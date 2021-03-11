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Новини Політика України
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ВР (11779) Зеленський (17522) Разумков Дмитро (1445)

Разумков заявив, що не планує створювати свою політсилу: "Я вірний команді"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков заявив, що не планує створювати свою політсилу:

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що вірний президентській команді і не планує створювати свою політсилу.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція не змінюється. Якщо ви подивитеся, що я говорив рік тому, це буде багато в чому збігатися з тим, що я говорю сьогодні ... Треба залишатися в тій парадигмі, яка є. Якщо вона змінюється, потрібно чітко пояснити чому", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи вірний він президенту Зеленському, спікер ВР відповів: "Я вірний команді. Якщо ми говоримо про позицію окремих наших колег, то це їхнє право, у нас свобода слова і вони можуть говорити все, що хочуть".

Коментуючи питання про те, чи планує він створити політичну силу, спікер Ради додав, що сьогодні йому "точно не до якихось додаткових проєктів" і союзників у нього немає.

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"Якщо я на сьогодні не будую ніяких проєктів, як у мене можуть бути союзники?", - сказав Разумков.

Крім того, на уточнювальне запитання про можливу підтримку з боку експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера Києва Віталія Кличка, Разумков додав, що вони не роблять йому політичну або іншу підтримку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Нет у зелёных мразей ни одного публичного заявления где бы они не ... как бы это помягче сказать ... Не высморкались на тарелку , вот .
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11.03.2021 09:43
+1
Чувак понимает, с каким потоком дерьма он попал в политику, поэтому особых надежд не питает. Хотя из всей зешоблы он, пожалуй, самый уравновешенный и здравый. Но хитрянкой от него за версту несет. Скользкий, как уж в солидоле.
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11.03.2021 09:44
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"... але прагну підкопатися під шєфа і самому очолити політсилу."
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11.03.2021 09:37 Відповісти
Скользкий тип...и хитрый..
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11.03.2021 09:37 Відповісти
В политкорректного на русский это звучит так: на дают под политический проект Разумкова денег дяди олигарахи. А про парадигму которую надо обьяснять если она меняется, то для выпускниц факульета журналистики обьяснение.
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11.03.2021 09:39 Відповісти
"Я верен команде".-Команде, созданной Коломойским.
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11.03.2021 09:39 Відповісти
Нет у зелёных мразей ни одного публичного заявления где бы они не ... как бы это помягче сказать ... Не высморкались на тарелку , вот .
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11.03.2021 09:43 Відповісти
уверен, у него на стене висит фото александра мороза.
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11.03.2021 09:44 Відповісти
Чувак понимает, с каким потоком дерьма он попал в политику, поэтому особых надежд не питает. Хотя из всей зешоблы он, пожалуй, самый уравновешенный и здравый. Но хитрянкой от него за версту несет. Скользкий, как уж в солидоле.
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11.03.2021 09:44 Відповісти
такой себе "но я другому отдана и буду век ему верна" ))
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11.03.2021 09:45 Відповісти
Разумков объяснил, что он также против блокирования российский телеканалов Медведчука ,потому что он больше Разумков ,чем Разумковченко и украинцам не дано через украинские ОБЩИНЫ прийти к управлению своим государством и они больше доверяют это иностранным управленцам ,потому государство Украина столетиями находиться в подвешенном состоянии. Украинцы не ленитесь управлять своим государством. а устав со своими доработками возьмите у еврейской общины
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11.03.2021 09:46 Відповісти
Вірний "молодим регаоналам" і малоросам? Коли вже будете відміняти, чи зводити на нуль "мовний закон"?
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11.03.2021 09:54 Відповісти
Так называемую "команду", а точнее - ЗЕ-шпито, возглавляет проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, которому брехать - всё равно, что "с горки катиться". А быть в команде закоренелого и беззастенчивого брехуна - это как "С волками жить - по-волчьи выть"©. Пока он "верен президентской команде и не планирует создавать свою политсилу" - при этом он практически не сбрехал. Ведь перед словом "верен" он не сказал "навсегда", а перед словами "не планирует" не сказал "никогда".
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11.03.2021 10:01 Відповісти
ну и фото... Миниатюрных усиков под носом не хватает
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11.03.2021 14:31 Відповісти
 
 