Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" закликав Світовий економічний форум виправити інформацію про українську княгині Ользі, яка була оприлюднена з нагоди 8 березня. За словами Порошенка, Росія звикла нав'язувати світу брехню, своє альтернативне бачення історії і імперські наративи, в тому числі і про те, що нібито Ольга була засновницею Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"До 8 березня шанований мною Світовий Економічний Форум опублікував перелік із шести жінок, що змінили світову історію. Почесно, що до цього списку увійшла і наша княгиня Ольга, рівноапостольна свята, чию пам‘ять водночас шанують українські православна та католицька церкви. Уявіть моє обурення, коли я прочитав, що Світовий форум іменує нашу княгиню російською правителькою та основоположницею сучасної Росії. А її чоловіка, Князя Ігоря, вирішили прозвати Іваном", – зазначив Порошенко.

Читайте також: "ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України

За словами п'ятого президента, княгиня Ольга дійсно була видатною правителькою, яка підкорила бунтівні племена, що здійснила першу державну реформу і початку міцні дипломатичні зв'язки із Західною Європою.

"От тільки Русь зі столицею в Києві існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії, а тому княгиня Ольга ніяк не може вважатись прародителькою Російської Федерації, адже Московське Князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті", – додав Порошенко.

"Щодня ми стаємо свідками того, наскільки важливим є захист не лише інформаційного простору, але й власної культурної спадщини, коли елементами ворожої пропаганди можуть стати навіть авторитетні міжнародні інституції. Прошу команду World Economic Forum негайно виправити помилки у описі однієї з найвідоміших жінок в Українській історії та ретельніше перевіряти свої джерела", – підсумував лідер "ЄС".