человек, это значит что у него прав человека нету, это курица в перьях. Это убивать можно и нужно.
В украине судьи это суперрецидивисты ПОГОЛОВНО КАЖДЫЙ, любой судья в украине хуже рецидивиста в любой тюрме. В украине депутаты ЭТО ПРОСТИТУТКИ-папулисты-папуасы. В украине спушники это супервраги того, кем они набраны для его защиты-тоесть враги государства.
Это что такое украина у 75%? Олихаргократия, где суперрецидивисты в алихархах, с отбеливателями на сваих зомбоканалах.Якобы бесплатных, но в итоге берут в от тысячами до миллиона раз больше с каждого кармана лохов 75%. Другие карманы тоже страдают так же.
Убивайте оружие массового поражения алихархов, зомбоящик. Кто смотрит каналы алихархов это не только враг своего кармана, но лютый враг украины.
Судя это ТОП КРИМИНАЛИТЕТ УКРАИНЫ. судейская мафия в украине самая мафиозная мафия в мире.
Судя это тварь, это не человек. И должен убиваться как курица. У суддиста не должно быть прав человека, потому что это отборное дерьмо кривой эволюции, это организм с повышенным на деньги чувствами и рефлексами, и умирании человеческих качеств.К человеку не имеет ничего общего.
Убей судью, спаси украину.
Фашистов за воровство ан70 и а400м и сп-2, нужно наказывать. Создавать яо материал и давать его отбирать за триллионы евро. Создали в одном месте и дали германии перекупить своими спецоперациями через кауфмана, через месяц создали в другом месте и снова дали перекупить кауфману за триллион. И ТАК ВЕЧНО. Они всегда все что связано с яо выкупают с корнем - это нужно поставить на службу украине за гибридную агрессию с парашкой и соучастие германии в отжатии крыма. Фашисты должны и будут ВЕЧНО ВЫКУПИТЬ все яо материал - тоесть таким образом весь бюджет хермании должен оказаться у украины. И ФАШИСТЫ ЗА КРЫМ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ УКРАИНЕ ВЕЧНО.
1. Парашке строится обходные пути доставки нефти при нападению на украину. СЕВ ПОТ.-2.Чтобы парашка не нуждалась нив чем и поставки денег в парашку при войнах были надежными.Все отмазки лживых фашистов это все как туалетные будапешские бумажки.
2.Уничтожаются урановые шахты и пп для предотвращения украине создания яо и надежной защиты.Уничтожаются все запасы яо материала.Начиная от туалетной бумажки будапешта.
3. Уничтожается промышленность украины под видом проедательской помощи. Антонов диверсии по созданию ан188, которые фашисты украли а400м с конструкторами.Фашистами запрещается госзакупки импортозамещения.
Зебил и шмыгать участвуют в этом самым прямым образом. Агент мюнхенского сговора-2 зебил регулярно ездит для получения инструкций по уничтожению украины и помощи фашистам и рашистам в разделении украины - мюнхен-2. франция, япония, оман, аое и тд. И закрытие урановых это уже инструкции в оае и полученные за это мешков кокса от парашки.
Всех ублюдков после их каденции притянуть, поймать хоть на марсе и привлечь к государственной зраде с минимальными расстрельными статьями. Кравчук во главе, колону предателей замыкает капитулянт и агент мюнхенского сговора-2 зебил. Как в спарте со скалы этот весь биомусор. Или народ будет от десятков тысяч гибнуть до десятков миллионов или колона предателей и отборных пи.арасов будет предана спартанской скале.
Выбор прост.
КОЛИ БУЛА КНЯГИН ОЛЬГА НІЯКОЇ МАЦКВИ НЕ БУЛО, БУЛА ЗАЛІШАНСЬКА
ЗЕМЛЯ МЕРІ, ЕРЗІ, ВЄСІ, МОРДВИ, ЗВІДКІЛЯ І ПІШЛА МОСКОВІЯ
Як що кацап не збреше - день прожив дарма
Кому ж ещё, как не экс-дьячку* УПЦ Московского Патриархата Петру Алексеевичу Порошенко, знать о святой равноапостольной княгине Ольге?
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Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Більше того, на цьому самому "Цензорі" до цього дня висить стаття з вищезгаданим фото:
"15.06.09 15:36 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж" -
хоча дияконство Пороха - це брехня - саме фото тому доказ. На фото навіть видно посаду священнослужителя, який благословив Пороха на послух паламаря.
Вот так вот бездумно: "Бимба-Бимба", а потом в ОРДЛО: "Бурят - я так рад".
На всякий случай:
Бимба лама Доржиев - главный хранитель Эрдэни Мунхэ Бэе Хамбо Ламы Итигэлова.
"Я поспішаю посміятися над усім, інакше мені довелося б заплакати"©;
"Мимоволі станеш злим, коли все помічаєш" ©.
Бімба - це примітивний жарт.
Іноді я помиляюся, але коли я це усвідомлюю - одразу визнаю помилку. Останній приклад - дияконство Пороха - як же ж було не повірити статтті на Цензорі(?), бо вважав, якщо статтю й досі не видалено, значить це правда. А виявилося - не диякон, зате КОЛИШНІЙ паламар (дяк) монастиря УПЦ МП - було діло.
Я не визнаю гасло: "Україна понад усе!", я сповідую "Українці понад усе", бо кожна людина живе лише раз і заслуговує на гідне життя. Територія, яка зараз зветься "Україною", буде так зватися доти, поки на ній будуть українці і поки вони будуть здатні її захистити. Як з першим так і з іншим зараз проблеми, які до того ще й поглиблюються.
Я зневажаю всіх президентів України за часів незалежності від першого до теперішнього, бо кожен з них у власний спосіб "доклався" до 30 років безсоромного казнокрадства, тотального злодійства, кумівства; беззаперечних перемог у чемпіонатах Європи з корупції, бідності, слабкості держави та іншої ганьби.
Якими б там не були падлюками Янукович з Азаровим, але такої масової бідності, яка настала при Пороху і поглиблюється при БлаЗЕні, ще не було.
Шо у вас , зраднюків , за логіка така - дубова . !? Людям властиво змінювати погляди , шоб ти знав . Вчепилися бл... за те дияконство . Більше нема про що поговорити .?
А деяким людям - занадто "властиво змінювати погляди".
"Наш пострел везде поспел"©
Порошенко П.А. - народный депутат от СДПУ(о), создатель партии "Солидарность", сооснователь "Партии Регионов", член партии "Наша Украина", создатель "Блока Петра Порошенка", создатель партии "Европейская Солидарность", экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина**.
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Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина
І ще ,, ти забув вказати що - а єщо Порошенко на развалінах часовні ..........,, ну і так далі .
Ось який - Михайло Петрович Порошенко вилупився на світ Божий у 2001 році. А Петро Лексійович тоді був депутатом ВР від СДПУ(о) (з 1998 р.), до того ще й членом правління цієї ж партії. А хто фактично "заправляв" у СДПУ(о) та ще й був Першим заступником Голови ВР? Правильно - МЕДВЕДЧУК. Ну як їм було саме тоді, самое при таких "розкладах" не "покумитися"?
Чим би дитина не тішилась , аби не плакала . .
Та навіть якщо й кум то шо ? В мене наприклад , декілька кумів живуть на кацапії , але я з ними порвав всякі зв'язки , бо кримнашисти і запутінці . То чому так вчинити не може Порох . ??
Ну карочє , розмову закічено . Бачу , таким як ти , щось доводити , всеодно що товкти воду в ступі .
До речі, а ким потрібно вважати парафіян УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ (від слова "Рим") і всіх протестантів? Невже теж вороги(?) - погані справи. Ой, погані.
А ти не підкажеш, до якого саме хана (у Золоту Орду чи у Кримську) їздив за "ярликом" король руський Данило Галицький, де був вимушений "признати себе татарським - холопом, підручником"©️?
ПЦУ керується Святим Письмом та Священним Переданням, Канонами Православної церкви, Патріаршим та Синодальним Томосом, Стутутом і рішенням власних статутних органів. Оскільки, згідно з Томосом, межі канонічної території визначаються кордонами України, то на православних українців за кордоном поширюється юрисдикція Константинопольського патріархату. Церква зявилася 988 року з появою Київської митрополії й була визнана самостійною церквою 6 січня 2019 року. РПЦ і її сателіт УПЦ МП на території України після Томоса є неканонічна. Їх землі московські - расейські. Тут вони втратили свої церковні сани.
І саме головне, що багато людей, які ходять в УПЦ думають що йдуть в українську канонічну церкву ПЦУ, їх просто попи-московити обманюють прибравши приставку МП(московський патріархат). А ще іншим запудрили мізки, що вони йдуть до Бога, а не до церкви, але гроші вони несуть московському попу і слухаються його порад. І те, що по кількості московських храмів більше в Україні, це не означає, що більше прихожан. Ваш Зеля призупинив перехід громад з УПЦ в ПЦУ, але це явища тимчасове. На брехнві і примусу далеко не заїдеш.
Маю в оригіналі книжку "Ілюстрована історія України" (Київ-Львів,1913) вищезгаданого Грушевського М.С., скіни цієї книжки є в І-неті (може іншого року видання і видавництва) з моїм паперовим примірником співпадають (перевіряв особисто).
Так ось що Грушевський "наклепав" на сторінці 124:
«Десь в р. 1245 Татари прислали до Данила, аби віддав Галич якомусь иньшему князеви, що випросив собі від Татар грамоту на галицьке княженнє. Данило побачив, що як він не поклонить ся ханови, не признає зверхньої власти його над собою, то Орда знайде на нього якогось претендента і не дасть йому спокою. З стидом і жалем мусїв їхати в Орду й поклонити ся ханови. Хан прийняв його з честю, але дав йому почути свою власть. З гірким чутем оповідає вірний Данилови літописець, як хан, частуючи Данила кумисом, казав йому:
Ти вже тепер наш, Татарин! пий же наше пите. Данило дістав від хана подвержденнє своїх прав на свої землі, але за те мусїв признати себе татарським - холопом, підручником.
"І прийшов він у свою землю, і стрів його брат і сини, плакали ся з його обиди, але ще й більше тішили ся, що вернув ся цілий".
Хоч гірко й соромно було Данилови кланяти ся Татаринови, але за те ся подорож дуже зміцнила його становище. НЇхто з сусідів не важив ся тепер зачіпати ся з Данилом, щоб не накликати на себе Татар, перед котрими тоді трясла ся ціла Европа й боязко наслухувала, чи не збирають ся вони новим походом на захід.»©
Мало тому Грушевському, так ще й на сторінці 127 "доклепав":
«Цікава річ, що на печати своїй Юрий титулуєть ся "королев Руси", як і його дід» ©
(дід Юрія Львовича - Данило Галицький)
Потому УБИВАЙТЕ ВСЕ ЧТО НЕ ПРИНОСИТ ДОДАНУ ВАРТИСТЬ В УКРАИНЕ.
Свободный рынок в украине ЭТО ГРАБЕЖ ПОСРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ олигархами и их ручными депутатами.
Свободный рынок это тотальная мафизация, где антимонопольщики с принятыми недозаконами купленными депутатами во главе этих мафий.
Свободный рынок в украине это монополизация и нажать педальку в пол и гнать цены до тех пор пока чубы не начнут трещать и чуботрещатели не вылезут из своих нор и не завоют. Об конкуренции даже нельзя говорить - это вообще ъня лютая для такой страны предателей и суперкоррупционеров. Свободный рынок это гнать цены в потолок и ниъя не делать - вот что такое свободный рынок в украине.Монополизация и мафизация- кто не согласен убивают или уничтожают с е.аного украинского "свободного рынка".
НАЪ ТАКОЙ СВОБОДНЫЙ РЫНОК. Это для олигархов ЗОЛОТАЯ ЖИЛА(для добычи золота нужно затратить больше усилий, чем в украинком .банутом свободном рынке олигархами под видом законов и демократии побрить 75% под ноль - вымести все из их карманов под чистую) и они всеми своими конечностями за .баный СВОБОДНЫЙ РЫНОК.
БЕз антимонопольщиков нормальных свободный рынок это ограбление под видом снятия бабла за ссср трубы. А антимонопольщики В УКРАИНЕ НЕ ВОЗМОЖНЫ - страна предателей и суперкоррупционеров. Потому и не возможен свободный рынок.
Также приватизация. Это давно усвоенная суперкоррупционерами операция по высасыванию ресурса в ноль и продажей на метал.ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ.
Все инструменты демократии это лютое разграбление. ДЕМОКРАТИЯ В УКРАИНЕ НЕ ВОЗМОЖНА. Это ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ. Демократия легко имитируется, от выборов, до купленных с потрохами депутатов-пи.оров.Главное найти для 75% как их на.бать новой с иголочки на.бкой под видом чегото наоборот.
Слово реформы в украинской демократии - ЗНАЧИТ ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ. И тд.
Определения что такое демократия - самое правильное.
Демократия - это суперимитационная ъйня. Это долбанная ширма, которая сверх легко поддается имитации. И обратно верно - более суперимитационного в мире, более многогранно-имитационного как демократия НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Многогранность дает БЕСЧИСЛЕННОЕ ЧИСЛО ИМИТАЦИЙ.
А так как демократия суперимитационна, всякие понятия реформа, приватизация, свободный рынок и тд НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО СМЫСЛА. Это разные версии слова ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ.
Но более эффективного сегодня ничего нету.
Украинская демократия без западного вмешательства не выстрелит никак - она скиснет под имитаторами. И нужно вручную разбираться вырывать имитаторов плевел под видом зерен и оставлять зерна
Поэтому не нужно говорить, что киевские правители не имели отношения к нынешним российским землям, нужно рекламировать миру, что киевские князья зародили современную Украину, а то, что они имели отношение к ныне землям РФ - это тоже факт, но другой. Потому что нельзя сказать, что мы никогда не были вместе - это неправда. Нужно говорить, что сейчас мы - это мы, а они - это они, у нас свое государство, у них - свое.
Хоть зиленский и поц и имеет личный интерес, для интересов украины и интересов народа зиленского в войне с террористами и терророрганизациями неплохо бы временно поддержать. На неделю-2 вместо зеленского выложить в ноль пут террористов - выйти и окружить, с требованиями от венедиктовой посадить ублюдков по 111, если эта **** не посадет, то ее тоже за шкирки вынести, часы-машины(итак народные) отобрать на топ-еду и обогрев всех и требовать от авакова возбудить оптом 111е. И на посадку террористических организаций террориста парашки, чк хунты(которая грабеж своих рабов обменивает на войны) с террор конституцией и законами и ее консерв и подкидных яиц типа мертветчины.Террористов(мертвечину, рапеноича, ипанутого нового террориста с проплаченной нефтедолларами титухо-чвк киву, буйка, мурашку) и пособников терроргосударства чекисткого ига и их терророрганизации под видом чего-то наоборот. Всех по 111, на обмен на навального, которому за бутерброд дать *********, тумака в плечи и пусть этот враг гребет на все 4 стороны- может хоть снова в парашку возвращаться.Хоть и враг, но за смелость его можно в этом уважить.Держать террористов до 15лет, пока кум мертвяка не отдуплится по наваше.
После зи снова обнулить, потому что ему популистский рейтинг не нужон, он итак ему вредит и держит за яйтсы.И поддержать петю, потому что заслужил больше чем навредил.Так чтобы петя был в фаворитах. И возможно зи(для полуватного лектората),если заслужит(сделает интересы украины под видом ватки-чк ****** придется возможно выбивать клин-клином).Пойки, лживые суки типа тимашенки в бан и на историю.
1156 р Ю. Довгорукий укріпив Москву глибоким ровом і міцним дерев'яним частоколом.
Это несущий язык орды, систему и дух которой уже полтысячи лет постояно перезахвачивают те или иные террористы вечный сталин - от грозного, сталина, *****, до завтрашнего сталина, завтрашнего пута. И потом забрасывая трупами с загрядотрадами называют кацапов смелыми, не упоминая что смелые только с загрядотрядами сзади и когда успели ******* и убедить что армии не надо - что хахлам новые танки не нужны(типа а для чего новые танки, это дорого, можно модернизировать столетние, а потом а для чего вам модернизировать и так сойдет, тоесть постепенное убеждении что-того не надо, а потом и сего не надо и тд, пока армии нету вообще). Пишут книги для быдла и потом быдло этим скопированным от запада с вкраплениями манипулятивным дерьмом сдыхать за тирана под видом патриотизма и подобным(как например пи.арастические вставки в фильмах, где управляя стереотипами получаешь инструменты управления для инструментов управления) "цитирует", чтобы показать что дурак продвинутый среди таких же.Цитирование это рабораспространие. А вот выступить против очередного дурака-кровавоготирана без загрядотрядов они уже не в состоянии, срут по коленам.
Руцке язык это язык одной половины - вертухаев, которые учатся получать удовольствие от лботрещания второй половины носителей изыга - холопов, да и сами отборные чекатилы типа гиркина.Которые за жаждой крови готовы парашку в ноль вынести, а потом спокойно сидят и крякают как парашка развалится потому что нормальному чекатиле крови недодали.
С вечной ложью как в парашке хорошо для новых жертв и питания духа орды.Обманывая и завлекания лохов на новые жертвы и ацетцкие кровоиспускание, с голодоморами в которых уничтожаются десятки миллионов никем внешне невидимо, для запитки духа орды.